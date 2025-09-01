Cine este Andreea Albăstroiu, fosta logodnică a lui Florin Răducioiu. Ce diferență mare de vârstă este între cei doi

Cine este, de fapt, fosta logodnică a lui Florin Răducioiu. Fostul internațional român și frumoasa Andreea Albăstroiu urmau să se căsătorească, însă planul nu s-a mai concretizat. Iată ce diferență de vârstă era între ei!

Ce diferență mare de vârstă era între Florin Răducioiu și Andreea Albăstroiu

În urmă cu aproape cinci ani, Florin Răducioiu își găsea sufletul pereche. Pasiunea sa pentru fotbal l-a ajutat să o întâlnească pe Andreea Albăstroiu, femeia care i-a furat instant inima. Relația lor a evoluat rapid, astfel că fostul internațional român nu a mai vrut să piardă timpul și a cerut-o de soție pe iubita lui.

„Pe Andreea am cunoscut-o în Italia. La Milano. Eu mergeam tot timpul la Milano și mai ales la Brescia atunci. Printr-un prieten comun am cunoscut-o. Tot fotbalul ne-a unit.”, a spus Răducioiu într-un interviu pentru

Între exista o diferență semnificativă de vârstă. Florin are 54 de ani, iar fosta lui logodnică era cu 10 ani mai tânără. Totuși, se pare că diferența de vârstă nu a fost un impediment în relația lor, ci din contră.

Ori de câte ori a avut ocazia, Florin Răducioiu a avut numai cuvinte de laudă la adresa Andreei Albăstroiu. Acesta a recunoscut că nu credea că va avea o soție româncă, însă destinul l-a surprins plăcut. Florin și-a exprimat de nenumărate ori aprecierea pentru Andreea, dar și pentru grija pe care i-o poartă.

De ce au rupt logodna Florin Răducioiu și Andreea Albăstroiu

a mers de minune la început, dar, din păcate, la un moment dat s-a produs ruptura. Cei doi s-au logodit și aveau de gând să facă și pasul cel mare, însă acest lucru nu s-a mai concretizat. Fără să dea prea mult detalii, Florin Răducioiu și fosta lui logodnică, Andreea Albăstroiu, au decis să pună punct relației pe care o aveau.

Potrivit apropiaților celor doi, relația lor nu traversa cea mai bună perioadă. Florin Răducioiu și Andreea Albăstroiu ar fi început să aibă probleme, așa că au decis să pună punct pentru binele amândurora. Astfel, planurile de nuntă ale fostului internațional român cu frumoasa blondină nu s-au mai materializat.

Înainte a o întâlni pe Andreea Albăstroiu, Florin Răducioiu a mai fost căsătorit. După Campionatul Mondial din 1994, acesta s-a căsătorit cu italianca Astrid. În urma mariajului lor au rezultat doi copii, Andrea și Alessandro. Florin Răducioiu și Astrid au decis să divorțeze în 2018.

Potrivit , Andreea Albăstroiu este fosta soție a lui Marian Zlotea, ex-europarlamentar PDL și fost președinte al Autorității Naționale Sanitară Veterinară și Siguranța Alimentelor (ANSVSA). Similar lui Răducioiu, Andreea a trecut și ea printr-un divorț.