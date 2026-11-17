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Ammar Ramadan (25 de ani) are o poveste de viață impresionantă. Fotbalistul sirian a fugit din țara natală la numai 14 ani, din cauza războiului civil, a ajuns la academia lui Juventus și a devenit unul dintre cei mai apreciați jucători din campionatul Slovaciei. În 2026, a fost suspendat de la echipa națională a Siriei, iar participarea la un meci amical împotriva unei formații israeliene a provocat un scandal în țara sa.

Ammar Ramadan a fugit din Siria la 14 ani. „În loc să ne urmăm visurile, trebuia să ne gândim cum să scăpăm de moarte”

Bogdan Apostu a fost delegat de Gigi Becali să găsească un mijlocaș ofensiv pentru FCSB. Alesul impresarului, din informațiile obținute de FANATIK, este , în Slovacia. Fotbalistul din naționala Siriei are o poveste impresionantă de viață, marcată de războiul civil care a început în țara sa când avea numai 10 ani.

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„Înainte trăiam, bine, poate nu cea mai bună viață posibilă, dar cel puțin una foarte bună, mai ales în liniște și fără teamă. Însă, din 2011, povestea a fost complet diferită. Nimeni nu se aștepta ca acest conflict să ia o asemenea amploare și ca războiul să ne afecteze destinele timp de 14 ani, dar, din păcate, asta s-a întâmplat.

Teroarea a lovit probabil cel mai dur tocmai generația mea, pentru că a venit într-o perioadă în care eram la cea mai frumoasă vârstă. Atunci când poți să crești liber, să te dezvolți, când ai toate posibilitățile în față. La vârsta la care ar trebui să te concentrezi doar asupra școlii, sportului, ambițiilor tale, să lupți pentru visurile și viitorul tău.

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În schimb, noi trebuia să ne concentrăm asupra modului în care să scăpăm de moarte. În Siria, în acea perioadă, unui băiat tânăr i-ar fi fost extrem de greu să ajungă sportiv profesionist”, a declarat Ammar Ramadan pentru .

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Evenimentul avea să-i schimbe radical viața lui Ammar Ramadan. Avea să plece din Siria la doar 14 ani, alături de tatăl său, Munaf Ramadan, fost internațional sirian, pentru a-și urma visul de a devenit fotbalist profesionist. Mama, sora mai mare și fratele mai mic au rămas în zona de conflict.

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„Tatăl meu a decis să mă ducă în Europa și să îmi ofere o viață mai bună, un viitor mai bun. Știam că nu ne așteaptă nimic ușor, pentru că să pleci din Siria, în mijlocul războiului… Pașaportul nostru nu avea, ca să spun așa, nicio valoare. Când oamenii din străinătate auzeau de unde venim, repetau întruna același lucru: «Ne pare rău, nu vă putem ajuta».

Ne-am confruntat cu tot felul de obstacole, cu foarte multe complicații. A fost un drum dificil, dar, mai presus de toate, unul din care am învățat enorm și, tocmai de aceea, a fost, de fapt, o experiență extraordinară”, a mărturisit fotbalistul.

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Ammar Ramadan, declarații dure despre regimul Bashar al-Assad: „Dacă cineva își exprima opinia, era ucis”

Ramadan a vorbit și despre situația politică din Siria și despre viața semenilor săi în timpul regimului condus de Bashar al-Assad, înlăturat de la putere în decembrie 2024. Fotbalistul a susținut că oamenii trăiau într-o permanentă stare de teroare și că exprimarea unor opinii împotriva conducerii putea avea consecințe fatale.

„Ceea ce s-a întâmplat în ultimii 14 ani nu a fost doar un război. A fost o catastrofă pentru 80–90% din populație. Oamenii nu aveau apă, electricitate și nici bani pentru mâncare, trebuiau să se preocupe de cele mai elementare lucruri necesare vieții. Conflictul a afectat atât economia, cât și psihicul oamenilor.

Se întâmplau lucruri pe care nimeni nu și le-ar fi putut imagina înainte. Fostul președinte controla întreaga țară, toată lumea trăia cu frică. Dacă cineva își exprima opinia, dezacordul sau, Doamne ferește, se plângea de ceva, era ucis”, și-a exprimat părerea Ramadan.

Cutremurul din 2023 i-a distrus orașul natal

Pe lângă războiul civil, familia lui Ammar Ramadan a fost afectată și de cutremurele devastatoare care au lovit Turcia și Siria în februarie 2023. Jucătorul aflat pe lista lui FCSB a dezvăluit că orașul său natal a fost distrus, iar mai mulți membri ai familiei se aflau în Siria în momentul tragediei. Din fericire, rudele sale au supraviețuit.

„Din păcate, toate nenorocirile au venit deodată și pe neașteptate, inclusiv cutremurul, pe care nimeni nu îl anticipase. A lovit mai multe regiuni, mi-a distrus complet și orașul natal și a provocat foarte multe victime.

Slavă Domnului că eu nu eram în țară în acel moment, dar rudele mele erau acolo. Și au avut un noroc extraordinar că au supraviețuit. Nu era deloc ușor să scapi dintr-un cutremur atât de puternic. Nu a pus la pământ doar case și mașini, ci și clădiri mari. Totul a dispărut, nu a mai rămas nimic din ele”, a dezvăluit mijlocașul ofensiv.

A fost refuzat de trei ori din cauza documentelor, apoi a marcat 13 goluri în cinci meciuri

Ajuns în Italia, Ammar Ramadan s-a confruntat cu probleme administrative care îl împiedicau să joace fotbal la nivel organizat. A încercat să găsească un club dispus să îi ofere măcar posibilitatea unui antrenament, dar s-a lovit de numeroase refuzuri.

În cele din urmă, cei doi au ajuns la academia Cimiano, din apropierea orașului Milano, unde tânărul fotbalist s-a mai lovit de trei refuzuri din cauza documentelor. Situația s-a schimbat după ce l-a cunoscut pe Italo Galbiati, fost colaborator al lui Fabio Capello. Ramadan a povestit că, după numeroase insistențe, a fost lăsat să participe la un joc alături de fotbaliști cu doi sau trei ani mai mari. Șasa lui a fost că a marcat în gol spectaculos chiar în cele 20 de minute în care a fost introdus.

„La început, din cauza documentelor mele, m-au refuzat de trei ori. Nu puteam să obțin singur actele necesare, iar ei spuneau că nu au bani să mă ajute. Le spuneam doar să mă lase să demonstrez ce pot face cu mingea, iar apoi vor vedea, dar nu a funcționat.

Până când l-am întâlnit pe Italo, care lucra la Cimiano ca manager și se ocupa de talente. În cele din urmă, mi-au dat o șansă alături de băieți cu doi sau trei ani mai mari. Am intrat pentru 20 de minute și am marcat un gol frumos la prima atingere. Atunci totul s-a schimbat”, a rememorat Ramadan.

Galbiati a văzut potențialul puștiului din Siria și a decis să se ocupe personal de pregătirea sa. Ramadan nu a putut evolua oficial timp de aproximativ șase luni, perioadă în care s-a antrenat individual. Când a primit drept de joc, i-a răsplătit încrederea italianului și a înscris 13 goluri în cinci meciuri.

Ammar Ramadan a jucat la Juventus alături de Moise Kean și Nicolo Fagioli

Prestațiile sale au început să atragă interesul mai multor cluburi din Italia. AC Milan, Atalanta și Juventus l-au dorit, iar formația torineză a avut câștig de cauză. La academia lui Juventus, sirianul a fost , Nicolo Fagioli și Fabio Miretti. Cu primii doi a împărțit inclusiv aceeași clasă la școală.

Deși a recunoscut că gigantul club din Italia avut un rol semnificativ în formarea sa, Ramadan a mărturisit că a plecat cu un regret după cei trei ani petrecuți în curtea „Bătrânei Doamne”. Acela că nu a primit niciodată ocazia să se antreneze alături de prima echipă a lui Juventus, deși era titular la juniori.

„Eram titular constant, mă număram printre cei mai buni jucători ai echipei, dar, din păcate, nu m-am antrenat niciodată cu prima echipă. Băieții din generația noastră erau chemați uneori la antrenamentele seniorilor, dar, de cele mai multe ori, erau italieni.

Așteptam o șansă, măcar să mă antrenez o singură dată cu ei, dar nu a venit niciodată. Poate din cauza naționalității mele, poate din alt motiv. Nu știu, nu cunosc explicația”, a spus sirianul.

Ammar Ramadan, exclus de la naționala Siriei după un conflict cu federația

În iunie 2026, Ammar Ramadan a fost suspendat pe termen nedeterminat de Federația Siriană de Fotbal. Decizia a venit în urma unui conflict legat de deplasarea echipei naționale pentru un meci amical împotriva Bahrainului.

Potrivit publicației șase fotbaliști care evoluau în Europa au refuzat să continue deplasarea după modificarea itinerarului de zbor. Ramadan ar fi fost considerat de oficialii federației principalul inițiator al protestului.

Situația s-a complicat după ce mijlocașul a acordat un interviu televizat în care a criticat anumite probleme administrative din cantonamentul precedent al naționalei, desfășurat în Belarus. Federația a invocat faptul că Ramadan a vorbit în presă fără aprobarea necesară și a decis suspendarea sa. Ulterior, oficialii i-ar fi solicitat să prezinte scuze publice pentru a reveni la echipa națională, însă acest lucru nu a venit. Mai mult, Ramadan nu a mai prins vreo convocare din vara lui 2026. Siria a jucat patru meciuri, cu Iordania, 1-1, Uzbekistan, 4-1, și Kuweit, 3-0, iar pe 17 noiembrie are programată o partidă cu Emiratele Arabe Unite.

Luna următoare, Ammar Ramadan a mai fost protagonistul unui scandal uriaș, după ce a evoluat într-un meci amical disputat de echipa sa, Dunajska Streda, contra lui Hapoel Tel Aviv. Tensiunile au izbucnit după ce clubul slovac a publicat pe rețelele sociale o fotografie în care internaționalul sirian apărea pe teren împotriva israelienilor.

Reacțiile au fost cu atât mai vehemente cu cât fotbalistul se afla deja în conflict cu Federația Siriană de Fotbal, care îl suspendase de la echipa națională cu o lună în urmă. Din miile de comentarii din mediul online, mai mulți suporteri care l-au susținut în disputa cu federația și-au schimbat poziția după apariția fotografie.

„Dacă ar fi fost un meci oficial, poate am fi spus că era obligat, fiind fotbalist profesionist. Dar era un amical și putea să refuze”, a fost un comentariu care a adunat mii de aprecieri și care redă exact nemulțumirea sirienilor.

Însă, cele mai dure reacții au venit din Saraqib, orașul de origine al familiei sale, grav afectat de războiul civil. Un localnic a transmis pentru publicația : „Să uite de Siria și de Saraqib! Și-a distrus viitorul!”.

Cum a ajuns Ammar Ramadan în Slovacia. A câștigat Cupa Slovaciei și a jucat împotriva lui FCSB

Ramadan a ajuns Slovacia a ajuns în septembrie 2021, la vârsta de 20 de ani, când Ferencvaros l-a împrumutat la Spartak Trnava. A devenit primul fotbalist sirian care a evoluat în prima ligă slovacă și a bifat 12 apariții în campionat în sezonul 2021-2022. Totodată, a contribuit la câștigarea Cupei Slovaciei.

În vara anului 2022, Ramadan a revenit la Ferencvaros, însă a primit șansa unui nou început în Slovacia. A mers în probe la Dunajska Streda, unde l-a impresionat pe antrenorul Adrian Guľa. În iulie 2022 semna cu formația slovacă, ca peste o lună să joace chiar cu FCSB, în returul turului 2 preliminar din Conference League. Atunci, echipa patronată de Gigi Becali a câștigat cu 1-0, grație golului înscris de Andrei Cordea, și s-au calificat în faza următoare a competiției.

De atunci, Ramadan a devenit treptat unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei. Driblingurile sale pe spații mici l-au făcut să fie unul dintre cei mai îndrăgiți fotbaliști din campionat. În acest sezon, spectaculozitatea sirianului a fost completată și de realizări. Are 10 goluri și 10 pase decisive în cele 14 meciuri din campionatul Slovaciei.

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