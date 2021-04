Cine este bărbatul din Vaslui pe care au vrut să îl omoare soția și soacra lui

Un caz bizar de dragoste și furie a atras atenția recent în județul Vaslui. Poliția l-a scăpat de moarte sigură, dar Ghiță, din Măscurei, Vaslui, bărbatul pe care au vrut să îl omoare soția și soacra lui, nu vrea să depună plângere.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ghiță a reușit să scape dintr-o situație din care nu mulți mai reușesc să iasă. Soția lui, Laura, plănuise să îl ucidă, însă planul a fost descoperit de către polițiști, cu ajutorul lui Costel, cel care ar fi trebuit să fie plătit ca să îl omoare.

Bărbatul ar fi fost prima persoană ucisă în Măscurei în aproape 30 de ani

“La noi în sat nu s-au mai pomenit crime din 1993, când a fost un omor la o nuntă. În ziua aia, vindea soţia mea. Baba a cerut întâi trei metri de funie. Costă 1 leu metrul. Uitaţi-o, e din nylon, foarte rezistentă, ne-ar ţine pe toţi odată. S-a gândit baba că n-ajunge să înconjoare copacul şi-a mai cerut un metru. Patru metri, patru lei”, declară vânzătorul magazinului de unde au fost cumpărate cele ce ar fi trebuit să fie armele crimei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dacă urma planul așa cum fusese stabilit împreună cu soția lui Ghiță, Costel ar fi trebuit să primească 5000 de lei. Acesta a apelat însă la poliție și a organizat un flagrant împreună cu aceștia.

“Când o ajuns Costel la şosea, o început să vină maşinile alea de poliţie, vreo şapte, opt, una după alta. Şi când o tăbărât toţi anchetoşii, aceia, acolo, am venit şi eu: Domne, ce s-o întâmplat? N-am droguri, n-am arme, n-am nica furat. M-am pierdut. Le-am spus: eu sunt cu inima. Chiar mă pierdusem. Când i-am văzut aşa, sub geamul casei mele. Stai, Gheorghiţă, nu te pierde, o zis procurorii”, declară Ghiță, potrivit libertatea.ro

ADVERTISEMENT

Au vrut să îl omoare soția și soacra lui

Soția lui Ghiță, Laura și mama ei, care plănuiseră asasinarea lui Ghiță, au fost arestate. Mai departe, Ghiță le-a povestit procurorilor despre căsnicia lui cu Laura.

“Le-am explicat că o fost plecată în Spania, fără să-mi spuie, o venit după trei luni. Aveam băietul de doi ani acasă. Apoi o mai fost plecată cu altul, din Bogeşti. Am ţinut la copii, nu i-am dat, m-am mai ajutat cu fraţii. Las-o, băi, că n-o să fii tu nici primul, nici ultimul. Las-o, să fie la copii! Şi am primit-o înapoi. Tot aşa, cu mila, cu mila, că plângeau copiii, unde-i mama? Şi-acuma mi-o făcut bucluc de moarte“, a declarat Ghiță.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Din declarațiile lui se vede clar că a ținut mult și încă ține la soția sa, dar având în vedere cele întâmplate, nu exclude varianta unui divorț.

“Până la urmă, nu mor de două ori. Mă omoară, mă omoară. Dar ea s-o gândit să vândă şi casa mea, şi casa pe care-am făcut-o la socri, doi ani n-am putut să mă duc la muncă, am lucrat la ea, singur, fără niciun om la mână. Am luat un băietan, nu l-am plătit nici în ziua de azi. Dacă eu nu mai sunt… Îi mânca un bagabont de golan banii şi copiii ajungeau pe drumuri, cine ştie… Că nu-i mai ţine alt părinte, alt tată ca la mine”.

ADVERTISEMENT