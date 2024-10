Cine este colegul de partid care îl critică cel mai tare pe Marcel Ciolacu: ”Răstoarnă masa când se enervează!”

Marcel Ciolacu a acceptat marți invitația lui Horia Ivanovici la dialog pe teme de SPORT ȘI POLITICĂ. Premierul, candidat PSD la președinție nu s-a sfiit să recunoască faptul că unii dintre cei mai apropiați colegi și prieteni îl și critică, ori de câte ori este nevoie.

Cine este colegul de partid care îl critică cel mai tare pe Marcel Ciolacu

Cel mai aprig critic al său este , despre care președintele PSD spune că, fiind mai vulcanic, nu se lasă până nu răstoarnă masa.

ADVERTISEMENT

”Îmi place să fiu criticat. Am prieteni care o fac. Tudose, Grindeanu. (Cel mai tare mă critică n.r.) Tudose. E cel mai vulcanic dintre toți. El dacă nu răstoarnă masa nu…

Îi spun ‘Mihai, fii atent, eu știam că vii, masa am venit dimineață și am bătut-o în cuie. Deci n-o răstorni azi. Hai s-o luăm încet. Mai liniștit.’

ADVERTISEMENT

Este (cel mai aprig critic n.r.). Dar e normal. Mi-e prieten. Am pe vicepremierul Neacșu, un om care e la fel critic: ‘Uite și asta, trebuie văzută și asta’.

Sunt multe lucruri. E un balaur mare statul român. Trebuie să știi foarte bine cum funcționează”, a povestit Marcel Ciolacu în direct la FANATIK.RO.

ADVERTISEMENT

a mai spus că nu vrea să se vadă ca un președinte care va călare pe balaurul care este statul român, ci își dorește să fie, mai degrabă, un arbitru corect. Și să pună umărul la evitarea scandalurilor pe care românii nu le mai suportă.

”Aș vrea să fiu un arbitru corect. Aș vrea să fiu un arbitru care, pentru o perioadă lungă de timp, să nu arate cartonaș. Prea mult am împărțit cartonașe.

ADVERTISEMENT

Prea mult. Nici românii nu mai suportă. Nu mai suportă scandaluri românii. Cred că e cel mai des lucru pe care mi-l spun. Am pierdut prea mult timp”, a mai afirmat Marcel Ciolacu.

Colegul de partid care îl critică cel mai tare pe Marcel Ciolacu