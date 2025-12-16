Cine este arbitrul favorit pentru a conduce derby-ul FCSB – Rapid! Cristi Balaj: ”Pe el l-aș pune”

ADVERTISEMENT

Interesul este unul major în jurul meciului FCSB – Rapid, mai ales după ce giuleștenii au acuzat în termeni vehemenți arbitrajul de la jocul pierdut cu Oțelul. În acest context, Cristi Balaj a spus la FANATIK SUPERLIGA pe cine vede cel mai în măsură să conducă derby-ul.

Cristi Balaj a numit arbitrul cel mai în măsură să conducă FCSB – Rapid

Întrebat de moderatorul Cristi Coste pe cine vede capabil să arbitreze întâlnirea dintre FCSB și Rapid, din etapa a 21-a a SuperLigii, Cristi Balaj a dat un răspuns ferm: ”L-aș pune pe Istvan Kovacs”.

ADVERTISEMENT

”Ușor, ușor, spre Kovacs se îndreaptă delegarea. Contează foarte mult în ultimele etape care, unde a fost dat, care a arbitrat FCSB, cine a arbitrat Rapid. E foarte posibil să fie Istvan Kovacs arbitrul derby-ului de duminică, de pe Arena Națională”, a spus și Cristi Coste, la .

De ce ar fi Istvan Kovacs cea mai bună alegere pentru FCSB – Rapid

Apoi, într-un dialog pe care l-a avut cu fostul atacant Robert Niță, Cristi Coste a precizat că există informații dinspre Comisia Centrală de Arbitri că la derby-ul de duminică, 21 decembrie, de la ora 20:00, va fi delegat Istvan Kovacs.

ADVERTISEMENT

”Cred că asta ar fi normalitatea. La meciurile importante să fie dați cei mai buni și cei mai în formă arbitri ai momentului. Am văzut că au fost 5 brigăzi românești prin cupele europene. Acolo niciodată nu prind o zi proastă?”, s-a întrebat Niță.

ADVERTISEMENT

”Au mai prins. De exemplu, la Ludogoreț cu PAOK Salonic și Răzvan Lucescu a avut să-i spună ceva lui Horațiu Feșnic și brigăzii. Au prins, dar acolo parcă nu e atât de mult pusă lupa așa cum facem pe SuperLiga”, i-a răspuns Cristi Coste.

”Eu cred că meciul ăsta, fiind și ultimul al anului și cu implicații în partea superioară a clasamentului, merită cel mai bun arbitru al momentului. E o formă de respect din partea CCA-ului față de cele două echipe, față de suporteri.

ADVERTISEMENT

Nu poți să dai la meciuri cu încărcătură, meciuri importante, cum a fost și meciul din Giulești cu Oțelul, cu două echipe bune ale campionatului, un cvasidebutant. Dacă dai o căutare pe Google cu domnul Moldoveanu apare Mititelu, apare, Emerllahu, numai domnul Moldoveanu nu apare”, a afirmat Robert Niță, la FANATIK SUPERLIGA.

Giuleștenii au măturat pe jos cu arbitrul Cristian Moldoveanu

Oficialii Rapidului la meciul pierdut în Giulești cu Oțelul Galați, scor 0-2. Printre cei mai vehemenți a fost președintele Victor Angelescu.

”Cred că avem penalty clar și înainte de faza cu Koljic. La Koljic mi se pare penalty și la Kramer, încă din prima repriză. Arbitrajul a fost execrabil, pur și simplu. A făcut niște gafe…

(n.r. – A avantajat Oțelul?) Din minutul 2 până la final, pur și simplu a frustrat ambele echipe, cel puțin pe noi maxim. Avem superioritate, 3 la 2, și oprește mingea pentru că e Joao Paulo pe jos, le dă lor mingea. Nu înțeleg de ce.

Avem la Gojkovic, aproape că-i rupe piciorul, e de portocaliu, și nu dă lovitură liberă. La ultima fază, avem corner clar la șutul lui Christensen, dă aut de poartă și oprește meciul. Faulturi care nu există, penalty nu ne dă. Pur și simplu, e bătaie de joc. Zici că jucăm la Galați și le dă 20% acasă.

Nu este normal, nu suntem respectați. Sunt niște faze care îți ridică mari semne de întrebare. Gojkovic este faultat la 22 de metri și ar putea să nu joace cu FCSB, dar el nu ne dă lovitură liberă. La aceeași fază, Kramer este pus la pământ, trebuia dat penalty. La Koljic îl calcă pe picior, la fel penalty”, a precizat Angelescu.