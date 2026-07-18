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Cine este Aymen Boutoutaou, cel mai scump transfer al verii la FCSB! Unde excelează și ce puncte slabe are: „Îmi place să provoc”

FCSB și-a prezentat oficial noul transfer. Cine este, de fapt, Aymen Boutoutaou. Descrierea pe care și-a făcut-o în presa din străinătate.
Mihai Dragomir
18.07.2026 | 15:05
Cine este Aymen Boutoutaou cel mai scump transfer al verii la FCSB Unde exceleaza si ce puncte slabe are Imi place sa provoc
SPECIAL FANATIK
Totul despre Aymen Boutoutaou, noul jucător transferat de FCSB. Foto: Colaj FANATIK.
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La o zi după victoria cu FC Argeș, FCSB l-a prezentat oficial pe Aymen Boutoutaou. Jucătorul a fost adus de fosta campioană a României de la Sochaux, din Franța. Cine este, de fapt, și cum s-a prezentat în presa străină. Detaliu important despre cel mai nou transfer făcut de „roș-albaștri”.

Cine este Aymen Boutoutaou, cel mai nou transfer realizat de FCSB

FCSB își continuă campania de achiziții. După ce i-a adus pe Ronny Labonne, dar și pe Eddy Gnahore, a venit rândul unui nou străin să îmbrace tricoul echipei. Aymen Boutoutao, în vârstă de 25 de ani, este noul atacant de la formația „roș-albastră”.

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Prima sa apariție a fost la meciul câștigat de FCSB cu 2-0 în fața lui FC Argeș, când a asistat la partida din Ghencea. Sâmbătă, 18 iulie, el a fost prezentat oficial la club, semnând un contract valabil pe trei sezoane. Pe tricou, Boutoutaou va evolua cu numărul 28.

Crescut de francezii de la Valenciennes, jucătorul născut la Lille și cu cetățenie algeriană vine să rupă plasele în SuperLiga. Din vara anului trecut, el a îmbrăcat tricoul celor de la Sochaux, unde a bifat 31 de apariții, dintre care 29 din postura de titular, totalizând 2522 de minute petrecute pe teren. Și-a trecut în cont 8 goluri, reușind să își depășească indexul de goluri așteptate (xG), care era estimat la doar 5,17.

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Punctele tari și punctele slabe ale lui Aymen Boutoutaou

Boutoutaou este o prezență constantă în duelurile unu la unu, încercând în medie 4,43 driblinguri la fiecare 90 de minute, cu o rată de succes excelentă de 55,65%. Din anul 2015 și până în prezent, jucătorul se laudă cu o eficiență de 100% la transformarea loviturilor de pedeapsă. Totuși, el nu excelează la capitolul centrărilor din flancul drept. Mai exact, procentajul său de reușită la acest capitol situându-se sub pragul de 35%. Cifrele Wyscout din raportul său arată că franco-algerianul a expediat în total 80 de șuturi spre porțile adverse, înregistrând o rată de conversie a ocaziilor de 9,5%. La nivel de construcție și creație, el a contribuit decisiv cu 4 pase de gol.

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Ce le-a spus Aymen Boutoutaou străinilor despre el

Într-un interviu acordat în presa franceză în primăvara acestui an, noul jucător al FCSB-ului le spunea jurnaliștilor că adoră duelurile unu la unu. „Îmi place să provoc, este un mic joc”, mărturisea Aymen Boutoutaou, citat de estrepublicain.fr. Apetența sa pentru duelurile unu-la-unu și pentru driblingurile repetate prin care își depășește adversarii direcți este confirmată și de acele 4,43 de driblinguri încercate pe meci din analiza sa. Presa franceză îl descrie aici ca pe un jucător care aduce fantezie și imprevizibilitate în atacul echipei sale.

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  • 800.000 de euro este cota lui Aymen Boutoutaou pe piața transferurilor
  • 1,35 milioane de euro a costat-o pe FCSB transferul său
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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