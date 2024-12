Cine este Aura Șova, câștigătoarea Vocea României 2024. Ce meserie are concurenta din echipa lui Tudor Chirilă

Aura Șova este câștigătoarea Vocea României 2024. Tânăra a făcut parte din echipa lui Tudor Chirilă și a primit cele mai multe voturi din partea publicului.

Cine este și cu ce se ocupă Aura Șova, câștigătoarea Vocea României 2024

La fel ca în fiecare an, patru concurenți s-au luptat pentru marele premiu în finala Vocea României 2024. Aura Șova, Raluca Moldoveanu, Narcisa Badea și Robert Lukian au fost finaliștii sezonului 12.

Aura Șova este din partea publicului. Tânăra a interpretat melodia “It’s all coming back to me now” de Celine Dion în timpul momentului individual.

Alături de Tudor Chirilă, aceasta a cântat melodia “În țara în care m-am născut”, un cover al trupei Vama. Ultimul ei moment a fost interpretat alături de actorul Marius Manole, atunci când concurenta a cântat melodia “Vai, sărmana turturică”.

În vârstă de 26 de ani, Aura Șova este arhitect de profesie. Tânăra provine din comuna Poduri, județul Bacău, iar talentul muzical este moștenit de la părinții ei.

Mai exact, de la mama ei a moștenit vocea, iar de la tatăl ei urechea muzicală. Aceasta nu a studiat muzica, dar a participat, până la 10 ani, la concursuri de canto atât în țară, cât și în străinătate. A obținut mai multe premii de-a lungul timpului.

Cel mai mare susținător al Aurei este chiar bunica ei, despre care a vorbit în cadrul preselecțiilor pentru emisiunea de la Pro TV.

“E cea mai mare dragoste a vieții mele, e inspirația mea! E cel mai puternic om pe care l-am cunoscut eu în viața mea”, a spus ea despre bunica ei.

La audiții, Aura Șiva a cântat melodia “Când eram, eram, eram”, din repertoriul Zinaidei Bolboceanu. Prestația ei a întors toate cele patru scaune, iar aceasta a ales să meargă în echipa lui Tudor Chirilă, care i-a pregătit momente artistice de excepție.

Ce vrea să facă Aura Șova cu premiul de la Vocea României

Înainte de finala de vineri seară, Vocea României. În afară de trofeu, acesta include și un cec în valoare de 100.000 de euro.

Tânăra a spus că și-ar dori să construiască un azil de bătrâni pentru cei aflați la nevoie. “Eu deja am câștigat, pentru că am ajuns în finală. Orice este mai presus de atât, este un bonus.

Totuși, dacă aș câștiga marele premiu, aș împlini un alt vis, mai presus de nevoile mele. Cel pe care l-am menționat la începutul competiției: Vreau să îmi ofer suportul bătrânilor din România aflați în nevoie.

Mereu mi-am dorit să pot construi un azil de bătrâni, inspirată fiind de iubirea pentru bunica mea, Măndița. Studiile de arhitectură au reprezentat instrumentul de muncă.

Vocea mea este calea prin care am vrut să transmit acest mesaj prin ceva ce ne leagă pe toți, anume muzica”, a spus Aura înainte de marea finală, pentru FANATIK.

Ultimele trei sezoane Vocea României au fost câștigate tot de un concurent din echipa lui Tudor Chirilă. Mai exact, Dragoș Moldovan, Iulian Nunucă și Alexandra Căpitănescu au câștigat sezoanele 9, 10 și 11.

Astfel, cu victoria Aurei Șova, solistul trupei Vama a bifat a patra victorie în cadrul emisiunii de talente de la Pro TV.