Sport

Cine este Bogdan Costicea, omul la care a apelat Gigi Becali! L-a adus pe Octavian Popescu la FCSB

Flaviu Popa
09.11.2026 | 17:15
Cine este Bogdan Costicea omul la care a apelat Gigi Becali La adus pe Octavian Popescu la FCSB
SPECIAL FANATIK
Bogdan Costicea, om de încredere pentru Gigi Becali
Gigi Becali se bazează din nou pe Bogdan Costicea, om cu o experiență vastă în transferuri și scouting. Costicea a mai colaborat în trecut cu FCSB, CFR Cluj și FC Voluntari.
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În vârstă de 49 de ani, Bogdan Costicea este unul dintre pariurile lui Gigi Becali la FCSB. Un vechi colaborator al celor de la FCSB, Costicea a mai colaborat cu CFR Cluj și FC Voluntari și este specializat în scouting și identificarea talentelor din România și Africa. Acei jucători pe care, în teorie, nu-i mai vede nimeni.

Cine este Bogdan Costicea, omul pe care Gigi Becali îl consideră principalul său sfătuitor în transferuri

Așa cum FANATIK anunța în EXCLUSIVITATE, Bogdan Costicea este din nou unul dintre sfătuitorii lui Gigi Becali. Costicea nu este un novice în ale meseriei și a ocupat în perioada 2016 – 2021 funcția de șef scouting al academiei FCSB. În perioada 2021 – 2026 a colaborat cu CFR Cluj, FC Voluntari și a fost plecat foarte mult în zona Africii, acolo unde a identificat talente.

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A revenit la FCSB în noiembrie 2026, unde va ocupa un post important, de consultant în transferuri pentru Gigi Becali. Trebuie menționat că Bogdan Costicea este specializat în găsirea de juniori de perspectivă, fiind apreciat de Gigi Becali tocmai pentru că astfel are oportunitatea să facă și profit în viitor din vânzarea eventualelor „perle” aduse la echipă.

Bogdan Costicea i-a adus la FCSB pe Ianis Stoica, Octavian Popescu sau Alexandru Musi

De-a lungul timpului, de numele lui Bogdan Costicea se leagă numele mai multor jucători descoperiți și recomandați de expertul în scouting. Îi reamintim pe Octavian Popescu, Ianis Stoica, Alexandru Musi, Cristian Dumitru, Gabriel Fulga și Radu Cireșoiu.

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Gigi Becali era încântat de colaborarea cu Costicea încă din urmă cu 10 ani. „E un băiat, Bogdan Costicea, care monitorizează tot. Ce zice el, aia fac”, declara atunci patronul FCSB pentru Sport.ro. Interesant, Costicea nu a lucrat mereu în fotbal, având în trecut legături cu mai multe afaceri din SUA și din România.

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În martie 2024, Bogdan Costicea participa în Nigeria la Magic Scouting Tourney, o competiție creată special pentru descoperirea tinerelor talente africane. Actualul colaborator al lui Becali anunța în acel moment că și-a propus să descopere tineri fotbaliști de nivelul lui Victor Osimhen, Victor Boniface, Jay-Jay Okocha sau Nwankwo Kanu, pentru a-i aduce în fotbalul european.

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Bogdan Costicea s-a simțit „trădat” după ce a plecat de la FCSB. Parcurge anual 100.000 de kilometri

Într-un interviu acordat iAMSport în iulie 2026, Costicea mărturisea că despărțirea de FCSB din 2021 nu s-a făcut în cele mai bune condiții, fiind „supărat și trădat” în acel moment. Cu toate acestea a rămas apropiat de Gigi Becali și a primit din nou șansa de a-și demonstra valoarea. Într-un interviu acordat FANATIK în trecut, Costicea dezvăluia că parcurge anual 100.000 de kilometri pentru scouting și urmărește anual sute de meciuri de fotbal în speranța că va găsi acei tineri valoroși care pot să devină în viitor vedete ale fotbalului european.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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