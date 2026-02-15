Sport

Cine este cel mai deștept fotbalist din lume. Are un IQ mai mare decât 99% dintre oameni

Despre ce jucător de fotbal se spune că este cel mai deștept de pe glob. În urma unor teste s-a descoperit că are un IQ extrem de ridicat ce îl ajută în teren.
Alexa Serdan
15.02.2026 | 16:30
Cine este cel mai destept fotbalist din lume Are un IQ mai mare decat 99 dintre oameni
Ce IQ crescut are fotbalistul francez. Sursa foto: Instagram.com
ADVERTISEMENT

Coeficientul de inteligență poate juca un rol esențial pentru sportivii de performanță. Iată cine este cel mai deștept fotbalist din lume. Specialiștii au transmis că Allan Saint-Maximin are un IQ catalogat drept supradotare cognitivă.

Jucătorul de fotbal cu un IQ uriaș

Allan Saint-Maximin are 28 de ani și este un sportiv francez cu performanțe notabile. Jose Mourinho, antrenorul lui Fenerbahce, a avut în urmă cu aproximativ un an un adevărat conflict cu acest jucător de fotbal.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul care joacă pe postul de extremă fusese împrumutat la acea vreme de la Al-Ahli, pentru suma de 8 milioane de euro. În momentul de față, evoluează pentru Lens, o echipă din Ligue 1. Lăsând la o parte cariera sportivă puține persoane știu un detaliu despre el.

Potrivit AS, francezul este cel mai isteț jucător de pe glob. Are un IQ de 145, ceea ce înseamnă că este inclus în categoria celor supradotați. În plus, acest aspect îl face să fie mai deștept decât 99,9% din populația lumii.

ADVERTISEMENT
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul...
Digi24.ro
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel bun” să fie văzut ca impostorul de la Kremlin

Cu siguranță, acest atuu îi este de un real ajutor atunci când intră pe teren. Experții susțin că, de fapt, coeficientul de inteligență se observă prin driblingurile spectaculoase pe care le face. În perioada în care juca pentru Newcastle, Allan Saint-Maximin a avut parte de o recunoaștere unică.

ADVERTISEMENT
Nu i-a venit să creadă când a văzut cum l-a tratat Chivu: ”Pentru...
Digisport.ro
Nu i-a venit să creadă când a văzut cum l-a tratat Chivu: ”Pentru mine, e inexplicabil. Ne cunoaștem de 20 de ani”

A fost numit unul dintre jucătorii cu cel mai bun dribling care au trecut prin Premier League în ultimii ani. Mai mult decât atât, fotbalistul apare adesea în imagini spectaculoase, în care face salturi pe spate sau alte mișcări uimitoare.

Cum și-a folosit sportivul IQ-ul crescut

Allan Saint-Maximin este conștient de inteligența sa sclipitoare, dovadă că s-a folosit din plin de această calitate. A creat un joc de masă care poartă numele zeului soarelui, și anume Helios. Acesta este inspirat din mitologia greacă.

ADVERTISEMENT

Jocul a fost dezvoltat pe parcursul unei perioade de 2 ani și jumătate. Înainte de a fi lansat a fost testat de către fotbalist cu prietenii și apropiații săi. Este unul complex, având cărți, zaruri și monede. E realizat astfel încât să combine norocul cu strategia.

Din acest lucru reiese că nu este pasionat doar de fotbal, ci și de jocurile de masă și mitologie. Totodată, francezul are o comunitate foarte mare de fani care iubesc jocul său. Un grup denumit Helios este gândit ca un proiect cu turnee și premii pentru fani.

SuperLiga, live blog etapa 27. UTA – FC Botoșani 2-1. Victorie cu mari...
Fanatik
SuperLiga, live blog etapa 27. UTA – FC Botoșani 2-1. Victorie cu mari emoții pentru arădeni. Echipele de start la Farul – Rapid
Conflict în SuperLiga! Conducerea vrea să îl demită, dar antrenorul cere toţi banii...
Fanatik
Conflict în SuperLiga! Conducerea vrea să îl demită, dar antrenorul cere toţi banii până la finalul contractului. Prima sa reacție. Update
Lovitură de proporții pentru FCU Craiova! Tribunalul a decis: planul lui Mititelu, aprobat
Fanatik
Lovitură de proporții pentru FCU Craiova! Tribunalul a decis: planul lui Mititelu, aprobat
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Cristi Chivu, făcut praf de legendarul Alessandro Del Piero după declarațiile făcute de...
iamsport.ro
Cristi Chivu, făcut praf de legendarul Alessandro Del Piero după declarațiile făcute de antrenorul lui Inter
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!