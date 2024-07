Lumea fotbalului a fost zguduită în dimineața zilei de 15 iulie, când . Fondatorul și acționarul majoritar al Certinvest susține că nu se simte confortabil în fotbal.

Cine este Aurel Arion, noul investitor majoritar de la Dinamo! Șeful Renovatio a revitalizat industria energetică și acum readuce la viață clubul alb-roșu

pentru decizia luată și dezvăluie că acum toată baza financiară a căzut pe umerii celor de la Renovatio.

Renovatio Trading SRL este o companie intrată în acționariatul lui Dinamo în toamna anului 2023. Cel care conduce Renovatio pe piața energiei este Aurel Arion. În spatele RNV Infrastructure se mai află și Marius Eduard Ciucu, Ion Alexandru Teodorescu și Doru Voicu.

Astfel, după ce Eugen Voicu se retrage, care are 40% din acțiunile lui Dinamo, fiind acționarul majoritar, Renovatio va prelua un procent semnificativ din aceste acțiuni după o majorare de capital. Eugen Voicu nu se va retrage în totalitate, va păstra un procent infim.

Cine este Aurel Arion, omul tot mai implicat la Dinamo!

Florin Aurel Arion deține 12,5% din RNV Infrastructure, iar RNV Sport este acționar în cadrul Red&White 2022 Management, care administrează clubul Dinamo. Și-a început activitatea în zona energetică în anul 2003, când a instalat prima turbină eoliană în România.

„La acel moment, am lansat o campanie de măsurare a intensităţii vântului majoră în Dobrogea şi în alte regiuni din România şi am început să dezvoltăm proiecte de energie regenerabilă. Până în 2008 aveam suficiente proiecte dezvoltate, astfel încât am putut ajunge la un parteneriat cu EDP Renewables, cel mai mare producător de energie eoliană din Europa şi am început să ne extindem şi pe alte pieţe. Am implementat proiecte în Bulgaria, Grecia, Italia, Polonia, Portugalia şi Moldova şi din 2009 avem o filială în Columbia, unde am reuşit să semnăm două tranzacţii, fiecare de 500 MW”, spunea într-un interviu din 2019 Aurel Arion, conform zf.ro.

Andrei Nicolescu spune că noul acționar de la Dinamo va aduce un plus clubului: „Eu cred că mix-ul între bani, relaționare și poziționare în lumea de business este cel mai bun și cred că persoana respectivă întrunește aceste condiții mult mai bine decât oamenii pe care i-ați menționat că au o avere foarte mare”.

Chiar dacă Andrei Nicolescu nu a rostit numele lui Aurel Arion, acesta din urmă a tot fost văzut la meciurile „câinilor” tot mai des și e omul care ține permanent legătura cu oamenii din conducere și cu sponsorii „câinilor”.

5.000.000 de euro a investit Renovatio la Dinamo în ultimul an

Cristi Borcea anunță renașterea lui Dinamo cu Renovatio!

Cristi Borcea e sigur că Dinamo a dat lovitura prin faptul că Renovatio va lua pachetul majoritar de acțiuni și mizează că formația din Ștefan cel Mare se va lupta la titlu în scurt timp.

„Cei de la Renovatio sunt foarte tari, foarte serioşi. Îi cunosc pe toţi. Sunt mai mulţi băieţi, sunt foarte serioşi, foarte profesionişti. Păi stau cam rău, abia au luat vreo 200 de milioane de euro de la OMV pe o reţea. E una dintre cele mai tari firme din România pe regenerabil. Nu discutăm de firme gen Voicu, să avem şi noi de un palton sau să nu ne prindă toamna. 100% în momentul în care va începe demolarea stadionului, în jurul lui Dinamo se vor aduna. O să vedeţi că se va bate la campionat şi vor avea un buget de 20 de milioane de euro pe ani”, a spus Cristi Borcea la FANATIK Superliga.

Structura acționariatului Red&White, care deține 80% din clubul Dinamo

Eugen Voicu: 33,28%

Andrei Nicolescu: 26,92%

RNV Sports SRL: 20,84%

Team Sport Management SRL (Bogdan Pavel): 8,33%

Certinvest SA (Eugen Voicu): 7,80%

Dan-Junior Gătăianțu: 2,83%

În ianuarie 2024, FANATIK scria că Renovatio a furnizat 70% din banii cu care Dinamo și Red&White au funcționat în ultimul an, deși Eugen Voicu și Andrei Nicolescu dețineau 70% din acțiuni în Red&White.

Tot atunci, Renovatio era nemulțumită de faptul că, deșoi deține un pachet de acțiuni minoritar, investește mai mulți bani decât Voicu și Nicolescu, care dețineau pachetul majoritar.