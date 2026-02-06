Cine este amanta bielorusă în mâinile căreia a ajuns averea lui Jeffrey Epstein: „O poveste prea tentantă pentru KGB”

ADVERTISEMENT

Documentele declasificate zilele trecute de Departamentul de Justiţie includ un e-mail pe care Jeffrey Epstein i l-a trimis bancheriţei Ariane de Rothschild în care îi dezvăluie acesteia rezultatele testului său genetic. „Rezultatul spune că sunt din Belarus, sunt evreu și îți voi înfrumuseța mereu viața”, a scris el în mesaj. Documentele, fotografiile, înregistrările și scrisorile făcute publice dezvăluie legături mult mai strânse între infractorul sexual şi statul condus de Alexandr Lukaşenko.

Părinţii Karinei au primit peste 100.000 de dolari de la Epstein

Jurnaliștii de la ABC News au evidențiat, printre altele, testamentul prin care Epstein, pe 8 august 2019 – cu două zile înainte de sinuciderea sa în arest – i-a lăsat unei femei pe nume Karina S. o moştenire de 50 de milioane de dolari, o fermă în New Mexico, o proprietate în Manhattan (vândută în 2021), apartamente în Paris (lângă Arcul de Triumf), o vilă în Palm Beach și chiar insula Little Saint James, supranumită de presă „Insula Pedofililor”. Femeia a primit și o colecție de bijuterii, inclusiv un inel cu diamant de aproape 33 de carate. Potrivit presei americane, femeia din Belarus a rămas în contact cu Epstein chiar şi după arestarea acestuia şi a fost ultima persoană care a vorbit cu el înainte de moarte.

Cine este de fapt această femeie? Karina Şuliak s-a născut la Minsk şi a urmat cursurile Facultăţii de Medicină din capitala Belarusului. Nu a apucat să-şi ia diploma, pentru că în 2009, la vârsta de 20 de ani, a plecat brusc în Statele Unite. Nu se ştie cum l-a cunoscut pe Epstein, cert este că a intrat repede în cercul său de apropiaţi. Mai mult, potrivit portalului belarus Zerkalo, și părinții fetei, care locuiau în Minsk, au beneficiat de favorurile lui Epstein și au primit direct de la acesta el transferuri de bani de aproximativ 100.000 de dolari. De asemenea, Epstein a plătit un tratament medical foarte costisitor pentru mama Karinei.

Jeffrey Epstein a primit de cel puţin două ori vize pentru Belarus

Mai mult, de mai multe ori şi chiar cu o lună înainte de arestarea sa, în iunie 2019, tatăl Karinei a călătorit cu el într-un elicopter, admirând New York-ul din aer. Din documentele făcute publice reiese că părinţii fetei îi urau în mod regulat acestuia ”la mulţi ani”. În 2014 într-un răspuns pentru aceştia, Epstein îi spunea fetei: „Transmite-le că faptul că mi te-au dăruit pe tine este cel mai frumos cadou”. Karina era poreclită „Inspectoarea” în anturajul lui Epstein, deoarece îi controla acestuia fiecare mişcare și observa atent persoanele cu care el intra în contact. Cu toate acestea, în cadrul unor reuniuni mai largi ea era rezervată și prefera să asculte.

În faţa autorităţilor americane de imigrare, Karina Şuliak şi-a justificat plecarea din Belarus din cauza „regimul dictatorial” din această ţară, dar în 2016 – potrivit documentelor declasificate – ea a scris personal la Consulatul Belarusului din New York o scrisoare prin care solicita . Din corespondența Karinei reiese că Epstein a primit vize pentru Belarus de cel puțin două ori. Unul dintre formularele de solicitare a vizei, completat de el și depus la consulatul belarus din SUA, se numără de asemenea printre documentele recent declasificate. Din el rezultă că Epstein plănuia o călătorie la Minsk împreună cu Karina Şuliak în mai 2016, dar nu se știe dacă aceştia chiar au ajuns în capitala Belarusului.

„Serviciile de informații belaruse au moștenit de la Uniunea Sovietică metoda ‘capcanelor cu miere'”

„Dacă s-a cazat la Minsk, atunci serviciile secrete ale lui Lukaşenko au aflat că el s-a aflat acolo, pentru că hotelurile din Belarus raportează întotdeauna ‘mai sus’ despre șederea străinilor. Dacă o persoană de asemenea calibru ajunge pe teritoriul lor, cu siguranță nu ratează ocazia de a încerca să ‘lucreze’ cu el. Solicitanții americani de vize sunt tratați cu o atenție specială de serviciile belaruse”, a declarat pentru cotidianul polonez Ihar Kulej, reprezentant al Centrului Belarus de Investigații (BIC), organizație a jurnaliștilor de investigație.

A fost oare o coincidență prezența tinerei belaruse alături de un american atât de influent? „Epstein avea în SUA un vast cerc de contacte foarte importante. Este o poveste mult prea tentantă pentru KGB-ul belarus. Se știe, de asemenea, că serviciile de informații belaruse au moștenit de la Uniunea Sovietică metoda ‘capcanelor cu miere’. Știm că în anturajul lui Epstein se afla și o altă bielorusă”, a mai spus Kulej, care pregăteşte un material de investigaţie mult mai profund pe această temă.

„Se întâmpla frecvent ca fete din Belarus să plece ‘la muncă’ la Moscova și de acolo să ajungă mai departe în alte țări”

Karina Şuliak nu a comentat niciodată dezvăluirile presei. Ultima oară când a fost văzută femeia a fost în 2024, la New York. „Din informațiile noastre reiese că nu venea în Belarus direct din SUA. Se știe însă că a fost în Rusia și de acolo ar fi putut merge în Belarus fără să apară în bazele de date belaruse (Belarus nu are control la frontieră cu Rusia -n.red.)„, a declarat pentru Rzeczpospolita Matwiej Kuprejczyk, membru al organizației BELPOL, care reunește foști funcționari ai Ministerului de Interne belarus ce au susținut protestele din 2020.

Putea oare o astfel de „întâlnire întâmplătoare” dintre o tânără bielorusă și Epstein să treacă neobservată de serviciile regimului Lukașenko? „Totul depinde de modul în care s-au cunoscut. Asta ar explica multe. Am lucrat în Ministerul de Interne al Belarusului, într-un departament care se ocupa, printre altele, de combaterea prostituției, proxenetismului și pedofiliei. Se întâmpla frecvent ca fete din Belarus să plece ‘la muncă’ la Moscova și de acolo să ajungă mai departe în alte țări”, a adăugat fostul anchetator din departamentul de investigații penale al Ministerului de Interne de la Minsk.