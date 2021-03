Cine este cea mai bună prietenă a Cristinei Spătar. A ajutat-o pe solistă în cele mai cumplite momente

Cine este cea mai bună prietenă a Cristinei Spătar? Solista a povestit detalii neștiute despre o legătură de peste 20 de ani, mai puțin cunoscută publicului. Mai mult, este vorba tot despre o cunoscută cântăreață, iar mărturiile oferite lor au reușit să emoționeze aproape până la lacrimi.

Ultimii ani nu au fost tocmai cei mai simpli pentru Cristina Spătar, însă artista a avut un sprijin nebănuit, din partea celei mai bune prietene. Artista a făcut toate aceste dezvăluiri chiar de pe canapeaua emisiunii Vorbește Lumea, fiind cunoscut că a divorțat de ceva vreme de tatăl copiilor săi.

Cristina Spătar a reușit să surprindă prin apariția ei și nu a fost singură, deoarece a fost însoțită și de prietena ei foate bună. Cove și Lora au asistat cu sufletul la gură la poveștile celor două.

Cristina Spătar și Claudia Ghițulescu, prietenie de peste 20 de ani! Au făcut mărturisiri emoționante

Cristina Spătar le-a făcut o mare supriză fanilor ei, fiind prezentă vineri alături de buna ei prietenă, Claudia Ghițulescu, în emisiunea de pe PRO TV. Solista de muzică populară și cea supranumită “Regina R&B-ului românesc” au depănat foarte multe amintiri.

Cele două prietene celebre au traversat însă în trecut și momente ceva mai puțin plăcute, având de înfruntat diverse provocări din partea vieții. Cristina Spătar a dezvăluit că atunci când a divorțat de Alin Ionescu, tatăl copiilor săi, cea care o suna constant și care a avut grijă de ea a fost solista de muzică populară.

La rândul ei, Claudia Ghițulescu a dorit să își știe apropiata fericită, așa că a făcut tot posibilul să o sprijine atunci când Cristina Spătar suferea enorm deoarece nu putea rămâne însărcinată. În acest sens, a mers cu ea atât la diverși medici, dar și la un duhovnic renumit în acest sens. Cel mai mare vis al solistei de 48 de ani, iar mai apoi aceasta a aflat că este gravidă cu primul ei copil.

“Tot timpul a avut grijă de mine și când nu puteam face copii a mers cu mine la doctor. Sufeream foarte tare că nu reușeam să rămân însărcinată, am avut un număr de fertilizări și nu se întâmpla. Am mers la biserica Sfântul Nectarie, Claudia m-a dus acolo și după s-a întâmplat, am rămas gravidă cu Aida”, a susținut Cristina Spătar.

“Ne știm de 20 și ceva de ani. Eu eram la un eveniment la Craiova, ea servea masa, iar după de acolo a pornit totul. După la București când am venit m-a sunat să ieșim, s-a legat o prietenie strânsă.”, a povestit interpreta de muzică populară.

Totodată, Claudia Ghițulescu este supranumită și cântăreața cu “chip de păpușă”, interpreta având și la ora actuală un număr impresionant de fani și în mediul online.

“Noi ne-am ajutat dintotdeauna, ne-am dat sfaturi, dar și în viața personală. Am trecut eu prima dată prin toate, că sunt mai mare, prin diverse probleme personale, după a urmat ea. Ne-am ajutat mult, dar au fost și multe momente grele. Claudia este moașa copiilor mei, au fost și momente frumoase. (…) Noi suntem făcute parcă să ne ajutăm. Eu m-am pus pe locul 2 întotdeauna și asta nu a fost bine”, a mărturisit Cristina Spătar.

“Când era ea supărată o sunam mereu, și invers, o înveseleam, și iată că a funcționat. Am făcut pentru ea ce mi-aș fi dorit să facă altcineva și pentru mine Cristina nu ține dușmănie. Cel mai bun sfat a fost să nu am încredere în nimeni, dar nu am ascultat. Îmi zicea să nu am încredere în bărbați (…) Când îmi zicea și de mama ei, mă distrugea”, a mai spus Claudia Ghițulescu.