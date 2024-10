Cine este Andreea Diaconu. Românca a defilat la show-ul Victoria’s Secret alături de Adriana Lima și surorile Hadid

O româncă a defilat la Victoria’s Secret Fashion Show 2024, care a avut loc marți, 15 octombrie. A urcat pe scenă alături de Kate Moss, Adriana Lima, Gigi și Bella Hadid, dar și Carla Bruni, soția fostului președinte Nicolas Sarkozy.

Cine este Andreea Diaconu, românca de la show-ul Victoria’s Secret

Andreea Diaconu este românca ce a defilat alături de cele mai cunoscute vedete și modele la Victoria’s Secret Fashion Show 2024. Ea are 33 de ani, s-a născut la București, însă de ani buni s-a mutat în Statele Unite ale Americii.

Tânăra este căsătorită cu Simon Nessman, colegul său de breaslă. Andreea și-a început cariera la o vârstă fragedă, 13 ani, însă fusese descoperită cu doi ani în urmă, la o piscină publică.

Când avea numai 14 ani, a avut ocazia să defileze de la Milano, pentru Dolce & Gabbana. De-a lungul timpului a luat parte la mai multe show-uri de modă și a apărut pe copertele unora dintre cele mai importante reviste.

În portofoliul româncei se regăsesc ședințele foto pentru Vogue și Elle. De asemenea, a defilat pentru cele mai mari branduri existente în lume la momentul actual, notează

Nu se ferește să spună că este din România

Marți seară, Andreea Diaconu a urcat pe aceeași scenă cu Kate Moss, Adriana Lima, , dar și Carla Bruni, soția fostului președinte Nicolas Sarkozy. Însă, în interviurile din trecut afirma cu mândrie că este din România.

„Faptul că am crescut în România m-a făcut destul de modestă. Chiar acum port Levi’s de 10 USD de la un magazin vintage din East Village. Acesta este tricoul mamei mele. Încă mai am perechea de Converse pe care am primit-o la prima mea slujbă de model – încă nu erau cool în România.

Am cumpărat recent două genți de călătorie de la Jil Sander — nu știu de ce, dar am făcut-o. De asemenea, îi cumpăr mamei o casă și o mașină pentru unchiul meu în România. Asta chiar îmi place să fac.

Aștept să cumpăr o mulțime de lucruri noi pentru apartamentul meu din New York până mă voi putea stabili mai mult timp. Trebuie să fiu sigur că totul va avea un loc și va avea sens pentru viața mea”, declara Andreea Diaconu în urmă cu 10 ani, conform