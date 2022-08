Cine este Bogdan Rădulescu, logodnicul Roxanei Hulpe de la Pro TV. Ce super afacere are bărbatul

Vedeta de la Pro TV s-a logodit în urmă cu câteva zile, la festivalul UNTOLD, desfășurat la Cluj-Napoca, iar acum foarte multă lume se întreabă cine este bărbatul care a cucerit-o. Prezentatoarea este discretă cu viața privată.

Cine este logodnicul Roxanei Hulpe de la Pro TV. Bogdan Rădulescu e om de afaceri

Roxana Hulpe a fost cerută în căsătorie de Bogdan Rădulescu pe stadionul Cluj Arena, unde a avut loc UNTOLD săptămâna trecută. Momentul emoționant a făcut-o pe frumoasa blondină să se emoționeze când iubitul s-a așezat în genunchi.

ADVERTISEMENT

Întrebarea „Vrei să fii soția mea?” a venit după ce a proiectat o filmare cu cele mai frumoase momente petrecute împreună în timpul relației. Cei doi formează un cuplu de peste un an.

Logodnicul știristei este un bărbat care o duce bine din punct de vedere financiar. Este fondatorul a două festivaluri mari din România, UNTOLD și Neversea, înainte de a ajunge în acest punct lucrând în publicitate.

ADVERTISEMENT

Bogdan Rădulescu s-a născut la Iași, dar la vârsta de un an și jumătate s-a mutat cu familia la Oradea. Iubitul Roxanei Hulpe a urmat cursurile facultății Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, iar de câțiva ani este stabilit în București.

După 5 ani de muncă în domeniu publicității a decis că este timpul să-și deschidă propria afacere. Așa a pus bazele firmei Rethink România și este co-fondator la Mainstage the agency.

ADVERTISEMENT

Bogdan Rădulescu, director executiv UNTOLD și Neversea

În momentul de față Bogdan Rădulescu este directorul executiv al festivalurilor UNTOLD și Neversea, proiecte pe care le desfășoară de câțiva ani în parteneriat cu Edy Chereji.

„Am reuşit să construim un model de business sustenabil. Am fi ipocriţi dacă am spune că nu facem profit, dar ca modalitate de dezvoltare şi cum abordăm noi și cum am abordat noi, în toți aceşti ani, munca şi businessul pe care îl conducem.

ADVERTISEMENT

Este investit tot înapoi. Creşterea pe care noi am avut-o, în toţi aceşti ani, nu ar fi fost posibilă, nu am fi putut să ajungem din spate marii organizatori de evenimente din alte ţări, să fim la nivelul celorlalte festivaluri…

ADVERTISEMENT

Pe parcursul anilor am reinvestit tot. Cred că un alt factor, apropo de acumularea de capital, este şi vârsta la care faci nişte lucruri”, a declarat logodnicul Roxanei Hulpe la un moment dat, notează .