Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cine este arbitrul talisman pentru România care ne fluieră cu Austria! Ne-a dus la EURO, dar și-a luat bătaie la un meci

S-a aflat cine este arbitrul de la România - Austria! Recent, le-a purtat noroc „tricolorilor” într-o partidă de asemenea extrem de importantă, dar a fost și implicat într-o controversă uriașă
Gabriel-Alexandru Ioniță
11.10.2025 | 08:30
Cine este arbitrul talisman pentru Romania care ne fluiera cu Austria Nea dus la EURO dar sia luat bataie la un meci
EXCLUSIV FANATIK
Cine este arbitrul de la România - Austria. Foto: colaj Fanatik

Davide Massa a fost delegat de UEFA la centru la meciul România – Austria de duminică seară de pe Arena Națională, ultima șansă a „tricolorilor” lui Mircea Lucescu de a mai putea spera măcar la locul 2 în grupa de calificare la Cupa Mondială din 2026.

Davide Massa este arbitru la România – Austria! Italianul a condus și meciul câștigat de „tricolori” acasă cu Elveția

Italianul a condus în urmă cu aproape doi ani și acel meci câștigat de România, de a asemenea pe cel mai mare stadion al țării, cu Elveția, scor 1-0, rezultat care a consfințit atunci câștigarea grupei din preliminariile pentru EURO 2024, cu Edi Iordănescu selecționer.

„Brigadă din Italia la România – Austria duminică seară pe Arena Națională. Davide Massa la centru, Meli și Alassio asistenți, al patrulea oficial Simone Sozza. Și cei doi arbitri VAR sunt tot din Italia, Michael Fabbri cu Abisso.

În cele două meciuri pe care naționala României le-a disputat cu Davide Massa central, România – Ucraina 3-4 într-un amical în 2016, 29 mai. Și recent, România – Elveția 1-0 pe Arena Națională, meciul prin care în am câștigat grupa. Ne calificasem la EURO oricum de pe locul 2, dar meciul prin care am câștigat și grupa, după victoria din 21 noiembrie cu Elveția.

Deci Davide Massa revine pe Arena Națională după doi ani, mai puțin o lună. După România – Elveția 1-0, arbitrează România – Austria”, a informat Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA. 

Davide Massa, două mari controverse în ultimii ani: a fost luat la bătaie la un meci în Grecia

De asemenea, ulterior, cu aceeași ocazie, Cristi Coste a prezentat în cadrul emisiunii și două episoade extrem de controversate din cariera arbitrului italian, ambele petrecute destul de recent:

„Informații foarte interesante despre arbitrul Davide Massa, care ne fluieră duminică seara. A fost în centrul unui scandal în 2021, când a fost acuzat că a crescut artificial costurile unei deplasări pentru a primi mai mulți bani de la Comisia de Arbitri a Italiei.

Apoi, în 2023, și-a luat bătaie la un Olympiacos – AEK Atena, a arbitrat derby-ul Greciei. Mai mulți oameni au intrat pe teren și i-au pus mâna în gât. Deci știe cum e să și încaseze.

Nu cred că va fi cazul la noi. Din tot ce am povestit despre Davide Massa, eu am luat exact ultimul meci când ne-a arbitrat, România – Elveția 1-0, meciul acela cu 50.000 de oameni pe Arenă după ce am câștigat în Ungaria, la Felcsut, cu Israel și eram calificați. Și cu acea victorie împotriva Elveției am reușit să câștigăm și grupa și ne-a mers bine în acel meci cu Davide Massa”. 

 

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
