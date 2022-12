Cine este bărbatul care pretinde că e proprietarul lunii de pe cer. A dat lovitura în afaceri sub privirile experților de la NASA

Un bărbat pe nume Dennis M. Hope, originar din Rio Vista, California, pretinde că este proprietarul Lunii, făcând o afacere profitabilă astfel. Totul a pornit în anul 1980, când Dennis Hope trecea printr-o perioadă dificilă: abia divorțase și a rămas fără loc de muncă. La un moment dat, s-ar fi uitat către cer, a văzut Luna și s-a gândit că ar putea fi o proprietate foarte bună.

Bărbatul care susține că deține Luna și face bani mulți din asta. Cum a reușit

Fost ventriloc și vânzători de mașini, Dennis Hope avea și o fire foarte curioasă. După ce a analizat mai bine Luna, s-ar fi dus la o bibliotecă a unui colegiu unde a descoperit Tratatul pentru spațiul cosmic din 1967.

ADVERTISEMENT

În acesta, SUA și Rusia au stabilit că nicio națiune nu-și poate însuși Luna, , însă Dennis Hope a constatat că nu se menționează și că o persoană nu ar putea face acest lucru. Drept urmare, a trimis o scrisoare către Națiunile Unite în care menționa ca își dorește să aibă Luna și planetele în posesia sa.

Nici până astăzi Națiunile Unite nu i-au răspuns, dar Dennis Hope și-a deschis un site, , unde susține că a cumpărat suprafețe ale corpurilor cerești de la biroul local al guvernului SUA, în anul 1980.

ADVERTISEMENT

Fapta bărbatului este ilegală

Odată cu trecerea anilor, Hope a ajuns să vândă, în mod ilegal (fiindcă ONU nu-i recunoaște proprietatea) parcele de pe Lună și alte corpuri cerești, câștigând până la 12 milioane de dolari. Pluto l-ar vinde cu 250.000 de dolari.

”Nu le-am cerut permisiunea. I-am informat doar despre ceea ce făceam. Am trimis Națiunilor Unite o declarație de proprietate în care detaliam intenția mea de a împărți și vinde luna și nu am primit niciodată răspunsuri”, a declarat Hope pentru US News and World Report, în anul 2013, scrie

ADVERTISEMENT

Tanja Masson-Zwaan, președinte al Institutului Internațional de Drept Spațial din Țările de Jos, a transmis în anul 2009 pentru National Geographic faptul că Tratatul ONU la care se referă americanul include atât guvernele cât și cetățenii privați.

Concret, Pactul din 1967, a fost semnat cu doi ani . În acesta se menționează foarte clar faptul că o țară, chiar dacă are steag pe Lună, nu are cum să dețină un teritoriu aici sau să creeze lucruri care ar duce la distrugere.

ADVERTISEMENT

Se spune că SUA și Japonia ar intenționa să ridice colonii lunare. Dincolo de acestea, afacerea lui Denis Hope ar da roade, deoarece 5 milioane de oameni au cumpărat până acum părți din Lună, printre care și celebrități precum: George Lucas, Ronald Reagan sau Barbara Walters.