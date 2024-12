Cine este Bitză, concurentul Survivor România 2025. Numele său este cunoscut de fanii hip hop

Bitză este unul dintre numele cunoscute care vor participa la Survivor România 2025. În timp ce unii abia aud pentru prima dată de el, mulți îl cunosc de la începutul anilor 2000, atunci când melodiile sale făceau furori.

Cine este Bitză, concurentul de la Survivor România 2025

. Iar printre aceștia se numără și Mihai Biță. În vârstă de 45 de ani, el este cunoscut mai degrabă ca Bitză, numele pe care fanii hip-hop-ului românesc îl cunosc bine.

Ele este rapper și producător muzical, iar una dintre cele mai cunoscute piese ale sale este „Vorbește vinul”, lansată la începutul anilor 2000. Viața l-a supus la grele încercări, iar acum este pregătit să înfrunte

De altfel, el a dezvăluit că își dorea de mult să participe în show-ul de la Pro TV. „Mi se pare că Survivor-ul se potrivește cu modul în care abordez în general viața. Îmi plac provocările, îmi place să ies din zona mea de confort.

Cred că doar ieșind din zona de confort putem să învățăm lucruri noi, deci “let’s go”!”, a declarat Bitză, pentru . De asemenea, nu se teme de prea multe atunci când vine vorba de viața în junglă.

Foamea este singura despre care crede că o să-i dea bătăi de cap. „Nu, nu sunt rău de foame. Probabil că o să fie câteva zile, cinci zile, șapte zile, zece zile, în care se adaptează corpul și ulterior, nu cred că o să am probleme. Adică, de-a lungul timpului am ținut diete, post, etc.

Dar, totuși, trei luni de foame, nu. N-au apărut trei luni de foame niciodată în viața mea până acum. Deci, foamea ar fi o îngrijorare și, în al doilea rând, colectivul. Colegii mei de echipă nu-i cunosc, nu știu ce fel de caracter au, ce temperament. La rândul lor, cum suferă de foame, cum se adaptează la condițiile acelea extreme”, a completat Bitză.

Ce părere are despre colegii lui de echipă

De asemenea, Mihai Bitză a dezvăluit că și-a întâlnit colegii de echipă, dar că încă nu și-a format o părere, deoarece este prima oară când interacționează în acea formulă. A menționat că nu știe prea multe despre ceilalți, dar intenționează să se informeze ulterior. De asemenea, a subliniat că nu îi place să aibă o părere superficială sau nefondată.

Totuși, are câteva temeri cu privire la colectivul în care intră. „În general sunt foarte direct și mă supără oamenii răi intenționat. Adică, toți greșim, dacă ai greșit neintenționat, n-am o problemă. Dar cineva care constant și continuu vrea să facă rău, să-ți scadă moralul, să dăuneze echipei, asta m-ar enerva”, a mai spus Bitză despre participarea la Survivor România 2025.