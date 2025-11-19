Cine este cel mai bătrân selecționer calificat la Cupa Mondială. Mircea Lucescu l-ar putea depăși

ADVERTISEMENT

Curacao a remizat cu Jamaica, 0-0, și a terminat pe primul loc în grupa B a ultimei faze din preliminariile zonei CONCACAF pentru Cupa Mondială din 2026, devenind cea mai mică țară din istorie care participă la un turneu final de CM. Acest record nu va fi însă singurul pe care micuța țară îl poate stabili în vara anului viitor. Antrenorul Dick Advocaat (78 de ani) va deveni cel mai bătrân selecționer care conduce o echipă la Cupa Mondială, însă doar în cazul în care Mircea Lucescu nu va califica naționala României la turneul final.

Cine este cel mai bătrân selecționer calificat la Cupa Mondială. Ar putea fi depășit de Mircea Lucescu

Dick Advocaat a condus naționala din Curacao spre o calificare istorică la Cupa Mondială, însă nu s-a aflat pe bancă la meciul decisiv cu Jamaica, deoarece a fost nevoit să revină în Olanda din cauza unei probleme de ordin personal. Acesta a fost în contact permanent însă cu cei din staff și a contribuit la rezultatul pozitiv înregistrat la Kingston.

La vârsta de 78 de ani, olandezul va depăși recordul pentru cel mai bătrân selecționer care participă la o Cupă Mondială, însă doar în cazul în care România nu va obține calificarea la , sub comanda lui Mircea Lucescu, care a împlinit 80 de ani în această vară.

Dick Advocaat este un nume cunoscut în fotbalul european, activând atât la cluburi importante, precum PSV Eindhoven, Feyenoord, Rangers, AZ Alkmaar sau Fenerbahce, dar și la mai multe echipe naționale: Olanda (în trei rânduri), Belgia, Rusia, Serbia, Emiratele Arabe Unite, Coreea de Sud, Irak și, din 2024, . Ediția din 2026 ar fi cea de-a treia Cupă Mondială pentru Advocaat, care a mai fost prezent în 1994, pe banca Olandei, și în 2006, ca selecționer al Coreei de Sud.

Cine deține momentan recordul pentru cel mai bătrân selecționer prezent la o Cupă Mondială

În acest moment, recordul pentru cel mai bătrân selecționer prezent la o Cupă Mondială este deținut de germanul Otto Rehhagel, care avea 71 de ani în momentul în care a condus naționala Greciei la turneul final din 2010, desfășurat în Africa de Sud. Acesta este cunoscut în fotbalul mondial pentru „miracolul” realizat în 2004, când a condus prima reprezentativă a Greciei spre titlul european, învingând în finală țara gazdă Portugalia.

Recordul pentru cel mai bătrân selecționer care a câștigat Cupa Mondială datează tot din 2010, când Spania cucerea trofeul sub comanda lui Vicente del Bosque, care avea 59 de ani în acel moment. Ibericul ar putea fi depășit în 2026, mai mulți selecționeri ai unor echipe importante, precum Luis de la Fuente (Spania), Carlo Ancelotti (Brazilia) sau Ronald Koeman (Olanda) având peste 60 de ani.