Cine este bunica Maria, femeia de 93 de ani care candidează la alegerile locale în Sibiu. ”Am o pensie de 1.000 de lei”

Cel mai bătrân candidat la alegerile locale din 2024 este din Sibiu, vorbim de bunica Maria, o femeie de 93 de ani. Aceasta intră în cursă alături de întreaga familie, la Sibiu.

Un alt caz interesant vine din municipiul Sibiu. Aici, pe listele pentru Consiliul Local apare și Maria, o bunicuță în vârstă de 93 de ani. Ea este prezentă alături de toată familia pe listă. Nepotul său candidează pentru funcția de primar al Sibiului.

Având o pensie extrem de modestă, de doar 1.000 de lei, femeia speră că prezența ei alături de familia sa pe din Sibiu va transmite un mesaj puternic despre unitatea familială și va oferi o voce tuturor bătrânilor din România.

”Am o pensie de 10 milioane (n.r. 1.000 de lei). Mă descurc mai greu, ce să fac, că toate-scumpe. Toate s-au scumpit. Am lucrat toată viața, dar ce să fac. Trecem peste toate”, spune femeia, pentru .

Nepotul bunicuței este Ioan Ştefan Zară, candidat la funcţia de primar al municipiului Sibiu din partea Partidului Ecologist Român. Acesta a intrat în cursa electorală şi pentru Consiliul Local.

Aici candidează împreună cu toată familia: cu fratele, mama şi bunica, totul sub deviza ”familia Zară, o familie unită”, a declarat acesta, la mijlocul săptămânii, pentru .

”Familia Zară, o familie unită. Familia este ca o comunitate restrânsă. Ori de câte ori membrii acesteia sunt uniţi spre scopuri şi idealuri comune, această comunitate, familie, se dezvoltă. Mă pot mândri că familia mi-a fost întotdeauna alături în demersul meu politic”, a spus Ioan Ştefan Zară, de la Partidul Ecologist Român.

Cât despre tanti Maria, Zară spune: ”Bunica are 93 de ani şi ne mândrim cu ea. M-au întrebat şi când am depus candidatura ce vârstă are, am spus că 93 de ani, şi face nişte plăcinte tare bune, cum rareori mai face cineva, aşa tradiţionale, frământate. Şi mă mândresc cu ea, este în putere, are discernământ, ne ajută cu ce poate”.