Cine este bărbatul din spatele Ralucăi Turcan! Valeriu aduce anual în conturile familiei sute de mii de lei

La doar 45 de ani, Raluca Turcan a îndeplinit deja de două ori funcția de vicepremier în două guverne, fiind

“Guvernul a adoptat majorarea salariului minim în plată la nivelul lui 2022. (…) Această majorare va fi cu 10% în valoare netă, iar ca valoare brută salariul minim în plată la nivelul anului 2022 va ajunge la 2.550 de lei pe lună”, a declarat Raluca Turcan.

”Sunt rezultate pozitive, întrucât această majorare a salariului în plată la nivel brut reprezintă o majorare cu aproximativ 250 de lei faţă de nivelul actual şi de 138 de lei la nivel net, iar impactul va fi asupra a aproximativ 1,97 de milioane de oameni. Am crescut salariul net cu 10%, este cea mai mare creştere care s-a făcut în ultimii ani pe salariul net, de 4 ori mai mare decât cea de anul trecut“, a continuat demnitarul.

Raluca și Valeriu sunt căsătoriți de 17 ani

Raluca este căsătorită din 2004 cu Valeriu Turcan (45 de ani), fost ziarist, cei doi având împreună un băiat de 14 ani. Nașii cuplului au fost Theodor Stolojan și soția lui, ceremonia religioasă desfășurându-se atunci la Mănăstirea Snagov.

În perioada 2002-2003, Valeriu Turcan a fost bursier Chevening al Ministerului de Externe al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord – Master of Arts in International Communications în cadrul The Institute of Communications Studies al Universității din Leeds.

Valeriu Turcan a lucrat pentru Stolojan și pentru Băsescu

La revenirea în România, și consultant politic al lui Theodor Stolojan, după care – în martie 2007 – a fost numit în funcția de consilier de stat și purtător de cuvânt al președintelui țării, Traian Băsescu.

Doctorand în cadrul Universității București (2005), Valeriu Turcan a avut și o bursă de documentare în Statele Unite oferită de către German Marshall Fund of the United States (2006).

La nivel salarial, dacă Raluca Turcan câștigă anual 168.008 lei (14.000 lei/lună), Valeriu Turcan este cel care aduce cu adevărat prosperitatea în familie, dacă adunăm veniturile raportate de acesta pe ultimul an fiscal.

Venituri fabuloase din consultanță pentru soțul Ralucăi Turcan

Astfel, pe lângă salariul anual de la Universitatea București – 51.160 lei, Valeriu Turcan mai primește 60.000 lei pe an ca angajat al unei companii și 565.682 lei, dividende cumulate provenite de la cele două firme de consultanță pe care le deține.

În total, Valeriu Turcan aduce anual în conturile familiei 676.842 lei, adică 56.403 lei pe lună, fix de patru ori mai mult decât înseamnă salariul încasat de la guvern de soția Raluca Turcan.

În mai multe conturi și depozite bancare, deschise în intervalul 2009-2019, soții Turcan dețin împreună peste 400.000 euro și peste 200.000 lei.