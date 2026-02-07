Cine este comentatorul ce primește o lovitură uriașă, după ce și-a părăsit soția după 34 de ani. S-a însurat cu prietena fiicei sale

ADVERTISEMENT

Richard Keys se află din nou în prim-plan, de această dată legat de carieră. Comentatorul în vârstă de 68 de ani primește o lovitură uriașă, după ce și-a părăsit soția după 34 de ani. Divorțul a avut loc în urmă cu mai mulți ani.

Veste neplăcută pentru un comentator celebru

Publicația a anunțat că doi comentatori sportivi își vor pierde funcțiile pe care le dețin la postul de televiziune qatarez beIN SPORTS. Decizia urmează să fie pusă în aplicare la sfârșitul sezonului, adică în vara lui 2026.

Unul dintre cei care vor fi dați afară este Richard Keys, cunoscut pentru faptul că după un mariaj de 34 de ani. Fosta sa soție, Julia, alături de care are doi copii, Jemma și Joshua, a fost cea care a dorit separarea, care avea să se producă în anul 2016.

Femeia a decis să facă acest pas din cauza zvonurilor pe care le-a aflat legate de o infidelitate. Aceasta a descoperit ulterior relația amoroasă pe care partenerul de viață o avea cu una dintre cele mai bune prietene ale fiicei sale.

Lucie Rose și Jemma ar fi fost extrem de apropiate, însă a negat această afirmație. Richard Keys a ținut prima pagină a tabloidelor și datorită faptului că a decis să se însoare cu tânăra mai mică decât el. Aceasta are 37 de ani.

„Sunt un bărbat foarte norocos, deși am avut ceva emoții. Ne îndreptăm spre Canada pentru luna de miere. Apoi mă voi întoarce la muncă, pentru că în august începe sezonul fotbalistic.

Nu mă interesează ce spune lumea”, susținea Richard Keys, în 2023, conform . Nunta cu prietena fiicei sale a avut loc după 7 ani de relație.

Ce se întâmplă cu comentatorul după 13 ani pe sticlă

Richard Keys a semnat un parteneriat în urmă cu 13 ani cu postul de televiziune din Qatar. Aici a cunoscut-o pe actuala soție, însă se vehiculează că până la finalul anului se va întoarce în țara sa natală, Marea Britanie.

După mai bine de un deceniu pe micile ecrane comentatorul sportiv va trebui să se reorienteze spre altceva. E puțin probabil să facă parte din echipa televiziunii din Golf pentru Cupa Mondială din America de Nord.

În momentul de față, înțelegerea pare că a picat din motive temeinice. Se pare că beIN vrea să-și reîmprospăteze lista de talente pentru viitor. Despărțirea de Richard Keys ar fi fost încheiată în termeni amiabili.