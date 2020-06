Cine este cel mai bogat ministru din actualul guvern. Ludovic Orban, cel mai sărac premier din istoria țării

Ludovic Orban este cel mai sărac premier din istoria țării, potrivit declarațiilor de avere ale membrilor Executivului, din care aflăm și cine este cel mai bogat ministru.

Primul ministru și colegii lui de guvernare și-au publicat declarațiile de avere, din care aflăm nu doar cine este cel mai bogat ministru, ci și faptul că Ludovic Orban este cel mai sărac premier din istoria României, notează Știripesurse.

De departe, ministrul Dezvoltării, Ion Ștefan, se remarcă în ceea ce privește bunurile materiale, cu o avere de invidiat.

Cine este cel mai bogat și cel mai sărac ministru din actualul guvern

Ion Ștefan rămâne în continuare cel mai bogat membru al Guvernului Orban, cu dividende și acțiuni ce depășesc suma de 6 milioane de lei, respectiv peste 1,2 milioane de euro.

Ministrul Dezvoltării are pe numele său două case, șapte terenuri și multe alte bunuri de valoare, potrivit declarației de avere.

Vicepremierul Raluca Turcan este și ea în fruntea celor mai bogați guvernanți și se poate lăuda cu trei terenuri, bijuterii în valoare de 12.000 de euro și jumătate de milion de euro în diverse conturi.

Florin Cîțu deține și el o avere destul de mare, formată din 75 de hectare de pădure și 400.000 lei în conturi. În plus, ministrul Finanțelor mai are și 30.000 de euro împrumutați pe care trebuie să îi primească înapoi, dar are și el de achitat o datorie, un credit de 330.000 de euro.

Ludovic Orban este cel mai sărac premier din istorie

Cîțu primește de la Senat peste 120.000 de lei, precum și 150.000 de lei dividente, pe care primește pentru pădurea de pe numele său.

Ministrul Economiei, Virgil Popescu, este foarte priceput într-ale averii, după cum arată cele 18 conturi pe care le are la diverse bănci, în care deține 370.000 de lei. Potrivit declarației sale de avere, acesta a obținut venituri de 1.000.000 lei și 80.000 de euro din acțiuni și dividende.

Cu toate că se află în fruntea Executivului, Ludovic Orban se situează la coada colegilor săi în ceea ce privește averea.

Premierul are pe numele său doar o casă în comuna Dobroiești, județul Ilfov, o mașină veche de 13 ani și niciun ban în conturi.

La capitolul venituri suplimentare, Ludovic Orban percepe o sumă de aproape 90.000 lei/an pentru consultanța tehnică pe care o acordă unei firme de avocatură.

La veniturile premierului se adaugă și salariul de 27.000 de lei, în timp ce soția sa are două conturi, în care deține 10.000 de euro.

Ministrul Tineretului și Sportului, Ionuț Stroe, are și el o situație financiară modestă, acesta având o mașină în valoare de aproximativ 30.000 de euro, precum și 160.000 lei în conturi.

Pe lângă venituri, ministrul Tineretului are și datorii de 200.000 de lei.

În ceea ce-l privește pe Nelu Tătaru, ministrul Sănătății, acesta nu are mașină și nici case pe numele său, ci doar 200.000 de lei în conturi și datorii de 178.000 de lei.