Cine este campioana care a murit la doar 28 de ani: „A însemnat totul pentru noi”. Care a fost, de fapt, cauza decesului

Una dintre cele mai bune sportive cu dizabilități și campioană paralimpică la ediția de la Tokyo, desfășurată cu întârziere în 2021 din cauza Covid-19, Paige Greco a murit duminică, 16 noiembrie.

Cauza morții campioanei paralimpice la ciclism

Sportiva, care suferea de paralizie cerebrală, a decedat la locuința sa din Adelaide, după ce starea sa de sănătate s-a înrăutățit brusc. Teribila veste a fost făcută publică chiar de mama lui Paige Greco.

”Paige a însemnat totul pentru noi. Bunătatea, dăruirea și căldura ei au atins familia noastră în fiecare zi. Ea a adus atât de multă bucurie și mândrie în viețile noastre, iar durerea trecerii ei în neființă este ceva ce vom purta pentru totdeauna.

Deși suntem devastați de pierderea ei, suntem incredibil de mândri de persoana care a fost și de modul în care a reprezentat Australia. Ca familie, suntem profund recunoscători pentru sprijinul arătat de atât de mulți oameni apropiați de Paige, inclusiv colegii de echipă și prietenii ei.

Paige a prețuit legăturile pe care le-a creat prin intermediul sportului și ne consolează faptul că știm cât de mult a fost iubită”, a fost declarația mamei sportivei, pentru .

Paige Greco, omagiată în Australia

Paige Greco a câștigat trei medalii la Jocurile Paralimpice de la Tokyo. A luat aurul pe velofrom în proba individuală de urmărire de 3.000 metri, categoria Pursuit C1-3, iar apoi a câștigat bronzul în cursa pe șosea și în proba de contratimp. În august, ea a câștigat medalia de bronz la Campionatul Mondial de Paraciclism pe șosea din Belgia.

”De-a lungul carierei sale, Paige a câștigat multiple titluri de Campionat Mondial și medalii la Cupa Mondială, inclusiv o medalie de bronz la Campionatul Mondial din 2025 la cursa pe șosea și a contribuit în mod constant la ridicarea standardului paraciclismului pe scena internațională.

Etica ei de muncitoare neobosită și pozitivitatea de neclintit au transformat-o într-un model pentru coechipieri și sportivii emergenți din întreaga Australie. Dincolo de realizările sale remarcabile, Paige va fi ținută minte pentru umilința, generozitatea și bucuria autentică pe care a adus-o în fiecare mediu de echipă”, a fost mesajul AusCycling, după moartea sportivei.

Cariera lui Paige Greco. Ce medalii a obținut

Paige Greco s-a născut la data de 19 februarie 1997 și a câștigat inclusiv medalii de aur la Campionatele Mondiale de atletism din 2019 la urmărire feminin C1-3. La proba de urmărire individuală de 3000 de metri, care a avut loc la JO Tokyo, Paige Greco a doborât recordul mondial, stabilind un timp de 3:52.283.

În acest an, la Campionatele Mondiale de paraciclism pe șosea UCI din 2025, care au avut loc la Ronse, Belgia, Paige Creco a câștigat medalia de bronz la proba feminină de ciclism pe șosea C3 și a obținut locul 5 la la proba feminină de contratimp C3.

An negru în ciclism

Lumea ciclismul a primit mai multe lovituri teribile în 2025. La începutul anului, tânăra sportivă italiană Sara Piffer, în vârstă de 19 ani, în timpul unui antrenament în regiunea Trentino.

O lună mai târziu, un alt accident teribil a cauzat moartea unui ciclist. Juan David Cardenas (19 ani), văzut ca o mare speranță în Columbia, în timp ce se afla pe bicicletă la antrenament.

În vară, Samuele Privitera și-a pierdut și el viața, tot la 19 ani. Italianul produs în prima etapă a cursei Giro della Valle d’Aosta. Rutierul a căzut în timpul unei coborâri, și-a pierdut casca și s-a lovit cu capul de o poartă.