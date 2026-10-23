Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cine este cel mai bun jucător de atac din SuperLiga. Dezbatere aprinsă în direct

Adrian Baciu
23.10.2026 | 07:24
Cine este cel mai bun jucator de atac din SuperLiga Dezbatere aprinsa in direct
EXCLUSIV FANATIK
Cine e cel mai bun jucător de atac din SuperLiga. Opiniile analiștilor Fanatik SuperLiga. Sursa foto: colaj Fanatik
Mai mulți fotbaliști s-au remarcat pe plan ofensiv după 12 etape scurse din sezonul actual. Care este însă cel mai bun jucător de atac din SuperLiga. Dezbatere la Fanatik SuperLiga pe această temă.
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În cele 12 etape trecute din actualul sezon de SuperLiga, pe plan ofensiv s-au afirmat mai mulți jucători de la echipele de top. Dinamo a venit cu Danny Armstrong (29 de ani), Rapid cu Olimpiu Moruțan (27 de ani) sau Alex Dobre (28 de ani), U Craiova cu Assad Al Hamlawi (25 de ani) și Simon Elisor (27 de ani), iar U Cluj cu Issouf Macalou (27 de ani) și Jovo Lukic (27 de ani). Care este, însă, cel mai bun jucător de atac din SuperLiga în viziunea specialiștilor.

Pe cine vede Nicolae Mitea drept cel mai bun jucător de atac din SuperLiga

Această temă de discuție a fost pe masa emisiunii FANATIK SUPERLIGA. Invitații lui Horia Ivanovici și-au spus părerea despre jucătorii decisivi pe plan ofensiv din campionat. Prezent în platou ca invitat special, fostul jucător de la Dinamo, Ajax și echipa națională, Nicolae Mitea (41 de ani) l-a evidențiat pe un fotbalist din echipa lui Daniel Pancu (49 de ani) în această categorie a jucătorilor cu mare impact în atac. E vorba de Alex Dobre (28 de ani).

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„(nr. Cine ți se pare cel mai bun jucător de atac din SuperLiga?) Îmi place Dobre de la Rapid. Mi se pare cel mai bun. Are calități bune și tot timpul a arătat că își dorește de la etapă la etapă mai mult. Și chiar dacă a avut și el mai puține meciuri nu atât de bine jucate, e un jucător foarte bun. Rapidul, dacă nu îl avea pe el, nu cred că era echipa din ziua de azi. Mi se pare un jucător exponențial pentru Rapid”, a spus invitatul emisiunii de la FANATIK.

Ce spun Andrei Vochin, Marius Mitran și Adi Ilie drept fotbaliștii de atac exponențiali din SuperLiga. Remarcații lor

Prezenți și ei în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Andrei Vochin și Marius Mitran, analiști FANATIK și reputați jurnaliști din presa sportivă, au spus, la unison, că în acest moment nu încape discuție asupra faptului că vârful de la Universitatea Craiova, palestinianul Assad Al Hamlawi, este cel mai bun jucător de atac din SuperLiga. „În momentul acesta, la capitolul cel mai bun jucător de atac din România, nu pot să mă gândesc decât la Assad”, a punctat Vochin.

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La rândul său, fostul mare atacant al naționalei, Adrian Ilie (52 de ani), a spus că și el îl vede pe atacantul campioanei în top, însă a ținut să mai adauge un nume aici. „Nu aș putea să-l aleg doar pe Assad la această categorie. Mie îmi place foarte mult și Jovo Lukic de la Universitatea Cluj. Aș putea să aleg vreo patru în acest moment, dar, da, în momentul de față Assad e numărul 1”, notează „Cobra”.

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Despre Jovo Lukic, golgheterul din sezonul trecut de SuperLiga, a avut numai cuvinte de apreciere și Andrei Vochin. „Foarte aproape (n.r. de titlul de cel mai bun jucător de atac) e Lukic. N-a jucat cu Dinamo Kiev (n.r. în preliminariile Europa League), apoi l-au băgat cu norvegienii (n.r. de la Brann, în Conference League) și a dat gol. Adică e clar și se vede când pune piciorul pe minge. A câștigat și foarte multă încredere cu anul ăsta bun la Cluj și cu participarea la Campionatul Mondial. Foarte multă încredere. Uitați-vă la el ce ușurință are. Scapă, găsește spații. Are o liniște pe care nu o avea la Craiova”.

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Cine este cel mai bun jucător de atac din SuperLiga. Dezbatere aprinsă în direct

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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