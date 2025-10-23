Cine este Bologna, adversara de 272 milioane de euro a lui FCSB în Europa League. Golgheterul la zi din Serie A și colegul lui Messi, marile pericole

ADVERTISEMENT

După ce a luat bătaie de la Metaloglobus, formație cu un lot evaluat la 3,45 milioane de euro, FCSB pare să aibă o misiune chiar imposibilă cu Bologna, locul 5 din Serie A, formație care are un lot de 272 milioane de euro, aproape de 90 de ori mai mult decât nou promovata din SuperLiga. Doar că Bologna are un start dezamăgitor în Conference League, un singur punct după primele două meciuri.

Bologna, adversara FCSB din Europa League, lot de 272 milioane de euro. Are golgheterul din Serie A și colegul de 35 milioane euro al lui Leo Messi

Cel mai bine cotat jucător al celor de la Bologna, conform Transfermarkt.de, este Santiago Castro, un atacant argentinian de 21 de ani, evaluat la 35 milioane euro. Castro este deja în vederile selecționerului Lionel Scaloni și a fost în lot pentru partida cu Uruguay, din martie, în care a rămas pe banca de rezerve.

Dar cel mai mare pericol pentru FCSB se anunță a fi Ricardo Orsolini, golgheterul la zi în Serie A, cu 5 reușite. Orsolini este internațional italian, cu 12 selecții și 2 goluri pentru „squadra azzurra”, și este cotat la 25 milioane de euro. Tot el a semnat și singura reușită a Bolognei în Europa League, la 1-1 cu Freiburg. Italienii pierduseră în runda inaugurală, 0-1, pe terenul lui Aston Villa.

Raport Wyscout al celor 9 meciuri jucate de Bologna în acest sezon. 3 înfrângeri în deplasare pentru italieni

FANATIK a analizat raportul WyScout al celor 9 meciuri disputate de Bologna în acest sezon, în Serie A și Europa League, în perioada 23 august – 19 septembrie. Au fost trei eșecuri, toate în deplasare cu 0-1, cu AS Roma, AC Milan și Aston Villa. A fost o singură victorie afară, 2-0 cu Cagliari, și alte 3 acasă: 1-0 cu Como, 2-1 cu Genoa și 4-0 cu Pisa. Plus remize în deplasare cu Freiburg, 1-1, și Lecce, 2-2.

Vincenzo Italiano, din cauza unor probleme medicale. Acesta folosește un sistem 4-2-3-1, în care acțiunile de atac se poartă preponderent pe partea dreaptă, acolo unde acționează Ricardo Orsolini. Bologna este o echipă căreia îi place posesia și care apelează rar la mingile lungi.

, care însă i-a lăsat locul lui Federico Ravaglia la ultimul meci din Serie A, la Cagliari. Ravaglia s-a descurcat foarte bine, 3 intervenții reușite, fără gol primit, și ar putea rămâne în poartă și pentru partida de pe Arena Națională. Italianul este un portar cu talie, 1,96 metri, dar cu puțină experiență la nivel înalt. La 25 de ani are doar 23 de meciuri în Serie A. În vreme ce veteranul Skorupski, 34 de ani, are 313 meciuri în Serie A.

Fundașul cu ofertă de 28 de milioane de euro din Premier League este liderul defensivei celor de la Bologna

Columbianul Jhon Lucumi, 27 de ani, fundaș central, este liderul defensivei celor de la Bologna. Sunderland a oferit în vară 28 de milioane de euro plus bonusuri, dar Bologna a refuzat oferta. Sunt șanse mari ca negocierile să fie reluate în iarnă. Lucumi are o medie de 56 la sută a duelurilor câștigate în acest sezon. Are o viteză bună și este abil în jocul aerian.

Cehul Martin Vitik, adus în vară de la Sparta Praga pentru 11 milioane de euro, este colegul lui Lucumi în defensivă. Are cifre asemănătoare cu ale lui Lucumi, tot 56% dueluri câștigate. Are 1,93 metri, este mai înalt dar și mai lent decât columbianul. Fundașul dreapta titular este Emil Holm, și el foarte înalt, 1,91 metri, internațional suedez cotat la 8 milioane de euro.

Are cel mai bun procentaj la dueluri câștigate, 64%. A ratat startul de sezon din cauza unei accidentări, dar a revenit cu pasă de gol contra lui Lecce și cu gol la Cagliari. Fundaș stânga este internaționalul spaniol Juan Miranda, cotat la 15 milioane de euro. Miranda, și el un jucător de talie pentru un lateral, la 1,85 metri, are și 4 meciuri pentru FC Barcelona în perioada 2018-2019. 53% dueluri câștigate pentru iberic în acest sezon.

Un jucător adus de Bologna din Scoția pentru 2 milioane de euro este atent monitorizat de Juventus și Napoli. Cotă de 10 ori mai mare!

Lewis Ferguson și Remo Freuler sunt în mod normal titularii pe postul de mijlocași defensivi. Ferguson este internațional scoțian, cotat de Transfermarkt.de la 20 de milioane de euro. Este urmărit de Napoli și Juventus și se remarcă în special pentru acuratețea paselor: 91% pase precise în acest sezon. A venit de la Aberdeen pentru 2 milioane de euro, cota lui a crescut fabulos între timp.

Remo Freuler, internațional elvețian în vârstă de 33 de ani, are o precizie a paselor de 86%, dar se remarcă în primul rând ca un excelent recuperator. Are 85 de mingi recuperate în acest sezon, lider la acest capitol de la Bologna, cu 44 dintre ele în jumătatea adversă. Cea mai bună cotă de piață, 25 de milioane de euro, a avut-o în perioada în care juca pentru Atalanta.

Ricardo Orsolini, marele pericol pentru FCSB. Este singurul jucător care a marcat deja de 5 ori în Serie A, a punctat și în Europa League

Vincenzo Italiano are în general multe variante pentru linia de 3 din spatele vârfului. Riccardo Orsolini, extremă dreaptă, este cel mai în formă jucător de la Bologna, golgheter la zi în Serie A. A marcat și în Europa League, cu Freiburg, și este jucătorul cu cele mai multe atingeri în careul advers, nu mai puțin de 25. Are 21 de șuturi spre poartă, dintre care 12 cadrate. Are mai multe șuturi care au prins poarta decât orice alt jucător al Bolognei are trimise spre poartă.

Ca mijlocaș central ofensiv, Italiano se bazează de obicei pe danezul Jens Odgaard, 26 de ani, cotat la 12 milioane de euro. Danezul a marcat și el de două ori în acest sezon, în partidele cu Lecce și Pisa. În fine, în banda stângă a ofensivei este folosit în mod normal Nicolo Cambiaghi, și el internațional italian.

Atenție și la Nicolo Cambiaghi! A debutat la naționala Italiei, este un jucător foarte greu de deposedat!

La doar 1,73 centimetri, Cambiaghi este un jucător care produce dezechilibru în defensivele adverse. Are 46 driblinguri încercate în acest sezon, dintre care nu mai puțin de 35 reușite. Este lider la Bologna la acest capitol și printre primii din Serie A. Are 24 de ani, este cotat la 10 milioane de euro și a debutat la naționala Italiei chiar în această lună.

Santiago Castro, 21 de ani, cel mai bine cotat jucător de la Bologna, la 35 milioane de euro, este titular ca vârf împins. Are 1,79 metri, este un jucător mobil, combinativ, de tipul lui Lautaro Martinez. Dar în acest sezon cifrele sale nu sunt chiar impresionante. Are un singur gol, marcat cu Genoa lui Dan Șucu, și o pasă decisivă, la victoria contra lui Como.

Nadir Zortea, adus în vară de la Cagliari pentru 7,5 milioane de euro, este variantă la fundașul dreapta. Torbjorn Heggem și Nicolo Casele sunt variante ca fundași centrali. Ambii sosiți în vară, primul de la West Brom, pentru 7,5 milioane de euro, al doilea de la Lazio, pentru 6 milioane de euro. În fine, internaționalul grec Charalampos Lykogiannis este varianta de fundaș stânga.

Ce rezerve are Bologna! 4 jucători care stau mai mult pe bancă sunt cotați mai bine decât tot lotul FCSB!

Ca mijlocași devensivi mai pot apăra Tommaso Pobega, împrumutat de la AC Milan, sau ghanezul Ibrahim Sulemana, împrumutat de la Atalanta. În linia de 3 mijlocași ofensivi, Italiano îi mai folosește pe Federico Bernardeschi, fost jucător la Juventus și Fiorentina, ajuns la 31 de ani, sau pe Giovanni Fabbian, internațional de tineret al Italiei, în vârstă de 22 de ani, cotat la 10 milioane de euro.

Jonathan Rowe și Benja Dominguez, ambii jucător cu cote foarte mari (12 respectiv 17 milioane de euro), care evoluează de obicei în banda stângă, au prins foarte puține minute în acest sezon, asta și din cauza formei lui Cambiaghi. De asemenea, Italiano poate miza și pe un vârf de careu masiv, în locul lui Castro. Îl are pe olandezul Thijs Dallinga. Batavul de 12 milioane de euro a prins doar 255 de minute în toate competițiile și are 3 pase decisive în Serie A.

Dalinga, Rowe, Dominguez și Fabbian, jucători care prind puține minute la Bologna, valorează 51 de milioane de euro. este evaluat de Transfermarkt.de la 48,43 milioane de euro. Dintre care cel mai bine cotat este Darius Olaru, 7,5 milioane euro, dar care este total ieșit din formă.