Cine este bărbatul arestat pentru atacul de la metroul din New York. “Profetul Apocalipsei” a împușcat 10 prsoane

Poliția trebuie să discearnă într-un val de detalii despre viața lui Frank James ce l-a determinat să comită atacul care a înspăimântat metropola americană.

Cine este suspectul în cazul atacului de la metroul din New York

Un parcurs profesional haotic. Arestări pentru o serie de infracțiuni în mare parte minore. Un spațiu de depozitare cu multă muniție.

Și ore de videoclipuri inconsecvente, fanatice și blasfematoare pe canalul său de YouTube, care indică o furie profundă și arzătoare.

James a postat zeci de videoclipuri cu tirade despre rasă, violență și luptele sale cu bolile mintale. Unul iese în evidență prin calmul său relativ: o imagine tăcută a unui , în care arată cu degetul pasagerii, unul câte unul.

„Această națiune s-a născut în violență, este ținută în viață prin violență sau prin amenințarea acesteia și va muri de moarte violentă”, spune James într-un videoclip în care își ia porecla de „Profetul Apocalipsei” (Prophet of Doom).

După o vânătoare de 30 de ore, James a fost arestat fără incidente după ce un informator – considerat de poliție a fi însuși James – a spus că ar putea fi găsit lângă un McDonald’s din Lower East Side din Manhattan.

Primarul Eric Adams a proclamat triumfător „L-am prins!” după arestare.

Poliția a spus că prioritatea lor principală este îndepărtarea de pe străzi a suspectului, care de atunci a fost pus sub acuzare, în timp ce investighează cea mai mare întrebare fără răspuns: de ce?

Poliția caută un motiv pentru atac

O dovadă importantă, au spus ei, sunt . El pare să aibă păreri despre aproape orice – rasismul din America, noul primar al orașului New York, starea serviciilor de sănătate mintală, 11 septembrie, invazia Rusiei în Ucraina și femeile de culoare.

O plângere penală federală a citat o înregistrare în care James spune că sunt prea mulți oameni fără adăpost în metrou și dă vina pe primarul orașului New York.

“Ce faci, frate?”, a spus el în videoclipul postat pe 27 martie. „Fiecare vagon în care am mers era plin de oameni fără adăpost. A fost atât de rău, încât nici măcar nu puteam suporta”, relatează .

James a vorbit apoi despre tratamentul persoanelor de culoare într-un videoclip din 6 aprilie citat în plângere, spunând: „Și, așadar, mesajul pentru mine este: ar fi trebuit să iau o armă și să încep să trag”.

Într-un videoclip postat cu o zi înainte de atac, James critică crimele împotriva persoanelor de culoare și spune că lucrurile s-ar schimba doar dacă anumiți oameni ar fi „călcați, loviti și torturați” pentru a fi scoși din „zona lor de confort”.

Grenade fumigene și împușcături

Camerele de supraveghere l-au reperat pe James trecând de turnicheții sistemului de metrou marți dimineață, îmbrăcat ca un muncitor de la mentenanță sau în construcții, cu o cască galbenă și vestă portocalie cu benzi reflectorizante.

Poliția spune că ceilalți călători l-au auzit spunând doar „oups” în timp ce a declanșat o grenadă fumigenă într-un vagon de metrou aglomerat, în timp ce acesta a intrat într-o stație.

Apoi a declanșat o a doua fumigenă și a început să tragă, a spus poliția. În fumul și haosul care a urmat, poliția spune că James a fugit urcând într-un tren de pe linia R care mergea în direcția opusă și a ieșit după prima stație.

La fața locului au rămas arma, încărcătoare golite, o secure, grenade fumigene detonate și nedetonate, un coș de gunoi negru, un cărucior de transport, benzină și cheia unei dube de marfă, a spus poliția.

Acea cheie i-a condus pe anchetatori la James și la indicii despre o viață de eșecuri și furie, în timp ce acesta a avut diverse locuri muncă ca lucrător în fabrică sau personal de întreținere, a fost concediat de cel puțin două ori, s-a mutat între Milwaukee, Philadelphia, New Jersey și New York.

Cazier în New York și New Jersey

Anchetatorii au spus că James a avut 12 arestări anterioare în New York și New Jersey din 1990 până în 2007. Cele nouă arestări din New York din 1992 până în 1998 includ deținerea de bunuri furate, acte sexuale criminale și furt de serviciu.

În New Jersey, James are alte trei arestări în 1991, 1992 și 2007, inclusiv pentru încălcare, furt și comportament dezordonat, a declarat poliția în timpul conferinței de presă de miercuri.

James nu a avut condamnări pentru infracțiuni și nu i s-a interzis să cumpere sau să dețină o armă de foc. Poliția a spus că arma folosită în atac a fost achiziționată legal de la un magazin de amanet din Ohio în 2011.

O imagine de aproape a armei pe care a cumpărat-o a arătat că a încercat să ștergă numărul de serie de pe ea, au spus anchetatorii. Dar agenții au folosit acel număr pentru a urmări achiziția până la el.

O percheziție a unității de depozitare și a apartamentului lui James din Philadelphia a găsit cel puțin două tipuri de muniție, inclusiv cea folosită pentru o pușcă de asalt AR-15, un taser și un recipient de fum albastru.

Născut și crescut în New York City

Poliția a spus că James s-a născut și a crescut în New York City. În videoclipurile sale, el a spus că a terminat un curs de mecanici în 1983, apoi a lucrat la Curtiss-Wright, un producător aerospațial din New Jersey, până în 1991, când a fost lovit de o două vești proate: a fost concediat de la serviciu și, la scurt timp, a murit tatăl său cu care locuia în New Jersey.

Înregistrările arată că James a depus o plângere împotriva companiei aerospațiale în instanța federală, la scurt timp după ce și-a pierdut locul de muncă, acuzând discriminare rasială, dar i-a fost respinsă un an mai târziu de către un judecător.

Spune într-un videoclip, fără să ofere detalii: „nu am putut obține dreptate pentru ceea ce am îndurat”.

James descrie intrarea și ieșirea din mai multe instituții de sănătate mintală, inclusiv două din Bronx în anii 1970.

„Domnule primar, permiteți-mi să vă spun că sunt o victimă a programului dumneavoastră de sănătate mintală din New York”, spune James într-un videoclip la începutul acestui an, adăugând că este „plin de ură, furie și amărăciune”.

Internat în mai multe instituții de sănătate mintală

James spune că mai târziu a fost pacient la Bridgeway House, o unitate de sănătate mintală din New Jersey.

„Scopul meu la Bridgeway în 1997 a fost să renunț la asigurările sociale și să mă întorc la muncă”, spune el într-un videoclip, adăugând că s-a înscris la o facultate și a urmat un curs de proiectare asistată de computer și de fabricație.

James spune că în cele din urmă a obținut un loc de muncă la gigantul de telecomunicații Lucent Technologies din Parsippany, New Jersey, dar că a ajuns să fie concediat și s-a întors la Bridgeway House, de data aceasta nu ca pacient, ci ca angajat al personalului de întreținere.

“Vreau doar să lucrez. Vreau să fiu o persoană productivă”, a spus el.

Poliția și agenții federali au spus că James nu a avut un loc de muncă stabil sau o adresă fixă ​​în ultimii ani. După ce a închiriat duba luni după-amiază în Philadelphia, folosindu-și propriul nume, se pare că a dormit în ea.