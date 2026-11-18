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Mihai Stoica (61 de ani), cel care și-a dat recent demisia de la FCSB, unde era președinte al Consiliului de Administrație, a dezvăluit numele unui jucător din SuperLiga pe care îl consideră extrem de inteligent. Fotbalistul vine tocmai de la rivala roș-albaștrilor din campionat, Universitatea Craiova.

MM Stoica, laude pentru un jucător de la Universitatea Craiova: „Extrem de inteligent!”

MM Stoica a lucrat, în ultimii ani, cu foarte mulți jucători la FCSB. Nu o singură dată, fostul conducător al echipei patronate de Gigi Becali (68 de ani) a ieșit public și și-a spus părerea despre unii fotbaliști. În emisiunea „MM la FANATIK”, s-a discutat despre jucătorii preferați de patronul celor de la FCSB. Meme a dezvăluit că Steven Nsimba (30 de ani), fotbalistul ajuns rezervă de lux la U Craiova, este în topul preferințelor lui Becali.

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În acest context, Stoica a spus că, în opinia sa, mult mai bun decât fotbalistul francez este colegul acestuia din Bănie, Assad Al Hamlawi (26 de ani). MM îl descrie ca fiind cel mai inteligent fotbalist din SuperLiga, care s-ar potrivi perfect și la o echipă ca FCSB, construită pentru a-și domina adversarii din întrecerea internă.

Mihai Stoica nu îl laudă pe palestinian doar pentru prestațiile din acest sezon, ci la modul general, încă de când acesta . Cu această ocazie, fostul președinte al Consiliului de Administrație îl mai laudă și pe Simon Elisor (27 de ani), golgheterul din SuperLiga.

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„Vă spun o chestie punctuală. Vorbim. Lui Gigi îi place Nsimba. Eu consider că mult mai bun decât Nsimba la o echipă cum e Craiova, dar și la o echipă cum e FCSB, pentru că e practic e cam același gen de echipă făcută pentru a domina adversarul, e Assad Al Hamlawi. E mult peste. Și o spun de când era așa balotaj între Nsimba și Asad. Îmi place foarte mult Asad. E un jucător extrem de inteligent, marcator, execuții, atacă bine spațiile. Acum l-am descoperit și pe Elisor, care mi se pare foarte bun jucător. Atunci realizezi de ce Nsimba e a treia opțiune pe poziția asta”, afirmă Stoica.

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Assad Al Hamlawi, evoluții excelente la U Craiova în SuperLiga și în Europa

. Ajuns în Bănie în vara lui 2025, atacantul palestinian s-a impus rapid. În sezonul trecut, cu cele 11 goluri marcate, a contribuit la primul titlu al „Științei” după o pauză de 35 de ani. Și în 2026 – 2027, atacantul este la fel de eficient. Are deja 11 goluri (7 în campionat și 4 în Europa), însă în doar 20 de meciuri jucate în SuperLiga și cupele europene.

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Cotat la 2.000.000 de euro de , fotbalistul originar din Palestina poate fi obiectul unui transfer important. Recent, au apărut zvonuri conform cărora formația egipteană Al Ahly ar fi interesată de transferul atacantului. Un oficial al clubului din nordul Africii ar urma să ajungă la Craiova în următoarea perioadă pentru a negocia un transfer.