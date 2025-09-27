Cine este cel mai bogat fotbalist din lume. Are o avere mai mare decât a lui Cristiano Ronaldo și Messi, deși e rezervă la o echipă necunoscută

Foarte multă lume se întreabă cine este, de fapt, . Oamenii ar crede că este vorba de un sportiv de renume, însă realitatea este cu totul alta. Se pare că Faiq Bolkiah are o avere mai mare decât a lui Cristiano Ronald și Messi, deși e rezervă la o echipă necunoscută.

Cum se numește cel mai bogat fotbalist de pe glob

Faiq Bolkiah este un nume care nu îți spune nimic? Ei bine, tânărul de 27 ani este considerat cel mai bogat fotbalist de pe glob. Ocupă prima poziție în clasament datorită faptului că provine dintr-o familie plină de bani.

Jucătorul este nimeni altul decât fiul prințului Jefri și nepotul sultanului Hassanal din Brunei. Familia da provine într-o țară aflată în sud-estul Asiei, în insula Borneo, cu circa 460.000 de locuitori, dar cu cel mai mare PIB din lume pe cap de om.

Are o avere mai mare decât a lui la un loc, dar cu toate acestea este rezervă la o echipă necunoscută. Are în conturile bancare aproximativ 20 de miliarde de dolari, ducând un trai marcat de lux și opulență.

Începând cu anul 2023 evoluează la Ratchaburi FC, în Thailanda, după ce a fost lăsat liber de contract de o altă echipă locală. Anterior a jucat alături de Chonburi FC, dar fără a avea reușite notabile în domeniul sportiv.

În momentul de față, cel mai bogat fotbalist din lume, Faiq Bolkiah, nu a intrat pe terenul de fotbal nici măcar un minut în cele șase meciuri jucate de Ratchaburi FC, cinci în campionat și unul în Liga Campionilor Asiei.

Ce salariu are Faiq Bolkiah la echipa din Thailanda

Faiq Bolkiah declara în urmă cu ceva vreme că practică fotbalul de plăcere. Și nici nu este de mirare acest lucru având în vedere salariul pe care îl primește de la echipa necunoscută din Thailanda. Încasează foarte puțini bani.

Concret, ar avea un venit mai mic decât vedetele de la FCSB, Rapid sau CFR. Potrivit site-urilor de specializate, în fiecare lună câștigă 11.500 de euro. Cel mai bogat fotbalist din lume nu se plânge de banii pe care-i primește.

În unul dintre puținele interviuri oferite până acum, Faiq Bolkiah spunea că idolul său este brazilianul Ronaldo. Cel mai bogat fotbalist din lume este discret cu viața personală și nu oferă prea multe informații presei.

„Joc fotbal de când mă știu și, încă de mic, mi-a plăcut să ies pe teren și să am mingea la picioare. Părinții mei m-au susținut întotdeauna în realizarea visului meu de a deveni fotbalist.

M-au antrenat intens atât psihic, cât și fizic pe parcursul copilăriei, așa că pot spune că sunt modelele mele”, a declarat fotbalistul, într-un interviu acordat revistei FourFourTwo, în 2017, scrie .

Faiq Bolkiah și începuturile în fotbal

Faiq Bolkiah are o avere de 20 de miliarde de dolari, însă nu visează la mașini de lux și case impresionane. Cel mai bogat fotbalist din lume iubește sportul, fiind dedicat fotbalului încă de la o vârstă foarte fragedă.

S-a născut pe 9 mai 1998, în Los Angeles, Statele Unite ale Americii, dar la vârsta de un an s-a stabilit în Marea Britanie. A absolvit cele mai bune școli, în anul 2014 reușind să facă primii pași către pasiunea sa. Acela a fost momentul în care a semnat cu juniorii lui Chelsea.

După 2 ani petrecuți la Londra a luat decizia să semneze cu Leicester. Din păcate, mijlocașul stânga din Brunei nu s-a adaptat în Anglia și a făcut un pas decisiv în cariera sportivă, semnând primul contract de profesionist în Portugalia.

Fosta echipă a lui Șumudică, Maritimo Funchal, l-a băgat într-un singur meci, Faiq Bolkiah fiind dezamăgit de parcursul său. Ulterior, cel mai bogat fotbalist din lume s-a transferat în Thailanda, unde a jucat pentru Chonburi.

După 17 meciuri și două goluri, internaționalul din Brunei a fost pus pe liber, dar a rămas în Thailanda. În 2023 a semnat un contract cu o echipă necunoscută, care este antrenată de fostul jucător al Barcelonei, Carlos Pena.

Viața de lux a familiei lui Faiq Bolkiah

Faiq Bolkiah are o familie care se bucură de un trai luxos, plin de opulență și extravaganță. Tatăl celui mai bogat fotbalist din lume, prințul Jefri (70 de ani), este faimos pentru numărul impresionant de mașini de lux.

În prezent, deține o flotă de 2.300 de autoturisme de mii de euro. În plus, are opt avioane private, elicoptere și diamante în valoare de sute de milioane de dolari. De asemenea, este celebru pentru faptul că a plătit 17 milioane de dolari pentru un artist de renume.

A scos din buzunar această sumă impresionantă pentru regretatul Michael Jackson, care a venit să cânte la ziua de naștere a jucătorului de fotbal. Cântărețul a fost adus în Brunei cu un avion privat, urmând să performaneze la aniversarea de 7 ani a lui Faiq.

Mai mult decât atât, la un moment dat se scria că prințul din Brunei avea harem de 40 de femei. Totodată, ar fi cheltuit în medie 500.000 de dolari pe zi. În anii ’80 și ’90, prințul din Brunei era celebru pentru petrecerile extravagante.

„Stilul lor de viață este pur și simplu de neconceput pentru cea mai mare parte a oamenilor. Este atât de somptuos că nu își vine să crezi.

Ia orice îți poți imagina din stilul de viață al celor bogați și faimoși și înmulțește de câteva ori”, a declarat Michael Auslin, expert în Asia contemporană la Hoover Institution, at Stanford University, scrie .

Cu toate că duce o viață privilegiată, sportivul în vârstă de 27 de ani nu are un sentiment de superioritate. Acest lucru iese în evidență mai presus decât talentul său în fotbal, deși acum este doar rezervă la o echipă mică.