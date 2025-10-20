Cine este bărbatul misterios alături de care Simona Halep s-a afișat în Dubai. Tatăl său are o funcție importantă în România

ADVERTISEMENT

Simona Halep a mers în Dubai pentru un meci de baschet, însă nu singur ci alături de un bărbat. Numele lui nu este chiar atât de cunoscut în spațiul public, însă tatăl său deține o funcție cât se poate de importantă.

Cu cine a mers Simona Halep în Dubai

Simona Halep s-a retras din tenis, însă asta nu înseamnă că fosta mare sportivă nu iubește sportul în continuare. Drept dovadă, aceasta a mers în Dubai pentru un meci de baschet.

Iar pe internet au apărut ulterior și câteva fotografii de la eveniment. În una dintre ele, Simona Halep a fost surprinsă alături de Patrick Ciorcilă. Cine este acesta însă? Directorul turneului de tenis Transylvania Open.

Totodată, el mai este și co-fondatorul Sports Festival, eveniment la care în 2026 va avea loc meciul de retragere al celei mai cunoscute jucătoare de tenis din România.

Cine este tatăl lui Patrick Ciorcilă

Iar Simona Halep pare că nu se ascunde deloc. Drept dovadă, aceasta a publicat pe contul personal de Instagram o fotografie făcută chiar înaintea partidei, în care ambii sunt cu zâmbetul pe buze.

Patrick Ciorcilă mai este totodată și fiul lui Horia Ciorcilă. Acesta la rândul său este președintele Consiliului de Administrație al . Iar banca a avut o legătură strânsă cu sportiva noastră.

Mai exact, aceeași instituție bancară a fost cea care a prelungit contractul de sponsorizare cu Simona Halep cu ani în urmă. Iar asta s-a întâmplat în ciuda faptului că sportiva a trecut și printr-o suspendare.

Rezultatul meciului din Dubai

Cât despre meciul din Dubai, unde a participat Simona Halep, a fost învinsă de BC Dubai, cu 81-77, într-un meci care a marcat două premiere pentru baschetul românesc.

Mai exact, acesta a fost primul cu o echipă din Emiratele Arabe Unite şi tot primul cu o formaţie din Euroligă, cea mai puternică întrecere continentală. Iar antrenorul echipei s-a arătat extrem de încântat, chiar dacă rezultatul nu a fost cel dorit.

El a subliniat faptul că meciul a fost unul cât se poate de bun. Totodată, au existat anumite greșeli, însă acesta precizează că are încredere în echipa sa, care va continua să se antreneze.

„În primul rând, felicitări echipei BC Dubai pentru victoria din acest meci, au un lot și un staff tehnic de calitate, sunt o echipă foarte bună. Din perspectiva noastră, cred că am fi putut juca mai bine și chiar să câștigăm, aceasta este mentalitatea noastră, indiferent cine ne este adversarul, încercăm mereu să dăm tot ce avem mai bun pentru a obține victoria.

Cred că am făcut un meci bun, am jucat un baschet rapid, ceea ce ne-am propus încă de la început, și cu siguranță am avut șansele noastre. Am făcut însă câteva greșeli copilărești în ultimele minute, iar faptul că Russell a fost eliminat cu a doua greșeală tehnică nu ne-a ajutat deloc.

Asta e, trebuie să acceptăm situația, să mergem mai departe și să ne rezolvăm problemele, pentru că această echipă are potențial mare și poate face mult mai mult. Trebuie doar să rămânem uniți și să progresăm pas cu pas. Suntem recunoscători fanilor care au venit să ne susțină”, a spus antrenorul Mihai Silvășan la finalul confruntării, potrivit site-ului clubului.