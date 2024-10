Cine este Andreea Duția de la MasterChef 2024? Concurenta a decis să mănânce corect după o problemă medicală gravă

MasterChef 2024, ediția din 7 octombrie, a adus în fața telespectatorilor, și a celor trei chefi, alți 12 concurenți gata să impresioneze și să câștige șorțul. Andreea Duția este una dintre concurentele care au reușit să-I convingă pe chefi că merită să rămână în show-ul culinar.

MasterChef 2024, ediția din 7 octombrie. Cine este Andreea Duția?

Andreea Duția are 48 ani și este avocat și Food Vlogger în București. Părinții erau pasionați de gătit, încât Andreea visa noaptea mâncare, iar dimineața se trezea în mirosul de gătit. Andreea are doi copii, un băiat și o fată, cu care merge în „vacanțe de mâncare”. Locația lor preferată este Barcelona, unde au fost de cel puțin 40 de ori.

Este avocat de profesie iar de ceva vreme a început să îi meargă foarte bine și s-a apucat să facă content pe Instagram. Chiar Chef Bontea i-a dat un premiu la “Best Social Media Food Content Creator”.

La 32 de ani a trecut printr-o mare cumpănă din cauza unei probleme medicale. Andreei i-a întârziat menstruația, un ovar îi colectase sânge, i s-a spart, și avea 70% șanse să moară. Atunci a luat decizia de a mânca corect și mai sănătos.

Adrian Sasu, Alexandru Bodea, Andreea Duția, Ionuț Moraru, Iulian Matache, Liliana Apostol, Raluca Moisa, Raluca Nicoi, Robert Cristian Toader, Simona Preda, Victor Costache, Yasmina Cherestes 7 octombrie.

Adrian Sasu are 36 ani și este director de restaurant în Cluj. Părinții locuiesc în Italia și se vede cu ei de 3 ori pe an. Tânărul a făcut Facultatea de Management și a lucrat toată viața în Horeca. În prezent este director la un restaurant celebru din Cluj. Acolo a învățat să și gătească.

Cine sunt cei 12 concurenți din ediția 7 octombrie?

Alexandru Bodea are 39 ani și este antreprenor în Iași. El este din Galați, însă s-a stabilit la Iași unde a făcut facultatea. Este căsătorit de 6 ani și are o fetiță, pe nume Thea. Alexandru are un restaurant cu fructe de mare, de 5 ani, pe care l-a deschis la îndrumarea lui Paul Pescobar. Înainte, de pe la 20 de ani, a fost director de vânzari. A vândut de toate în tinerețe, de la tei, la țigări și alcool. Îi place să experimenteze rețete noi și le reinventează. Are o pasiune uriașă pentru street food și gătește după ureche.

Ionuț Moraru are 32 ani și este analyst IT în Otopeni. El a absolvit Facultatea de Management și lucrează pentru o companie franțuzească și călătorește mult în interes de serviciu. Este pasionat de gaming și de drumeții, urcă pe cele mai înalte vârfuri de munte din țară. Scrie o carte (Aventurile lui Locozaur) pentru băiatul său de 6 ani, care locuiește cu mama, de care el este divorțat.

Iulian Matache are 26 ani și este asistent universitar în București. Este profesor la facultate și anul 4 la doctorat. Înainte a lucrat și ca Consilier la Ministerul Afacerilor Externe. Parinților lui, Luiza și Ion, nu le-a zis niciodată mama și tata. Ei au fost prietenii lui, au fost întotdeauna suportul lui și le spune pe nume. Mama este nevăzătoare. Îi place fast food-ul, dar îl evită. De la vorbele ”avem mâncare acasă”, ”la ora asta?” s-a ambiționat să gătească singur să nu mai aștepte după cineva.

Liliana Apostol este antrenor de baschet, iar Raluca Nicoi – agent imobiliar

Liliana Apostol are 38 ani și este antrenor de baschet în Brăila. De mică a făcut sport de performanță, mai exact volei. Ajunsese foarte bine cotată și cunoscută, a jucat chiar și în Champions League. Din păcate, cariera ei de jucătoare profesionistă s-a terminat brusc, când a suferit o accidentare chiar într-un meci decisiv.

Recuperarea a fost grea, și din păcate acum ea nu mai poate profesa. Acum este antrenor de baschet la CSM Brăila și pregătește copii pentru performanță.

Liliana fost arbitru de fotbal și nu are copii. Îi plac însă copiii și și-a făcut un scop de a-i ajuta, în special cei cu probleme de greutate. Le propune diete și îi pune să facă exerciții speciale după sesiunile de antrenament în grup.

Raluca Moisa are 46 de ani și este antreprenor și jurnalist în București. A fost timp de 20 de ani jurnalistă la Adevărul. A dorit să ajungă la Mastechef încă de la primul sezon, când lucra în redacție și scria despre show. Și-a îndreptat cariera spre antreprenoriat și își dedică timpul scrierii cărților.

Raluca Nicoi are 20 de ani și este agent imobiliar. Fiind a șasea dintre frați, a avut grijă de surorile mai mici și, deși au fost săraci, s-au bucurat de lucrurile simple. Ea își amintește cu drag de mâncărurile simple pe care le gătea pentru frații săi, precum piureul și cartofii prăjiți.

Pasiunea pentru gătit a continuat când a mers la liceu în Timișoara și a locuit cu frații ei care lucrau în construcții. Este căsătorită și are o fetiță de un an și patru luni Visul ei este să-și deschidă o cafenea unde să poată găti împreună cu fiica ei.

MasterChef 2024. Robert Cristian Toader este inginer IT, iar Simona Preda, casnică

Robert Cristian Toader are 25 de ani și este inginer IT în București. A învățat să gătească în copilărie, de nevoie, pentru că părinții erau plecați de dimineața până seara. La liceu s-a mutat în București, la facultate a studiat științe aplicate, face master în grafică aplicată. El creează conținut pe internet, “sexy boy cooking”, prezintă rețete.

Simona Preda are 56 de ani și este casnică. A crescut în București, în perioada comunistă, cu sărăcia aferentă perioadei. Prin urmare, preparatele pe care le avea în copilărie nu erau fantastice, dar tatăl gătea cel mai bun lapte de pasare, iar bunica cel mai bun salam de biscuiți. Ea a lucrat 15 ani în HR, a avut o carieră bună în multinaționale, dar a renunțat la tot pentru că voia timp pentru pt ea.

Din 2019 este liberă și relaxată. În 2020 a făcut un curs de cofetărie, a încercat să lucreze și într-o brutărie. Este căsătorită de 35 de ani cu bărbatul pe care l-a cunoscut în gară, unde era cu un grup de prieteni. Lui i s-a rupt nasturele la o cămașă și a zis că dacă îi coase cineva nasturele o să o i-a de soție. Ea s-a oferit să-l ajute. S-au căsătorit după doi ani de la acel moment.

Au împreună o fată de 28 de ani care a locuit în UK, este producător video la CNN/ Londra. S-a întors în București recent.

Cine este Yasmina Cheresteș de la MasterChef 2024?

Victor Costache are 39 de ani și este Event Planner în București. Și-a petrecut copilăria la țară, alături de bunici, unde jucăriile lui au fost tractoarele și utilajele. Își ajută familia la muncile câmpului. Victor este sportiv, a făcut școala de alpinism și este campion național.

În 2015 a avut un accident de motocicletă și a rămas cu pareză pe partea dreaptă. În prezent face yachting în Delta Dunării. De gătit s-a apucat de nevoie, când s-a mutat înapoi la București, a fost nevoit să se responsabilizeze. Este necăsătorit și are un băiat, Petru.

Yasmina Cheresteș are 20 de ani și este manichiuristă într-o localitate din județul Mureș. Modul de a găti al bunicii sale a influențat-o foarte mult. Îi place să gătească folosind cuțite mari. Este pasionată de citit, călătorii, pictură. Mai mult, ea scrie poezii.