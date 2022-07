Cine este bărbatul care a ars de viu într-un canal din București. Marian se afla la muncă în timpul tragediei. ”Are o fată, era un om extraordinar”

Amintim că marți, echipajele ISU București-Ilfov au fost alertate după ce .

Bărbatul a fost prins într-un arc electric

Electricianul care și-a pierdut viața se numește Marian și n-a avut nicio șansă de supraviețuire. A fost prins într-un arc electric și a fost lovit de 10.000 de volţi.

ADVERTISEMENT

În acel moment s-a auzit și explozia din canal. Ulterior, pe gura canalului a început să iasă fumul. Alături de Marian a mai fost un coleg, care și a fost transportat la spital.

Potrivit reporterilor de la Observator, anchetatorii vor să afle dacă angajaţii erau echipaţi corespunzător. De asemenea, cei care investighează această tragedie vor să afle dacă accidentul ar fi putut fi prevenit.

ADVERTISEMENT

În timp ce colegul lui a rămas la suprafață, Marian a coborât în canalul tehnologic de lângă Biblioteca Centrală Universitară (BCU). Obiectivul său pentru acea zi de lucru? Calibrarea rețelei.

Mărturiile martorilor

“Am ieșit să văd ce s-a întâmplat exact acolo. Am văzut că omul plânge. L-am întrebat ce s-a întâmplat și zice: ‘Mi-a ars omul acolo!’”, a povestit unul dintre martori la după intervenția pompierilor.

ADVERTISEMENT

“Miroase a fum. Și acum miroase a fum. Ți-e milă că a murit un om“, a fost reacția unei femei care a privit intervenția celor de la ISU București-Ilfov.

“În acel canal era o stație de transformare a energiei electrice. Când am ajuns la locul intervenției ieșea fum din canal“, a declarat reprezentantul ISU Bucureşti-Ilfov, Mihai Tănase.

ADVERTISEMENT

În jurul orei 15:00, după aproape trei ore de la producerea tragediei, trupul lui Marian a fost scos din canal. Electricianul avea 50 de ani și era din Grădiștea, .

ADVERTISEMENT

“De cât timp lucra? Oho! Lucrează… E vechi, are câțiva ani buni. Are o fată. Un băiat extraordinar. Am lucrat împreună, nu am cuvinte“, a spus un fost coleg de muncă pentru .