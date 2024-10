Cine este Cătălina, femeia cu care s-a căsătorit Daniel Onoriu. A locuit ani întregi în altă țară

Daniel Onoriu și Cătălina, femeia cu care are o relație de un an, s-au căsătorit. Partenera fostului pilot de curse a locuit în altă țară mai mulți ani.

Cine este Cătălina, femeia cu care Daniel Onoriu s-a căsătorit recent

La mai bine de doi ani de când Daniel Onoriu s-a căsătorit pentru a treia oară. Evenimentul a fost unul discret, iar cei doi formează un cuplu de un an.

Daniel Onoriu și actuala parteneră de viață sunt foarte fericiți unul alături de celălalt. Cei doi se cunosc încă din copilărie, însă au mers pe drumuri separate în viață.

Cătălina a locuit în Belgia până de curând. Aceasta s-a mutat acolo în 1990, pentru studii, la Facultatea de Finanțe-Bănci. A revenit în țara natală cu doar 10 zile înainte de nunta cu Daniel Onoriu.

Aceasta a decis să rămână definitiv în România și să trăiască . Până acum, relația lor a fost una la distanță.

În prezent, Cătălina vrea să învețe mai multe lucruri în legătură cu domeniul imobiliar, iar soțul ei, dar și soacra o pot ajuta în acest sens.

“Am plecat la studii, să fac Finanțe Bănci, am spus încă un an, încă un an, până astăzi, când Daniel a reușit să mă ia de acolo și m-am întors în țară”, a spus partenera pilotului de raliuri la .

Prin ce drame a trecut Cătălina

Soția lui Daniel Onoriu a avut parte de momente grele de-a lungul timpului. În urma unui accident rutier, nepotul ei a fost într-o stare foarte gravă și a fost în comă timp de cinci zile, iar iubita i-a fost alături în tot acest timp.

Cătălina Onoriu vrea o viață discretă alături de partenerul ei. Petrecerea de nuntă a avut loc în afara Bucureștiului, astfel încât cei doi să aibă parte de discreție.

Daniel Onoriu și-a făcut investigații după accidentul rutier suferit cu mai bine de doi ani în urmă, atunci când a stat în comă aproape două luni. Starea fostului campion este, din fericire, una bună.

Fosta lui soție, Isabela, i-a fost alături în perioada în care a fost în comă. Relația dintre cei doi nu a durat, însă, după care s-au despărțit cu mare scandal.