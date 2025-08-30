Cine este Andreea, soția lui Nicolae Stanciu. Ce spunea Anamaria Prodan despre ea la un moment dat: ”Nu era o femeie antrenată prin oraș”

Nicolae Stanciu are 32 de ani, iar în această vară a semnat cu Genoa. Acesta este căsătorit cu Andreea, iar împreună au doi copii, mai exact două fetițe. Cine este însă partenera sa de viață cu adevărat?

Andreea, mereu alături de soțul ei, Nicolae Stanciu

Nicolae Stanciu a revenit în Europa după trei ani și este pregătit să ofere tot ce are mai bun. În tot acest timp însă, familia a rămas o prioritate pentru el. Deși e o fire discretă când vine vorba de viața personală, sunt câteva detalii care trebuie menționate.

Nicolae Stanciu și Andreea s-au căsătorit în urmă cu mai bine de cinci ani. Cei doi au împreună două fetițe. Prima a venit pe lume la Praga, pe când fotbalistul juca la Salvia.

Ce a doua fetiță în schimb s-a născut în 2022. La acel moment, Nicolae Stanciu evolua pentru chinezii de la Wuhan. Iar deși viața de fotbalist nu e una ușoară, acesta încearcă să fie cât se poate de prezent în interiorul familiei.

Iar la rândul ei, Andreea, soția lui Nicolae Stanciu este foarte implicată. Aceasta încearcă să fie prezente la cât mai multe meciuri și să își susțină soțul atât cât poate. Și se pare că acest lucru este chiar foarte important.

Ce părere are Anamaria Prodan despre soția lui Nicolae Stanciu

De altfel la un moment dat, Anamaria Prodan a vorbit despre Andreea, soția lui Nicolae Stanciu. Impresara este de părere că o femeie poate să ridice ori să coboare un bărbat, iar în cazul lui Stanciu se aplică prima variantă.

Totodată, ea a avut doar cuvinte de laudă la adresa Andreei. Tânăra vine dintr-o familie superbă, are facultate, este educată, cuminte și de asemenea, este fix ceea ce Nicolae Stanciu are nevoie în momentul de față.

„În general o femeie te ridică sau te coboară. Când femeia are educație și provine dintr-o familie frumoasă și a făcut ceva în viața asta, este cu siguranță un plus. Andreea nu era o femeie antrenată prin oraș. Ea nu era o femeie trecută pe la toți fotbaliștii, ea nu făcea parte din damele Bucureștiului.

Era o fată crescută într-o familie superbă. O fată care a făcut o facultate nu pe scări, ci pe băncile școlii. Andreea e o fată care și-a dorit enorm ca el să fie liniștit, să facă performanță, iar ea să aibă o meserie în mână”, a declarat Anamaria Prodan, impresara lui Nicușor.

Ce spunea Nicolae Stanciu după ce a semnat cu Genoa

După cum spuneam anterior, Nicolae Stanciu . Deși e o fire discretă, acesta a oferit un interviu recent în care a vorbit deschis despre alegerile pe care le-a făcut, dar și despre viața sa.

În primul rând a ales numărul 8 pentru că i se potrivește. Totodată, acesta a vorbit despre orașul mic unde a crescut, dar și despre momentul în care a început să joace fotbal. Fotbalistul a vorbit și despre calitățile sale, dar și .

„M-am născut în România. Am ales numărul 8 pentru că sunt mijlocaș și cred că mi se potrivește. Am o poreclă, de obicei mi se spune Nicu. Am chiar și prieteni apropiați în echipa națională care îmi spun Nae. Am crescut într-un oraș mic și am început să joc fotbal la 11 ani. La început, jucam pe străzi, dar apoi m-am dus la oraș să studiez și am început să mă antrenez.

Trei adjective care să mă descrie? Calm, amabil și loial. Ca fotbalist, sunt disciplinat, creativ și pasionat. Cel mai bun sfat pe care l-am primit vreodată este să cred în mine și să fiu disciplinat. Cea mai bună pasă decisivă a mea? Jucam pentru Slavia Praga, împotriva lui Ostrava.

Cel mai frumos gol al meu a fost cel împotriva Ucrainei la Campionatele Europene. Idolul meu este Ivica Olic, un adevărat profesionist, care a făcut totul pentru echipa lui. Pe lângă fotbal, mă uit la tenis (jucam și înainte) și baschet. Îmi place să-mi petrec timpul liber cu soția mea. Ascult tot felul de muzică, în special rap”, a spus Stanciu, într-un interviu recent.