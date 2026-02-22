Cine este călugărița din România care a devenit celebră în Italia, după ce a dirijat circulația într-o intersecție. E o fostă jucătoare de fotbal

ADVERTISEMENT

Oamenii din lumea întreagă vor să știe cine este călugărița din România care a devenit celebră în Italia. Femeia a dirijat circulația într-o intersecție aglomerată, conducătorii auto fiind recunoscători că au avut parte de un mic ajutor.

Povestea călugăriței românce care a dirijat circulația, la Roma

În urmă cu câteva luni au fost surprinse câteva imagini inedite pe o stradă din Roma, Italia. O s-a aflat în centrul atenției după ce a dirijat circulația la o încrucișare de drumuri, la o oră aglomerată din zi.

ADVERTISEMENT

Aceasta a reușit să se impună datorită gesturilor sale ferme. A luat atitudine după ce un autobuz a rămas blocat, în apropierea Bazilicii Sfântul Ioan din Lateran, situată la o distanță mică de Colosseum. A primit multe aprecieri de la șoferi.

Mulți au vrut să-i afle povestea de viață. Datorită filmării care a devenit virală au ieșit la iveală informații surprinzătoare. Femeia se numește Emilia Jitaru și s-a născut în România comunistă. A venit pe lume în același oraș ca Nadia Comăneci, în Onești.

ADVERTISEMENT

La doar 16 ani a început să joace fotbal feminin de performanță. A evoluat pe postul de atacant pentru echipa Selena Bacău. Mai târziu, a petrecut un an în echipa națională. La 18 ani a ajuns pentru prima oară pe banca de rezervă, după o accidentare.

ADVERTISEMENT

În perioada în care călugărița juca fotbal obișnuia să-și țină părul strâns în coadă, în semn de omagiu adus idolului său. Concret, este vorba de atacantul italian Roberto Baggio, cunoscut și sub numele de „Il codino”.

A evoluat ca jucătoare de fotbal până la 21 de ani, însă a renunțat pentru a se dedica Bisericii. A studiat la Facultatea de Drept. A plecat din țară în urmă cu ani buni, dar nu a uitat complet de pasiunea sa. Călugărița a continuat să practice fotbal chiar și după ce s-a stabilit în Italia.

ADVERTISEMENT

Vezi această postare pe Instagram

De ce a renunțat la fotbal călugărița româncă

Emilia Jitaru a fost un membru de bază al echipei naționale a Surorilor Italiei, o formație care joacă în multe meciuri caritabile. Potrivit , sora este cunoscută printre italieni drept „cel mai letal atacant din echipa de fotbal a călugărițelor din Italia”.

În momentul în care a devenit soră, la Livorno, a deschis o școală de . Academia se numește „The Three Archangels”. Această instituție este dedicată copiilor care vor să descopere toate tainele sportului rege.

„Sportul îmi dădea doar bucurii de moment şi că pe dinăuntru eram goală. Am realizat atunci că Dumnezeu avea o misiune pentru mine. Până atunci, eram o fată ca toate celelalte, jucam bine fotbal.

Aveam un iubit, familia mea stătea bine din punct de vedere economic. Până la un moment dat, din cauza regimului politic din ţară, era periculos să te declari creştin, dar pentru mine, care tindeam mai mult spre ateism, nu a fost o problemă.

Dar chiar înainte sărbătoarea Sfintei Marii, pe 12 septembrie 1992, după un meci, am mers la o slujbă şi am început să simt ceva similar cu serenitatea”, a explicat călugărița româncă, într-un interviu acordat în 2012, pentru revista catolică Toscana Oggi, scrie .

În altă ordine de idei, în 2022, Emilia Jitaru a avut parte de o șansă unică. S-a întâlnit cu regretatul Papa Francisc căruia i-a oferit un cadou inedit. Mai exact, i-a dat un tricou cu numărul 266, Suveranul Pontif fiind al 266-lea episcop al Romei.