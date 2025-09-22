Cine este Bogdan Ioan Brutaru, preotul din Năvodari audiat de polițiști pentru corupere de minori. Mărturiile foștilor elevi ai profesorului de religie: „Vorbea cam vulgar”

Bogdan Ioan Brutaru, un preot și profesor de religie din județul Constanța, suspendat de Arhiepiscopia Tomisului, după ce a fost acuzat de corupere de minori, a intrat în atenția polițiștilor, unde a fost audiat luni, 22 septembrie, pentru comportamentul său mai puțin ortodox.

care predă la Liceul Energetic din Constanța este cunoscut la nivel local, fiind și preot la Biserica Buna Vestire din . Bărbatul a ajuns la poliție după ce părinții a doi elevi au alertat autoritățile, reclamând faptul că dascălul în vârstă de 48 de ani trimitea mesaje cu conținut pornografic copiilor de 16 și 17 ani, inclusiv o fotografie cu organul său genital.

Cazul a ajuns și la urechile Tomisului și, până la clarificarea situației lui Bogdan Ioan Brutaru, acesta a fost suspendat din funcția de preot. ,,Referitor la cazul preotului Brutaru Ioan Bogdan, cadru didactic titular la Liceul Energetic Constanța, Arhiepiscopia Tomisului a dispus oprirea respectivului de la săvârșirea celor sfinte, precum și retragerea binecuvântării de a preda Religia, acesta fiind în prezent anchetat de organele abilitate”, a transmis Arhiepiscopia Tomisului.

ISJ Constanța, anchetă disciplinară

De asemenea, Inspectoratul Școlar al județului Constanța a anunțat că a deschis o anchetă disciplinară în ceea ce-l privește. „Ca urmare a sesizării primite astăzi, 22.09.2025, de Inspectoratul Școlar Județean Constanța cu privire la comportamentul unui cadru didactic față de un elev, am luat legătura cu unitatea de învățământ, solicitând să se sesizeze cu privire la aspectele menționate. În acest sens, unitatea de învățământ trebuie să demareze procedura de cercetare disciplinară, deoarece din sesizare reiese că unele dintre faptele expuse au avut loc în timpul activității didactice a profesorului respectiv. De asemenea, am sesizat și organele competente, punând la dispoziție documentele înregistrate în instituția noastră”, a comunicat Inspectoratul Școlar din Constanța.

Dascălul a predat în trecut la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Dionisie Exiguul” și are și un doctorat în Teologie. La momentul acuzațiilor pe care le-a primit din partea adolescenților, acesta preda doar la Liceul Energetic. Preotul avea și apariții în media, ținând adevărate cuvântări despre smerenie și credință la Trinitas TV.

Dascălul le-ar fi vorbit vulgar ”puișorilor” săi

Preotul a fost abordat pentru explicații și de tiktokerul Alexandru Costandachi, știut sub numele Justițiarul din Berceni. După ce au ieșit la iveală mesajele pe care părintele din Năvodari le trimitea elevilor pe WhatsApp, cei care au avut de-a face cu profesorul au început să vorbească, în mediul virtual. Se pare că, potrivit comentariilor făcute de unii din foștii săi elevi, teologul era cunoscut pentru felul mai mult decât părintesc în care se adresa minorilor, chiar și în timpul orelor. „Puișor” era apelativul pe care îl folosea atunci când vorbea cu băieții, iar în anumite momente îi scăpau câteva cuvinte vulgare.

„Ăsta a fost proful de religie când eram eu la liceu. Din prima de când l-am văzut am știut că nu e ceva ok cu el, dar acum că l-am prins tot nu îmi vine să cred!; Fostul meu profesor, toată clasa râdea de el, se vedea că e pe invers; Mereu îl simțeam că se uită cu bucurii la noi, dar nu îl puteam dovedi; Și mie mi-a fost profesor la seminarul teologic. Vorbeam cam vulgar cu băieții, dar și cu fetele, dar credeam că doar vorbea la mișto, dar se pare că nu era caterincă”, sunt câteva dintre mărturisirile făcute de foștii elevi ai profesorului de religie.