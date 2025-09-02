Sport

Cine este bărbatul care a furat șapca unui copil la US Open! Reacția milionarului după ce a fost „distrus” de fanii de pe rețelele sociale

Bărbatul criticat după gestul incredibil făcut la un meci de la US Open a fost identificat. Este vorba despre un milionar care ocupă postul de director general la o companie.
Bogdan Mariș
02.09.2025 | 10:22
Cine este barbatul care a furat sapca unui copil la US Open Reactia milionarului dupa ce a fost distrus de fanii de pe retelele sociale
Milionarul acuzat că a „furat” șapca unui copil la US Open a fost identificat. FOTO: colaj Fanatik

La finalul meciului dintre Kamil Majchrzak și Karen Khachanov de la US Open, disputat joi și încheiat cu victoria surprinzătoare a polonezului, 2-6, 6-7, 6-4, 7-5, 7-6, un suporter aflat în tribună a smuls șapca pe care învingătorul a dorit să o înmâneze unui copil. Imaginile s-au viralizat, iar bărbatul a fost criticat dur de fanii de pe rețelele sociale.

Bărbatul care a „furat” șapca unui copil la US Open este un milionar polonez, director general la o companie

La scurt timp după ce imaginile cu gestul său au făcut înconjorul internetului, omul de afaceri Piotr Szczerek a fost identificat de fanii din mediul online, iar acesta a început să primească mesaje dure după gestul extrem de neplăcut pe care l-a făcut, „furând” practic șapca pe care Kamil Majchrzak a dorit să i-o ofere copilului prezent în tribune.

Szczerek, care este director general şi proprietar al unei companii poloneze de pavaje numită Drogbruk, a transmis un mesaj celor care îl contestă. „Incidentul recent din timpul meciului de tenis a provocat o reacţie exagerată online. Totul se învârte în jurul celebrei şepci, desigur. Da, am luat-o. Da, am făcut-o repede. Dar, aşa cum am spus întotdeauna, în viaţă, primul venit este primul servit.

Înţeleg că acest lucru poate displăcea unor persoane, dar vă rog să nu creăm un scandal mondial. Este doar o şapcă. Dacă aţi fi fost mai rapizi, aţi fi luat-o voi. În ceea ce priveşte ura online, vă reamintesc că insultarea unei personalităţi publice este pasibilă de urmărire penală. Toate comentariile jignitoare, defăimătoare şi insinuările vor fi analizate în vederea unei eventuale urmăriri penale”, a transmis milionarul, conform news.ro. Acesta a decis mai apoi să șteargă mesajul postat.

Kamil Majchrzak, gest superb pentru copilul aflat în tribune

Cu ajutorul rețelelor sociale, Kamil Majchrzak a intrat în contact cu Brock, copilul aflat în tribune, care a primit o șapcă, dar și alte cadouri din partea polonezului. „Sunt impresionat de puterea internetului. Totul e în regulă acum”, a postat acesta pe Instagram după întâlnirea cu tânărul fan.

Din nefericire pentru Kamil Majchrzak (76 ATP), victoria surprinzătoare contra numărului 9 mondial Karen Khachanov a fost ultima a sa la ediția din acest an a US Open. În turul 3, polonezul a fost nevoit să se retragă în primul set al meciului cu elvețianul Leandro Riedi (435 ATP), la scorul de 3-5 în favoarea adversarului, din cauza unei accidentări musculare.

