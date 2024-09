Cine este bărbatul putred de bogat de la care Elena Lasconi s-a împrumutat înainte de alegeri. Are 19 autoturisme, iar familia sa deține un muzeu

Elena Lasconi, primarul din Câmpulung și președinte al USR, va candida la alegerile prezidențiale de la sfîrșitul acestui an, urmând să-i aibă ca principali rivali pe Marcel Ciolacu (PSD), Nicolae Ciucă (PNL) sau George Simion (AUR). Lasconi a declarat recent că, în cazul în care va fi aleasă președinte, îl va propune ca premier pe PNL-istul Ilie Bolojan.

Elena Lasconi a împrumutat 25.000 lei de la Alexandru Hagi

, rectificativă, pe 27 iunie 2024. La rubrica datorii, președintele USR a completat că are două credite la Banca Transilvania, unul de 232.209,5 lei (scadent în 2027), celălalt de 41.768,14 lei (scadent în 2026). Tot la datorii a adăugat suma de 25.000 lei, împrumutată în 2024 de la Alexandru Nicolae Hagi, aceasta fiind scadentă tot în 2024.

ADVERTISEMENT

Este vorba despre un împrumut necesar campaniei electorale, mai ales că și Lasconi a împrumutat USR cu 33.000 lei. Alexandru Hagi este un consilier USR din Câmpulung, ales atât în 2020, cât și în 2024, care provine dintr-o familie extrem de bogată. Alexandru și tatăl său, Emil Hagi, sunt pasionați de mașini, membri ai Retromobil Club România, iar acum mai bine de 10 ani au înființat în localitate Muzeul Automobilului Românesc.

Alexandru Hagi mai este și membru în consiliul de administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung. Din declarația de avere a lui Hagi, consultată de FANATIK, reiese că acesta deține 6 autoturisme ARO (fabricate între 1974 și 1990), 8 mașini Dacia (fabricate între 1969 și 2010), un Trabant, un Mercedes Benz, un Suzuki, precum și alte două mijloace de transport, un Saviem și un camion de la Automecanica Moreni.

ADVERTISEMENT

Așadar, Alexandru Hagi deține numai puțin de 19 autoturisme și autovehicule. Portofoliul imobiliar al consilerului USR Plus este format dintr-un teren intravilan de 3.250 metri pătrați la Câmpulung, cumpărat în 2018, și două terenuri extravilane, la Poenari (cumpărat în 2016) și Câmpulung (cumpărat în 2019), de 7.500 metri pătrați, respectiv de 5.485 metri pătrați.

Elena Lasconi despre Alexandru Hagi: „E inimos, hotărât și profesionist”

De asemenea, Alexandru Hagi deține un apartament de 68,54 metri pătrați în București, pe care l-a cumpărat în 2009. Consilierul USR nu a completat că are bani în conturi sau că deține bunuri sub firmă de obiecte de artă și metale prețioase. În schimb, Hagi a notat că are un credit la BCR, în valoare de 57.000 euro, scadent în 2025.

ADVERTISEMENT

Alexandru Hagi a mai menționat că a încasat un venit anual de 28.788 lei de la o societate comercială din București și că a primit 9.571 lei ca indemnizație consilier local. El este foarte activ pe paginile de socializare și distribuie mesaje electorale de susținere a candidaturii Elenei Lasconi la alegerile prezidențiale.

Și Elena Lasconi l-a promovat pe Alexandru Hagi, atunci când acesta a candidat pentru postul de consilier local. „Alexandru Hagi este un om deosebit. E inimos, hotărât și profesionist. Pasionat de ARO, s-a implicat împreună cu familia pentru a face în Câmpulung Muzeul Automobilului Românesc, pe care cred că l-ați vizitat”, a scris Lasconi.

ADVERTISEMENT

Elena Lasconi deține o singură mașină

ARO (Auto România) a fost o fabrică de autovehicule de teren din Câmpulung Muscel, înființată în 1957. De atunci și până în 2003 s-au produs peste 380.000 de vehicule, două treimi din producțee fiind destinată exportului în 110 țări. În 2007, o parte din companie a fost preluată de afaceristul Nicolae Rațiu. Ultimul model de ARO a fost produs în 2014, de o companie din Cehia.

Spre deosebire de consilierul de la USR, Elena Lasconi deține o singură mașină, un autoturism Opel fabricat în 2007. În schimb, familia ei stă mai bine decît acesta . Astfel, Elena Lasconi deține un teren intravilan de 4.927,7 metri pătrați și o casă de locuit de 98,64 metri pătrați la Câmpulung, precum și un apartament de 65 metri pătrați la București.

Soțul Elenei Lasconi, Cătălin Georgescu, a moștenit șase terenuri (agricole sau extravilane) la Scornicești (Olt), Mogoșoaia (Ilfov) și Topalu (Constanța), după cum reiese din declarația de avere consultată de FANATIK. De asemenea, a mai moștenit părți din două apartamente din București. În ultimul an, Cătălin Georgescu a încasat 75.600 lei în calitate de consilier la Camera Deputaților.