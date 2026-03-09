Sport

Cine este Andreas Matteo N’Giuwu, surpriza lui Dinamo cu CFR Cluj! Admiră FCSB și are origini în Congo. Foto

Cine este Andreas Matteo N'Giuwu de la Dinamo?! Zeljko Kopic a surprins pe toată lumea cu alegerea sa pentru meciul cu CFR Cluj
Mihai Alecu
09.03.2026 | 19:07
Cine este Andreas Matteo NGiuwu surpriza lui Dinamo cu CFR Cluj Admira FCSB si are origini in Congo Foto
Puștiul de doar 17 ani, Matteo N'Giuwu, e rezervă pentru Dinamo cu CFR Cluj
Dinamo a mers la Cluj cu câteva absențe la nivelul primei echipe, însă cu toate acestea nimeni nu se aștepta ca Zeljko Kopic să apeleze la resurse de la echipa secundă a „câinilor”, una care activează în Liga 3. Cine este, de fapt, Andreas Matteo N’Giuwu.

Cine este Andreas Matteo N’Giuwu, fotbalistul aflat pe bancă pentru Dinamo la partida cu CFR Cluj

Printre jucătorii ce au fost selectați pentru a fi pe banca de rezerve s-a numărat și Andreas Matteo N’Giuwu, un mijlocaș central defensiv de doar 17 ani. Acesta a fost unul dintre titularii de bază ai echipei secunde, formație ce s-a format în vară și activează în Liga 3. Originile sale exotice vin de la tatăl său, care este din Congo, țară pe care tânărul spune că nu a apucat să o viziteze.

Interesant este că tânărul jucător a fost în trecut și prin academia celor de la FCSB, marea rivală, iar acum speră să-și facă un nume în trupa alb-roșie. De altfel, în urmă cu ceva timp, întrebat ce echipe din afară și de pe plan local admiră la nivel de stil de joc, N’Giuwu a fost clar: „Barcelona” și „FCSB” l-au impresionat pe acesta. Vezi aici interviul.

N'Giuwu FCSB
Matteo N’Giuwu, fotbalistul pe care Kopic se bazează la duelul cu CFR Cluj

Cum arată echipa lui Dinamo pentru meciul cu CFR Cluj

Pe lângă surpriza numită Andreas Matteo N’Giuwu, Zeljko Kopic a decis să-l lase pe banca de rezerve pe Alexandru Musi, cel care a fost un titular obișnuit în acest sezon.

  • Dinamo (4-3-3): Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Cîrjan, Gnahore, Cr. Mihai – Soro, Al. Pop, Armstrong
  • Rezerve: Roșca, Din Licaciu, Musi, Milanov, Mazilu, Tarbă, M. Toader, Duțu, Ikoko, Țicu, Andreas Matteo N’Giuwu

Dinamo 2, echipă formată din juniorii de la FC Player

În actualul sezon de Liga 3, Andreas Matteo N’Giuwu a impresionat alături de tinerii săi colegi cu care s-a format la FC Player – echipă al cărui lot a ajuns în curtea „câinilor” -, chiar dacă rezultatele au fost oscilante. Acesta a arătat că știe să-și folosească fizicul, unul foarte bun, mai ales dată fiind vârsta fragedă.

Ba chiar a reușit să marcheze un gol superb și în derby-ul cu FCSB 2, partidă pe care Dinamo 2 a pierdut-o cu 2-4, asta după ce a condus cu două goluri. Mijlocașul a preluat la marginea careului și a tras cu piciorul drept, direct în vinclu, fără să-i dea vreo șansă portarului advers.

