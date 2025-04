Cine este bărbatul căruia Ana Porgras îi va dărui un copil. Fosta concurentă Survivor All Stars a publicat prima imagine cu iubitul său

Ana Porgras a luat pe toată lumea prin surprindere atunci când a apărut cu burtică de gravidă, căci puțini știau că fosta concurentă de la Survivor România All Star are o relație. Acum, ea a publicat și prima imagine în care apare alături de iubitul său.

Cine este bărbatul cu care se iubește Ana Porgras

În luna februarie a anului 2025, Ana Porgras a publicat prima imagine cu burtica de gravidă. Fosta gimnastă își ține viața personală departe de ochii curioșilor, astfel că nu mulți știau că aceasta iubește din nou.

Anul trecut, Ana a revenit în atenția publicului odată cu apariția la Survivor România All Stars, acolo unde a făcut, din nou, echipă cu Zanni. Se cunoștea faptul că în primul sezon în care au participat împreună, între ei a existat o legătura aparte.

Iar relația lor apropiată a putut fi observată încă o dată, ba mai mult, Acesta este și unul dintre motivele pentru care fanii au fost luați prin surprindere de vestea sarcinii.

Acum, viitoarea mămică a publicat și prima imagine cu tatăl copilului său. Ionuț este din Zărnești și a cucerit-o iremediabil pe fosta gimnastă. Pe chipurile lor se poate citi fericirea și încântarea.

Ce spunea Zanni despre relația cu fosta gimnastă

În urmă cu câteva luni, dezvăluind că nu a făcut decât să joace un joc la Survivor România All Stars. „Ana, pentru mine, este un subiect șters. Nu dau explicații de ce, pentru că i-am promis că va rămâne între noi doi totul. La All Stars, mi-a propus să jucăm un joc în care să ne prefacem că suntem bine. De dragul faptului că e femeie, am intrat în joc.

„Ana a vrut să jucăm jocul ei, am jucat și eu jocul meu. A fost distractiv. Nu am fost niciodată nehotărât în privința Anei și a lui Duli. N-aș putea să fiu vreodată gelos pe criteriile Anei, de duminică seara”, a povestit Zanni, conform viva.ro.