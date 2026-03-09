Cine este Andreas Matteo N’Giuwu, surpriza lui Dinamo cu CFR Cluj! Admiră FCSB și are origini în Congo. Foto

Dinamo a mers la Cluj cu câteva absențe la nivelul primei echipe, însă cu toate acestea nimeni nu se aștepta ca Zeljko Kopic să apeleze la resurse de la echipa secundă a „câinilor”, una care activează în Liga 3. Cine este, de fapt, Andreas Matteo N’Giuwu.
Printre jucătorii ce au fost selectați pentru a fi pe banca de rezerve s-a numărat și Andreas Matteo N’Giuwu, un mijlocaș central defensiv de doar 17 ani. Acesta a fost unul dintre titularii de bază ai echipei secunde, formație ce s-a format în vară și activează în Liga 3. Originile sale exotice vin de la tatăl său, care este din Congo, țară pe care tânărul spune că nu a apucat să o viziteze.
Interesant este că tânărul jucător a fost în trecut și prin academia celor de la FCSB, marea rivală, iar acum speră să-și facă un nume în trupa alb-roșie. De altfel, în urmă cu ceva timp, întrebat ce echipe din afară și de pe plan local admiră la nivel de stil de joc, N’Giuwu a fost clar: „Barcelona” și „FCSB” l-au impresionat pe acesta. Vezi aici interviul.
Pe lângă surpriza numită Andreas Matteo N’Giuwu, Zeljko Kopic a decis să-l lase pe banca de rezerve pe Alexandru Musi, cel care a fost un titular obișnuit în acest sezon.
În actualul sezon de Liga 3, Andreas Matteo N’Giuwu a impresionat alături de tinerii săi colegi cu care s-a format la FC Player – echipă al cărui lot a ajuns în curtea „câinilor” -, chiar dacă rezultatele au fost oscilante. Acesta a arătat că știe să-și folosească fizicul, unul foarte bun, mai ales dată fiind vârsta fragedă.
Ba chiar a reușit să marcheze un gol superb și în derby-ul cu FCSB 2, partidă pe care Dinamo 2 a pierdut-o cu 2-4, asta după ce a condus cu două goluri. Mijlocașul a preluat la marginea careului și a tras cu piciorul drept, direct în vinclu, fără să-i dea vreo șansă portarului advers.