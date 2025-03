Cine este cel mai bogat candidat la prezidenţiale. Averile independenţilor dau peste cap calculele partidelor

11 candidaţi au fost validaţi de BEC pentru alegerile prezidenţiale din luna mai, pe liste regăsindu-se şase prezenţe noi faţă de scrutinul anulat din luna noiembrie. Cei care candidează din nou sunt George Simion, Elena Lasconi, Cristian Terheş, Siviu Predoiu şi Sebastian Constantin Popescu, iar prezenţele noi sunt Victor Ponta, Crin Antonescu, Nicuşor Dan, Daniel Funeriu, Lavinia Şandru şi John Ion Banu Muscel.

Candidaţii independenţi, mai bogaţi decât cei susţinuţi de partide

Aşa cum prevede legea, cei 11 candidaţi în cursa pentru Cotroceni şi-au depus declaraţiile de avere. Conform datelor consultate de Agerpres, de data aceasta, spre deosebire de acum patru luni, candidaţii independenţi le iau “faţa” celor propulsaţi de partide din punct de vedere al averilor acumulate.

Astfel, la capitolul proprietăţi se remarcă John-Ion Banu-Muscel, care are în proprietate vile și apartamente în România și SUA, 74 hectare de teren în țară, dar și o fermă în Carolina de Sud, cu e o suprafață de 135 de hectare. Banu-Muscel are trei maşini (BMW, Porsche și Deer), un tablou evaluat la 30.000 de dolari, precum şi obiecte din bronz evaluate la 25.000 de dolari. În conturile sale se regăsesc în jur de 400.000 de dolari și 300.000 de lei, dar deţine și active financiare în SUA, în valoare de 248.000 dolari.

Româno-americanul Banu este secondat de – la București, Istanbul și Dubai – iar un alt independent, Daniel Funeriu, este proprietarul a două apartamente în România, unei case în Germania și în plus mai are 50 de hectare de teren în judeţul Timiș. Funeriu mai are cinci mașini (Jaguar XJ6, Jaguar S, Mazda CX5, Audi A6 și Renault Twingo), o colecție de bijuterii evaluată la 15.000 de euro, dar şi depozite bancare și fonduri de investiții în valoare de de aproximativ 360.000 de euro și 1,3 milioane yeni.

Tot independenţii conduc şi la capitolul venituri, cu John-Ion Banu-Muscel, cu peste 300.000 de dolari câştigaţi anul trecut, urmat de fostul ministru Daniel Funeriu, cu peste 150.000 de euro, câştigaţi în principal din activități de consultanță. Urmează doi candidaţi susţinuţi de partide mici, precum Cristian Terheş, cu 99.000 de euro, şi Lavinia Şandru, cu peste 300.000 lei.

Crin Antonescu nu a avut niciun venit în 2024

În schimb, , el bazându-se pe banii câştigaţi de soţia sa, Adina Vălean, în calitate de europarlamentar şi fost comisar european. În declaraţia de avere, Antonescu a trecut două apartamente în Bucureşti, două case şi trei terenuri în Prahova şi trei autoturisme. Familia are în conturi 335.000 euro, iar valoarea titlurilor de stat deţinute se ridică la 98.000 euro.

Nicuşor Dan stă cu chirie, dar are un teren de aproape 7.500 metri pătraţi la Predeal, are o maşină veche din 1986 şi are datorii la bănci de 152.000 de euro. În declaraţia de avere a trecut donaţii în valoare de 1,2 milioane euro, pentru susţinerea campaniei electorale.

George Simion nu are prorpietăţi, el trecând în declarația de avere cee 60.000 euro primită la botezul copilului şi o donaţie de 50.000 euro, pentru campania electorală. Elena Lasconi are credite de aproape 400.000 lei la bănci, însă deţine şapte terenuri, o casă şi trei apartamente.