Cine este cel care îi vandalizează Palatul lui Gigi Becali. Ce s-a întâmplat când cei doi s-au întâlnit: “M-am dus în fața lui!”

Bărbatul care a vandalizat Palatul deținut de Gigi Becali nu este la primul act de acest fel. Constantin Ivanov a mai scris pe gardul vilei și în urmă cu o săptămână, iar .

Gigi Becali, dezvăluiri despre omul care îi vandalizează Palatul din Aleea Alexandru

Într-o intervenție telefonică avută la , Gigi Becali, care a explicat că protestatarul consideră că imobilul îi aparține, a dezvăluit faptul că a mers și a stat de vorbă cu el.

”Este unul care vine și scrie pe gard. Eu le șterg, el scrie. Când a văzut că le șterg, a dat cu o vopsea care nu se mai șterge. Stă de vreo 2 luni acolo, pune fotografii, zice că Palatul e al lui, că l-a plătit el și l-a luat. Că aruncă el în mine cu nu știu ce. Eu când am auzit m-am dus în fața lui: ‘Hai, mă ce faci? Aruncă’. Și el: ‘Nea Gigi, cutare’.

Păi de ce? Că eu m-am împărtășit înainte și m-am dus împărtășit, nefăcând păcate deloc. De la biserică m-am dus direct la el, fără să vorbesc cu nimeni. Cum ar veni, eu Cristofor, că atunci când te împărtășești devii Cristofor, adică îl ai pe Hristos în tine.

Cum am făcut la pușcărie. M-am împărtășit în celulă când m-au arestat și am zis: ‘Nu mai scoateți o vorbă. Mă duc în fața judecătorului și-l amuțesc’. Și nu am ajuns în celulă că m-au eliberat.

Și acum m-am dus în fața lui și a amuțit. A zis Luțu să chemăm miliția (n.r. – poliția). Și am zis: ‘Aici e vorba de un om care are și o boală, dar e și o boală duhovnicească, sufletească. E drăceală. El are drac. Dracul îl trimite”, a declarat Becali.

Ce s-a întâmplat când patronul FCSB s-a întâlnit cu persoana care i-a vopsit gardurile

Omul de afaceri nu a dorit să cheme poliția pentru ca bărbatul să nu ajungă într-un spital pentru bolnavi psihici și a dezvăluit cum a decurs întâlnirea cu cel care îi vandalizează Palatul.

”Când am fost în fața lui nu a mai suflat. Pentru că el are drac și dracul în fața lui Hristos nu suflă. Astea le știu din cărți, le-am citit. Când m-am dus în fața lui s-a înclinat. I-am zis lui Luțu: ‘Dacă chemi poliția o să-l bage la balamuc. Omul are drac’. Are și o boală mentală, combinată cu drac. Asta e cel mai periculos. Dracul are atâta putere cât poată să întoarcă lumea pe dos cu un deget dacă îl lasă Dumnezeu.

A venit poliția o dată, a mai venit o dată, dar i-am zis: ‘Dacă mai chemi încă o dată, îl ia și îl duce la spitalul de nebuni. Păi ce facem, ducem omul la spitalul de nebuni? Lasă-l, el vopsește, noi văruim’. O las așa că îmi e milă de el.

Așa zice că e Palatul lui și el e împărat. Nu cere niciun ban. Pune pozele acolo cu mine, le are el de mulți ani. Că el e șeful, el e stăpânul. ‘Bine, mă. Foarte bine că ești’, i-am zis”, a spus Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

Becali, avertisment în privința viitorului

Patronul FCSB s-a arătat deranjat de direcția în care se îndreaptă lumea din cauza rețelelor de socializare și crede că va urma o perioadă extrem de dificilă. ”Lumea se îndreaptă spre nebunie drăcească, adică s-a dat drumul la draci și intră în oameni. Vei vedea multe din astea.

I-ai văzut pe ăia pe TikTok? Acolo el își închipuie, e stăpân pe TikTok, poate să facă ce vrea. Oamenii trăiesc din închipuire, din imaginație. El nu mai vrea să trăiască din fire, cum a fost el făcut, dulgher, cioban, inginer. Oamenii vor închipuire și prin TikTok pot.

Tu crezi că Rizea ăla (n.r. – Cristian Rizea, fost deputat PSD), aia e numai drăcească. Numai că ăla va ști de frica de oameni, pentru că atunci când îl va lua procurorul și îl va aresta o să iasă dracii din el că îi e frică. Într-o lună, două o să vezi cum o să fie luat pentru șantaj. Să vedem după aia de unde mai are el TikTok la pușcărie. Așa ajunge lumea în nebunie”, a afirmat Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

Câți bani a dat Gigi Becali pe Palatul din București

Gigi Becali a devenit proprietarul Palatului din Aleea Alexandru în 2006, când a plătit 7 milioane de dolari unui american care avea clădirea în proprietate. Înainte imobilul a servit ca Ambasadă a Argentinei.

În urmă cu mai bine de doi ani, Dumitru Dragomir a dezvăluit că patronul campioanei FCSB a avut mai multe pentru a vinde proprietatea, însă le-a refuzat pe toate.

Gigi Becali a hotărât în urmă cu mai multă vreme să nu fie proprietarul din acte al Palatului. El a anunțat că uriașul imobil situat în apropiere de Piața Victoriei a fost trecut pe numele celor trei fiice, Teodora, Alexandra și Cristina.