Fratele atacantului din SuperLiga, eroul zilei la Campionatul Mondial. A marcat o „dublă” în Olanda – Suedia. Video

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Brian Brobbey (24 de ani) a marcat de două ori în partida dintre Olanda și Suedia, un duel din grupa F la CM 2026, reușind astfel primele sale goluri în tricoul „Portocalei Mecanice” la o . Actualmente atacantul celor de la Sunderland, Brobbey este fratele mai mic al lui Kevin Luckassen Brobbey (32 de ani), fotbalistul care a evoluat nu mai puțin de cinci ani în fotbalul românesc.

Brian Brobbey, autorul unei „duble” în meciul Olanda – Suedia, la CM 2026!

Înaintea meciului cu Suedia, Brian Brobbey avea doar 13 selecții (niciuna dintre ele ca și titular) și un singur gol pentru prima reprezentativă a Olandei. Chiar și așa însă, Ronald Koeman a decis să-l titularizeze în premieră pe atacantul în vârstă de 24 de ani, scoțându-l din primul 11 pe Crysencio Summerville, marcator în remiza cu Japonia din prima etapă (2-2), iar acesta l-a răsplătit cu două reușite, semnate până în minutul 20 al întâlnirii (5′, respectiv 17′). De asemenea, grație primului gol din meciul cu Suedia, Brobbey a devenit al doilea cel mai rapid marcator din istoria Olandei într-un meci de Cupă Mondială. Recordul îi aparține legendarului Robin Van Persie, care a înscris în fața Braziliei din penalty în minutul 3, în finala mică a ediției din 2014.

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Brian Brobbey 🔥 of Sunderland opens the scoring for Netherlands against Sweden — The Final Whistle (@Rufus_45)

În momentul de față, Brobbey evoluează în Premier League, la Sunderland, formație cu care a semnat în vara anului trecut, fiind transferat de la Ajax în schimbul sumei de 20 de milioane de euro. În primul său sezon petrecut în Anglia, acesta a izbutit să înscrie 7 goluri în cele 31 de partide disputate în tricoul „Pisicilor Negre” în campionat, iar cota sa de piață a urcat la 30 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt. În afară de Sunderland și Ajax, Brobbey a mai evoluat la nivel de seniori și pentru RB Leipzig, în sezonul 2021/2022.

Motivul plecării sale de la Ajax nu a fost determinată doar de dorința jucătorului de a ajunge în Premier League. Conform informațiilor apărute în presa batavă, se pare că un factor important care l-a determinat pe Brian Brobbey să părăsească Olanda a fost reprezentat de un conflict cu un temut gangster din Amsterdam, care l-ar fi șantajat pentru bani. Jurnaliștii locali susțin că agresorul l-a împușcat pe un prieten apropiat al fotbalistului, după care a trecut la amenințări serioase asupra familiei acestuia.

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Brian Brobbey este fratele lui Kevin Luckassen, fotbalist care a evoluat 5 ani în România!

Brian Brobbey este cel mai mic dintre cei trei copii ai familiei Luckassen-Brobbey, o familie batavă cu rădăcini ghaneze. Și ceilalți doi frați ai săi sunt fotbaliști profesioniști. Cel mai mare dintre ei, Kevin Luckassen, este un jucător bine cunoscut în țara noastră, dat fiind faptul că acesta a petrecut nu mai puțin de cinci ani în fotbalul românesc, activând la echipe precum , Viitorul Constanța, UTA Arad, Politehnica Iași, Gloria Buzău, iar ultima dată a îmbrăcat tricoul celor de la FC Argeș.

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Celălalt frate, Derrick Luckassen (30 de ani), joacă pe postul de fundaș central și este coleg cu internaționalul român Vlad Dragomir la formația cipriotă Pafos. Ba mai mult, acesta a ales să evolueze pentru prima reprezentativă a Ghanei, fiind chiar prezent în lotul naționalei africane la CM 2026.

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