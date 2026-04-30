Cine este Anastasia Potapova, tenismena care scrie istorie la Madrid. A dat Rusia pentru Austria și a declanșat un scandal-monstru pe internet

Anastasia Potapova (25 de ani) este în centrul atenției în acest moment în lumea tenisului feminin. Deși a fost învinsă în ultima rundă de calificări la Madrid, sportiva a primit statutul lucky-loser după retragerea lui Madison Keys din competiție. Rusoaica ce evoluează sub steagul Austriei este prima sportivă ce pornește dintr-o astfel de poziție și ajunge în semifinalele unui turneu WTA 1000.

Anastasia Potapova a bifat o premieră absolută în WTA. Sportiva a reușit să se califice în careul de ași la Madrid, după un meci cu adevărat tensionat în sferturile de finală, împotriva Karolinei Pliskova. Jucătoarea de pe locul 56 WTA părea că va avea o misiune ușoară după ce a câștigat cu 6-1 primul set, iar în cel de-al doilea a avut trei mingi de meci, însă nu a reușit să încheie partida.

În decisiv, Pliskova a condus cu 3-1, însă din acel moment Potapova nu a mai pierdut niciun game, iar scorul final a fost 6-1, 6-7, 6-3, într-un meci ce a durat aproape două ore. Ea a ajuns în acest punct al competiției după ce a pierdut în ultimul tur al calificărilor, în fața austriacei Sinja Kraus, însă a primit statutul de lucky-loser după retragerea americancei Madison Keys. Din acel moment, ea a trecut în competiție de Shuai Zhang (65 WTA), Jelena Ostapenko (40 WTA) și Elena Rybakina (2 WTA). într-un turneu WTA 1000.

În următoarea fază a competiției, ea o va întâlni pe ucraineanca Marta Kostyuk (23 WTA). Dacă va reuși să ajungă și în actul final, Anastasia Potapova va trebui să se lupte pentru titlul de la Madrid cu câștigătoarea dintre Hailey Baptiste (32 WTA) sau Mirra Andreeva (8 WTA), favorita din acest moment.

Câți bani va câștiga Anastasia Potapova pentru calificarea în semifinale la Madrid Open

Față de anul trecut, premiile au crescut cu câteva procente, iar Anastasia Potapova va câștiga o sumă impresionantă chiar dacă se va opri în faza semifinalelor. Până acum, ea și-a asigurat un cec de 297.550 de euro. Pentru accederea în finală, premiul s-ar ridica la 535.585 de euro, în timp ce dacă va ieși victorioasă la finalul turneului va primi 1 milion de euro.

De ce evoluează Anastasia Potapova pentru Austria, deși ea este originară din Rusia

Această decizie a Anastasiei Potapova a fost luată recent, la finalul anului trecut. Sportiva de pe locul 56 WTA este născută în Rusia, însă și-a petrecut foarte mulți ani de viață în Austria, iar în 2025 și-a obținut cetățenia. Potapova a dezvăluit că este îndrăgostită de Viena și că simte Austria ca pe o a doua casă.

„Sunt încântată să vă anunț că cererea mea pentru cetățenie a fost acceptată de Guvernul Austriei. Austria este un loc pe care îl iubesc, incredibil de primitor și unde mă simt complet acasă. Îmi place să fiu la Viena și abia aștept să o fac a doua mea casă. În acest context, sunt mândră să anunț că, începând cu 2026, voi reprezenta noua mea țară, Austria, în cariera mea de tenis profesionist”, a explicat ea pe rețelele de socializare, la finalul anului trecut.

În acest moment, după ce și-a primit cetățenia austriacă și evoluează în competițiile WTA sub drapelul Austriei, Anastasia Potapova a devenit cea mai bine clasată sportivă din tenisul feminin austriac. Ea se clasa pe locul 56 înaintea acestui turneu, iar în spatele ei se află Lilli Tagger (91 WTA), Sinja Kraus (104 WTA) și Julia Grabher (107 WTA).

Potapova s-a aflat în mijlocul unui scandal după izbucnirea războiului dintre Rusia și Ucraina

La începutul conflictului dintre Rusia și Ucraina, Anastasia Potapova a încins spiritele după ce s-a afișat purtând la Indian Wells tricoul echipei de fotbal Spartak Moscova. Gestul ei a fost criticat de liderul mondial de la acea vreme, Iga Swiatek, iar WTA a avertizat-o pe sportivă că aceste gesturi nu sunt acceptate și o următoare abatere va atrage după sine retragerea punctelor de la turneul respectiv sau o amendă de 5.000 de euro.

„Nu a existat nicio intenție politică. Susțin Spartak Moscova de când aveam 10 ani. Tatăl meu a construit o parte din stadionul acestei echipe, așa că face parte din familia noastră. Am fost foarte surprinsă de ce a spus Swiatek, pentru că nu a fost nicio intenție rea din partea mea.

Nu a fost o amendă, dar mi-au spus să nu mai fac asta din nou. Dacă s-ar mai întâmpla încă o dată, atunci ori mi s-ar lua punctele de la turneul la care aș participa, ori aș fi amendată cu 5000 dolari. În mod natural, aș alege banii, nu punctele. Nu îmi place să încalc regulile cu intenție. Nu se va mai întâmpla a doua oară. Respect locul în care lucrez”, a declarat Potapova la acea vreme.

Anastasia Potapova, câștigătoare la Transylvania Open în 2025. La ce alte turnee a mai triumfat

Anastasia Potapova era văzută ca o mare speranță a tenisului rus în urmă cu mai mulți ani. Nu se poate spune că ea nu a ajuns o sportivă foarte bună, însă așteptările erau mult mai mari. De-a lungul carierei sale, în 2025. Pe lângă acesta, ea a mai triumfat la Istanbul în 2022 și la Linz în 2023.

În timpul turneului de la Cluj-Napoca, după ce s-a calificat în optimile de finală, Anastasia Potapova a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK: „Poate că a părut mai ușor decât a fost de fapt, deoarece în primul set am avut câteva probleme medicale. Înainte de meci nu m-am simțit prea bine. Aveam o presiune în piept, așa că nu m-am simțit extraordinar. Poate de aceea primul set nu a fost simplu și nu am jucat extraordinar.

Dar, în setul al doilea, cred că au început să își facă efectul medicamentele pe care le-am luat înainte de meci și m-am simțit mult mai bine. Dar Julia (n.r. – Grabher) este o jucătoare foarte bună, abia a revenit după accidentare, a suferit o intervenție chirurgicală și cred că își va reveni curând”, a declarat Potapova pentru FANATIK.