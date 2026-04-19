Cine este başkanul care aruncă milioanele în Mirel Rădoi! Marius Şumudică a vrut să îşi schimbe numele în onoarea lui

Mirel Rădoi pleacă de la FCSB la Gaziantep, club condus de milionarul turc Memik Yilmaz. Marius Şumudică a declarat în trecut că voia să îşi schimbe numele în onoarea fostului său patron, dar şi a conducătorului suprem: Recep Erdogan.
Marian Popovici
20.04.2026 | 01:08
Mirel Rădoi pleacă de la FCSB după meciul cu Farul Constanţa. Antrenorul campioanei României a primit o ofertă uriaşă de la Gaziantep, club care este în căutarea unui nou antrenor după plecarea lui Burak Yilmaz. La echipa turcă joacă Deian Sorescu şi Alex Maxim, iar Marius Şumudică a avut două mandate pe banca echipei turce.

Memik Yilmaz, noul patron al lui Mirel Rădoi! Marius Şumudică voia să îşi schimbe numele în onoarea lui

Başkanul echipei Gaziantep este Memik Yilmaz, cel care se implică activ în viaţa echipei, inclusiv în numirea antrenorilor. Iar omul de afaceri va băga mâna adânc în buzunar pentru a-l aduce pe Mirel Rădoi, care va câştiga 1,6 milioane de euro anual, cu tot cu bonusuri, la Gaziantep.

Marius Şumudică a declarat în trecut că are o relaţie excelentă cu Memik Yilmaz, iar în momentul în care a depus actele pentru obţinerea cetăţeniei turce, Şumi a dezvăluit că unul dintre noile nume pe care le va avea va fi în onoarea lui Memik Yilmaz, iar celălalt în onoarea preşedintelui Recep Tayyip Erdogan:

„Am zis că nu renunț niciodată la cetățenia română, nici nu se pune problema, dar ar fi o onoare să devin cetățean turc dacă nu-mi afectează cu nimic cetățenia română. Atunci am bătut palma, am dat mâna, iar acum urmează procedurile. Eu mi-am ales numele, am vrut să mă cheme Șumudică Tayyip Memik, din respect pentru cele două persoane.

Mereu l-am apreciat pe președinte pentru tot ce a făcut pentru fotbalul din Turcia. Îl lăsăm și pe Ninel. Portughezii ăia cum au 5-6 nume? Ieri am trimis documentele necesare, iar în cel mai scurt timp mi-au spus că o să primesc pașaport. Eu atât am fost informat”, a spus Șumudică în 2024 la Digisport.

Memik Yilmaz, preşedintele lui Gaziantep
Cum a decurs întâlnirea de cinci stele dintre Marius Şumudică şi Recep Erdogan: „Parcă la televizor arăţi mai gras”

Antrenorul român a povestit şi cum a decurs întâlnirea cu preşedintele Turciei, Recep Erdogan, înainte de un meci disputat între Fenerbahce şi Gaziantep, în Cupa Turciei, spunând că preşedintele l-a întrebat dacă îşi doreşte să fie cetăţean turc.

”A venit domnul Erdogan să viziteze orașele afectate de cutremur, pentru că a trecut un an de la cutremurul devastator din Turcia. Printre altele, clubul nostru a fost reprezentat de bașkan, de mine și de căpitan. Am mers la aeroport, a dat mâna cu fiecare și am avut un dialog. Sunt onorat, să stai față în față cu un asemenea om…

Mi-a și zis ‘parcă la televizor arăți mai gras’. ‘Probabil mă duc imediat după ce mănânc vreo baclava sau ceva’, am zis, și a început să râdă. Am avut o discuție, m-a întrebat dacă vreau să fiu cetățean turc”, a dezvăluit Marius Şumudică pentru sursa citată.

Mirel Rădoi, la prima experienţă de antrenor în Turcia!

Marius Şumudică a antrenat până acum la patru echipe în Turcia. În sezonul 2017-2018 a condus Kayserispor, între 2019 şi 2021 a avut primul mandat la Gaziantep. Tot în 2021 a antrenat Rizespor, iar între 2021 şi 2022 a condus şi Yeni Malatyaspor. Între 2023 şi 2024 a avut al doilea mandat la Gaziantep, ultima experienţă în Turcia până în prezent.

Pentru Mirel Rădoi va fi prima experienţă de antrenor în Turcia. Până acum, a antrenat doar în România şi în zona Golfului. Actualul mandat de la FCSB intră în top 10 cele mai scurte în era Gigi Becali, cu doar 41 de zile şi 5 meciuri pe care le-a condus.

  • 45 de ani are Mirel Rădoi
  • 4 echipe a condus Marius Şumudică în Turcia
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
