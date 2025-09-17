Cine este atleta care a furat privirile tuturor la Campionatele Mondiale din Tokyo. Sportiva are un trup de zeiță

Atleta care a făcut furori la Campionatele Mondiale de la Tokyo. Sportiva a atras toate privirile, însă nu doar datorită performanței sale, ci și datorită trupului de zeiță. Cine este, de fapt, atleta care a întors toate capetele.

Cine este tânăra sportivă care a întors privirile la Campionatele Mondiale de Atletism din Tokyo

O atletă a făcut furori la . Bree Rizzo, căci despre ea este vorba, a furat privirile tuturor. Deși nu a reușit să se califice în semifinale, sprintera de origine australiană a avut o prezență de zile mari.

Bree Rizzo este considerată una dintre cele mai frumoase sportive din Australia. Aceasta nu s-a remarcat doar datorită performanțelor pe care le face în lumea sportului, ci și datorită trupului ei fără de cusur. Sprintera arată extraordinar de bine, iar o parte din merite îi revin activității ei de dinainte.

Bree Rizzo a fost la un pas de a deveni dansatoare profesionistă

Înainte de deveni atletă, Bree Rizzo, în vârstă de 30 de ani, a fost dansatoare. Încă de la vârsta de 6 ani, Bree a început să danseze și chiar credea că o să facă carieră în acest domeniu. A urmat liceul de arte special pentru a putea deveni dansatoare profesionistă, însă destinul a avut alte planuri pentru ea.

La 13 ani, Bree Rizzo și-a dat seama că ceea ce era cândva un hobby a devenit o mare pasiune. După ce a petrecut puțin timp la o școală de dans din Sydney, Bree Rizzo a luat decizia de a se muta într-un alt oraș pentru a face atletism.

„Am început să dansez la șase ani și m-am îndrăgostit complet de asta. Am urmat liceul de arte cu visul de a deveni dansatoare profesionistă. Atletismul era ceva ce făceam pe lângă. Dintr-o dată, am vrut să mă mut în Brisbane și să urmez o carieră în atletism.”, a povestit atleta, într-un .

Bree Rizzo a ales să își asculte instinctul și poate spune că a fost cea mai bună decizie din viața ei. Aceasta a devenit cea mai tânără campioană din istoria sprintului feminin australian pe plajă și a câștigat multiple titluri de campioană.

Atleta s-a căsătorit în 2024

Rizzo a început să fie dedicată trup și suflet atletismului din 2019. La scurt timp, deja avea în palmares mai multe medalii de bronz și argint, printre care și argintul la Campionatul Oceaniei la 100 m. De departe, cel mai important pas pentru cariera ei l-a făcut în 2022.

În urmă cu trei ani, . Ajunsă aici, atleta a stabilit un record personal de 11.29 de secunde. Tot în același an în care s-a pregătit pentru Campionatul Mondial, Bree a absolvit și facultatea. Deși a avut o perioadă încărcată, atleta a reușit să termine Facultatea de Comunicare din cadrul Universității Bond, specializarea Afaceri, Marketing și Relații Publice.

În prezent, lui Bree Rizzo îi merge bine atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. Sportiva este căsătorită cu Matthew Rizzo, care este și el tot atlet sprinter. Cei doi și-au unit destinele în toamna anului 2024, iar de atunci, Bree a renunțat la numele Masters și a adoptat numele soțului, Rizzo.