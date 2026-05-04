Cine este bărbatul care și-a pus capăt zilelor într-o închisoare din Botoșani. Cum l-au găsit colegii de cameră pe deținutul acuzat de o faptă deosebit de gravă

Un deținut din Penitenciarul Botoșani s-a spânzurat la doar câteva zile după ce a fost încarcerat. Cosmin Dorobanțu, reprezentant FSANP, a făcut dezvăluiri, pentru FANATIK, despre caz, precizând că bărbatul nu apucase să petreacă nici 20 de zile în detenție înainte de gestul extrem.

Identitatea deținutului care a murit în penitenciarul de la Botoșani

FANATIK a intrat în posesia unor informații de ultimă oră privind identitatea bărbatului implicat în incidentul grav petrecut la Penitenciarul Botoșani, eveniment care a declanșat o intervenție de urgență în toiul nopții și a mobilizat imediat întregul personal al unității de detenție. Surse apropiate anchetei arată că deținutul aflat în custodie a recurs la un gest extrem chiar în camera sa de detenție. Acesta a încercat să își pună capăt zilelor prin spânzurare, folosindu-se de un șnur pe care l-a fixat de cuierul metalic încastrat în peretele celulei, element standard al dotărilor din penitenciar. Totul s-a petrecut într-un interval foarte scurt, în jurul orei 00:00.

Primele reacții au venit din partea colegilor de cameră, care au alertat imediat supraveghetorii secției. Potrivit declarațiilor obținute de FANATIK, la sosirea echipajului SMURD, bărbatul se afla în stare de inconștiență. Medicii i-au acordat primul ajutor și au reușit să îl stabilizeze la fața locului, după care acesta a fost transportat în stare foarte gravă la Unitatea de Primiri Urgențe, unde a făcut un stop cardio-respirator care nu a mai putut fi resuscitat. Bărbatul a fost declarat decedat.

FANATIK a aflat în exclusivitate cine este deținutul care . Conform surselor noastre, este vorba despre Mircea T., în vârstă de 56 de ani, aflat în arest preventiv într-un dosar ce vizează o faptă de o gravitate deosebită, agresiune sexuală asupra unui minor. Datele au fost confirmate oficial de reprezentanții sistemului penitenciar, prin Cosmin Dorobanțu, președintele Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor, care a oferit și detalii privind desfășurarea evenimentelor.

„În data de 03.05.2026, în jurul orei 00:00, la camera E3.1, a avut loc un incident de tip 1.5. Deținutul Mircea T., născut la data 17.09.1969, arestat preventiv pentru săvârșirea unei infracțiuni de agresiune sexuală împotriva unui minor, a fost descoperit de către colegii de cameră spânzurat de un cuier fixat în camera de detenție. Incidentul a fost semnalat de către deținuții din cameră, fiind alertat personalul planificat în serviciu. La fața locului s-au deplasat de urgență personalul medical, șeful de tură și personal de sprijin aflat în serviciu.

Deținutului i s-au efectuat imediat manevre de prim ajutor, fiind inițiate proceduri de resuscitare, timp de aproximativ 15 minute, până la sosirea echipajului SMURD. Ulterior, acesta a fost preluat de echipajul SMURD și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe, a Spitalului Județean Botoșani, în stare gravă. În jurul orei 1.11, la spital, a fost declarat decesul”, ne-a declarat acesta.

Cazul a declanșat imediat procedurile legale standard. Reprezentanții penitenciarului au notificat instituțiile competente, iar o anchetă este în desfășurare pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs incidentul. Deși , Dorobanțu susține că, în urma evaluărilor de specialitate efectuate anterior, deținutul nu figura în evidențe cu afecțiuni psihiatrice și nici nu era considerat o persoană cu risc suicidar, ceea ce face cazul cu atât mai sensibil.

„A fost sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani. Deținutul era depus în penitenciar din 16.04.2026, nu era în evidență cu afecțiuni psihice, iar evaluarea psihologică nu a evidențiat risc de suicid. Nu avea nici 20 de zile de arest”, sunt detaliile suplimentare acordate de Dorobanțu, pentru FANATIK.