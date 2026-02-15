ADVERTISEMENT

Coeficientul de inteligență poate juca un rol esențial pentru sportivii de performanță. Iată cine este cel mai deștept fotbalist din lume. Specialiștii au transmis că Allan Saint-Maximin are un IQ catalogat drept supradotare cognitivă.

Jucătorul de fotbal cu un IQ uriaș

Allan Saint-Maximin are 28 de ani și este un sportiv francez cu performanțe notabile. Jose Mourinho, de fotbal.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul care joacă pe postul de extremă fusese , pentru suma de 8 milioane de euro. În momentul de față, evoluează pentru Lens, o echipă din Ligue 1. Lăsând la o parte cariera sportivă puține persoane știu un detaliu despre el.

Potrivit , francezul este cel mai isteț jucător de pe glob. Are un IQ de 145, ceea ce înseamnă că este inclus în categoria celor supradotați. În plus, acest aspect îl face să fie mai deștept decât 99,9% din populația lumii.

ADVERTISEMENT

Cu siguranță, acest atuu îi este de un real ajutor atunci când intră pe teren. Experții susțin că, de fapt, coeficientul de inteligență se observă prin driblingurile spectaculoase pe care le face. În perioada în care juca pentru Newcastle, Allan Saint-Maximin a avut parte de o recunoaștere unică.

ADVERTISEMENT

A fost numit unul dintre jucătorii cu cel mai bun dribling care au trecut prin Premier League în ultimii ani. Mai mult decât atât, fotbalistul apare adesea în imagini spectaculoase, în care face salturi pe spate sau alte mișcări uimitoare.

Cum și-a folosit sportivul IQ-ul crescut

Allan Saint-Maximin este conștient de inteligența sa sclipitoare, dovadă că s-a folosit din plin de această calitate. A creat un joc de masă care poartă numele zeului soarelui, și anume Helios. Acesta este inspirat din mitologia greacă.

ADVERTISEMENT

Jocul a fost dezvoltat pe parcursul unei perioade de 2 ani și jumătate. Înainte de a fi lansat a fost testat de către fotbalist cu prietenii și apropiații săi. Este unul complex, având cărți, zaruri și monede. E realizat astfel încât să combine norocul cu strategia.

Din acest lucru reiese că nu este pasionat doar de fotbal, ci și de jocurile de masă și mitologie. Totodată, francezul are o comunitate foarte mare de fani care iubesc jocul său. Un grup denumit Helios este gândit ca un proiect cu turnee și premii pentru fani.