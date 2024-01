Cine este bărbatul celebru care s-a iubit Grațiela Duban înainte de a se cupla cu Andrei: „Am fost cu ea trei ani”

Andrei și Grațiela Duban formează un cuplu de mai bine de 14 ani, iar în 12 dintre ei au fost căsătoriți. Nimeni nu și-i imaginează alături de altcineva, dar, cu toate acestea, a ieșit la iveală un secret nebănuit. Frumoasa actriță s-a iubit în trecut cu un alt bărbat celebru din România.

Cine este bărbatul celebru în România cu care Grațiela Duban a avut o relație în facultate

Grațiela și Andrei Duban formează unul dintre cele sudate cupluri din România. și au împreună un băiețel, pe Armin. Astfel că mulți îi văd ca pe familia perfectă.

Dar recent a ieșit la iveală o informație la care puțini s-ar fi așteptat. Chiar dacă fanilor le este greu să-i asocieze cu altcineva, frumoasa actriță a avut, înainte, o relație cu un bărbat cunoscut din România.

Este vorba despre Alex Bogdan, actorul care în această perioadă este într-o continuă ascensiune din punct de vedere profesional. Chiar recent, a fost lansat filmul

Grațiela Duban și Alex Bogdan au fost împreună timp de trei ani, pe toată perioada facultății, însă niciunul nu a menționat despre această poveste de dragoste până acum.

Alex Bogdan este cel care a făcut dezvăluirea

Gabriela Duban și Alex Bogdan au fost colegi la Facultatea de Actorie și s-au îndrăgostit unul de celălalt în perioada studenției. Dezvăluirea a fost făcută de actor în cadrul

Acesta și-a amintit cum a ajuns să o cunoască, după ce a încercat mai multe zone profesionale și și-a dat seama că ar prefera actoria. A fost susținut de părinții săi să meargă la facultate și astfel s-a îndrăgostit.

„Am zis să fac regie- film. Ai mei m-au aranjat, m-au dus pe la TVR, au găsit ei acolo pe cineva. M-au ajutat, m-au susținut fără nicio problemă M-am plictisit, m-am îndrăgostit.

M-am mutat la actorie. Apoi a plecat fata. Apropo, am fost cu Gratiela, soția lui Andrei Duban, trei ani de zile. Am fost cu Grațiela toată facultatea.(…) Am fost colegi la facultate între 2005-2008 și am fost împreună”, a dezvăluit Alex Bogdan despre Grațiela Duban.