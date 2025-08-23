News

Cine este bărbatul care a murit înecat împreună cu fiul său de 13 ani în lacul Snagov, în timpul ciclonului care a lovit România. Avea o meserie respectată

S-a aflat cine este bărbatul care a murit înecat împreună cu fiul său, de 13 ani, în lacul Snagov, în timpul ciclonului care a lovit România.
Dan Suta
23.08.2025 | 12:53
Cine e bărbatul care a murit cu fiul său în lacul Snagov. Foto-montaj: FANATIK

Cine este bărbatul care a murit înecat împreună cu băiatul său de 13 ani, în lacul Snagov, în timpul ciclonului mediteranean care a făcut ravagii pe 22 august în România? Detalii noi ies la iveală.

Cine este bărbatul care a murit înecat în Snagov împreună cu fiul său. Avea o meserie respectată

Detalii cutremurătoare ies la iveală după furtuna violentă care a făcut ravagii în București și Ilfov vineri seară. Printre persoanele afectate de ciclonul puternic s-au numărat un tată și fiul său, care se aflau cu barca pe lacul Snagov în momentul în care natura și-a arătat forța.

Potrivit informațiilor obținute de știripesurse.ro, bărbatul care se afla în caiac cu fiul său adolescent avea o meserie extrem de respectată. Individul de 53 de ani a lucrat la Policlinica Nicolae Kretzulescu a Ministerului Afacerilor Interne. Cei doi au ieșit pe lac la o plimbare, însă furtuna i-a prins în larg, iar condițiile meteo le-au fost fatale.

Operațiunea de salvare s-a dovedit a fi una de recuperare a trupurilor

În urma apelului de urgență efectuat la 112, ISU București-Ilfov a mobilizat mai multe echipaje pe timpul nopții pentru căutarea dispăruților. „Scafandrii din cadrul Departamentului Special de Salvatori, împreună cu echipaje de la Poliția Transporturi și voluntari, au desfășurat misiuni de căutare pe lac, utilizând sonare și echipamente specifice”, a transmis ISUBIF.

Operațiunea a fost una complexă, desfășurată contra cronometru, iar eforturile de salvare, din păcate, s-au transformat în una de recuperare a cadavrelor. După ore întregi de căutări, trupurile celor doi au fost găsite și aduse la mal. Medicul de pe ambulanță n-a avut decât să constate faptul că tatăl și fiul aflat care au mers să se relaxeze nu mai erau în viață.

„Am intervenit cu echipajul de scafandri, o barcă remorcabilă tractată de o autospecială de stingere, un punct de comandă mobil și două echipaje de prim ajutor”, au mai adăugat reprezentanții de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov. Tragedia de la Snagov ridică, din nou, semne de întrebare cu privire la riscul la care se expun cei care aleg activități de agrement în condiții meteorologice nefavorabile.

Dan Suta
Dan Suta
Dan Suta este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Revista Teo, apoi a contribuit la dezvoltarea altor proiecte precum vip24.ro și huff.ro, după care a lucrat la siteul de știri b1.ro
