Cine este atacantul care l-a pus în gardă pe Daniel Graovac înainte de FCSB – Feyenoord: „Este într-o formă excelentă”

Meciul FCSB - Feyenoord se apropie, iar pentru campioana României ar putea fi ultima șansă să rămână în lupta pentru calificarea în play-off. Ce a spus Daniel Graovac înaintea duelului de pe Arena Națională
Ciprian Păvăleanu
11.12.2025 | 16:10
Cine este atacantul care la pus in garda pe Daniel Graovac inainte de FCSB Feyenoord Este intro forma excelenta
Daniel Graovac este pregătit de luptă împotriva lui Feyenoord. Foto: Colaj FANATIK
FCSB – Feyenoord este penultimul meci din faza ligii pe care campioana României îl va disputa pe Arena Națională. Pe lângă meciul cu olandezii, FCSB va mai fi gazdă și în meciul cu Fenerbahce. Bucureștenii au o misiune aproape imposibilă pentru a se califica mai departe, însă Daniel Graovac continuă să spere până în ultima clipă.

Daniel Graovac continuă să spere în calificare! Cine e atacantul care l-a pus în gardă pe stoperul bosniac

La fel ca în competiția internă, FCSB este într-o situație dificilă în Europa League. Dacă în SuperLiga României mai are timp să își revină, în cupele europene meciurile sunt pe sfârșite. Echipa patronată de Gigi Becali mai are de disputat doar trei meciuri, iar până acum a adunat doar trei puncte.

Doar trei victorii consecutive i-ar face pe bucureșteni să fie 100% siguri de calificare, în timp ce 2 succese și o remiză nu le-ar asigura locul mai departe, însă acest lucru depinde și de restul rezultatelor. Daniel Graovac, unul dintre puținii stoperi pe care FCSB se poate baza în acest final de an, continuă să creadă în calificare, cu toate că este conștient de valoarea uriașă a batavilor, dar și de lipsurile din lotul echipei sale:

„Jucăm împotriva unei echipe foarte puternice. Ei au trei puncte, la fel ca noi, deci este ultima șansă. Eu sper să facem cel mai bun meci de până acum. Mai avem de jucat apoi cu Dinamo Zagreb și Fenerbahce și poate ne vom califica.

Avem probleme cu lotul. Olaru este foarte important pentru noi, Bîrligea la fel… Dawa și Mihai Popescu lipsesc, de asemenea, de mult timp. Oricine joacă dă tot ce are mai bun în acest moment. Sper ca în campionat să luăm toate punctele și în cupele europene să facem meciuri bune împotriva echipelor mari. În momentul acesta nu suntem într-o situație foarte bună, dar cred că putem juca mai bine, nu doar eu, ci întreaga echipă.

Feyenoord este echipă de Champions League și ar fi trei puncte uriașe pe care le-am lua. Atacantul lor (n.r. – japonezul Ueda) este într-o formă foarte bună, a înscris 4 goluri meciul trecut (n.r. – Crezi că vă veți califica în play-off-ul de SuperLiga?) Da, trebuie să ne calificăm. Mai sunt meciuri, nu s-a terminat nimic încă”, a spus Graovac înaintea partidei de pe Arena Națională.

Cine este Ayase Ueda, atacantul ce se află în cea mai bună formă a carierei sale

Ayase Ueda este un atacant japonez de 27 de ani, ajuns la Rotterdam în urmă cu două sezoane și jumătate, de la Cercle Brugge. Olandezii au plătit 8 milioane de euro pentru transferul său, însă în primii doi ani a avut prestații modeste, cu 12 goluri în total în Eredivisie.

În acest sezon, forma lui Ueda a explodat, iar atacantul are 18 goluri înscrise în doar 15 meciuri de campionat. În ultima partidă, contra lui Zwolle, atacantul asiatic a înscris de patru ori în victoria echipei sale cu 6-1. Pe Transfermarkt, el este cotat la 15 milioane de euro.

Daniel Graovac înainte de FCSB - Feyenoord

5,10 este cota oferită de BETANO pentru „1 solist” în meciul FCSB - Feyenoord
