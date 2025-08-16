Cine este bărbatul cu freză bizară și lanț gros la gât surprins în Ibiza. Imaginile cu el au devenit virale pe internet

Se pare că bărbatul cu freză bizară surprins în Ibiza a generat mare interes în spațiul public. Menționăm faptul că Jack Kay a devenit faimos după ce un videoclip cu el, cu o tunsoare în stil Lego, lanț gros de aur, ochelari de soare uriași și umeri proeminenți, a devenit viral. De aici au apărut mai multe postări și glume pe internet.

Cine este Jack Kay, bărbatul cu freză bizară surprins în Ibiza

Prin prisma imaginilor în care a fost surprins, Jack Kay a fost supranumit ”Ibiza Final Boss”. Acesta a atras inclusiv atenția Se spune că aceștia sunt și în discuții cu noua sa echipă de management pentru a apărea în emisiune.

Jack Kay are 26 de ani și spune că e doar un băiat obișnuit din Lemington, din West End-ul Newcastle-ului. Nu se aștepta însă ca imaginile cu el să cucerească internetul și să facă furori atât în Ibiza, cât și în alte țări.

Cine este tatăl lui Jack Kay

Care este însă povestea lui de viață? Jack Kay este fiul lui John Kay. Acesta a fost închis pentru jaf armat și se pare că a ajuns la închisoare de mai multe ori, relatează .

Cea mai recentă perioadă petrecută de John în spatele gratiilor a fost în 2023. La acel moment, el a pătruns în casa unui bărbat în vârstă în ajunul Crăciunului 2021, în timp ce acesta dormea în proprietate și a furat o pereche de chei de mașină de pe masa din sufragerie, plecând cu vehiculul.

Iar asta a fost a treia oară când tatăl lui Jack era închis pentru furt. În 2015, bărbatul a fost închis pentru că a furat bijuterii și obiecte personale în valoare de 700 de lire sterline din casa neocupată a unei femei.

John a mai fost închis anterior pentru un jaf armat la o benzinărie în 2009. La acel moment, el a tras cu o pușcă când a încercat să jefuiască chioșcul. În prezent însă, lucrurile s-au schimbat. Bunica lui Jack, Cynthia, a declarat pentru Daily Mail că John a ieșit din închisoare și și-a lăsat trecutul criminal în urmă.

Jack Kay are și o iubită

În ciuda faptului că , Jack, bărbatul cu freză bizară, are de fapt o iubită acasă, în nord-estul țării. S-ar părea însă că cei doi nu se înțeleg chiar atât de bine, după cum scrie presa britanică.

Alisha Cook, în vârstă de 23 de ani, a distribuit o serie de videoclipuri pe rețelele de socializare, cu titlul ”Punctul de vedere al iubitului tău, cunoscut acum ca șeful final din Ibiza”. Mai mult de atât, prietenii au spus că ea l-a părăsit pentru că s-a săturat să petreacă cu băieții.

Totuși, s-ar părea că relația face pași spre normalitate. Alisha, lucrează ca recuperator de creanțe și câștigă bani vânzând haine pe Vinted. Și se pare că cei doi au găsit totuși o cale de rezolvare pentru probleme. „Tot ce vreau să spun este că îl iubesc și că ne-am împăcat”, a dezvăluit ea, contactată de Daily Mail.